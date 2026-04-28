Бруно Фернандеш изравни постижение на Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед

Капитанът на Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш изравни постижение на Кристиано Роналдо от престоя му на „Олд Трафорд“. Португалецът събра 140 точки (70 гола и 70 асистенции) във Висшата лига, колкото има и сънародникът му (103 гола и 37 асистенции).
31-годишният Бруно направи 19-ата си асистенция за сезона във Висшата лига при победата с 2:1 над Брентфорд в 34-ия кръг. Той вече е на едно голово подаване от това да постави рекорд по този показател в Премиършип.
140 - Bruno Fernandes (70 goals, 70 assists) now has as many Premier League goal involvements for Manchester United (140) as Cristiano Ronaldo (103 goals, 37 assists). Greats. pic.twitter.com/RdY9XgPfA3— OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2026
