Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Магуайър похвали Карик след поредната важна крачка на Юнайтед към ШЛ

28 Април, 2026 06:29 379 0

„Червените дяволи“ почти си гарантираха топ 4 след нов успех

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед направи още една важна крачка към Шампионската лига, след като победи Брентфорд с 2:1 на „Олд Трафорд“.

Головете за домакините реализираха Каземиро още в 11-ата минута и Бенямин Шешко малко преди почивката. В края Матиас Йенсен върна интригата, но „червените дяволи“ удържаха победата.

След успеха тимът на Майкъл Карик е трети в класирането и има сериозна преднина в битката за топ 4. От идването му отборът е в отлична форма – 29 точки в 13 мача, най-добър показател в лигата за този период.

Капитанът Хари Магуайър бе категоричен: „Резултатите говорят сами. Отборът вярва, играем с увереност и печелим мачовете, които преди губехме.“

Огромен принос има и Бруно Фернандеш, който отново беше ключов с асистенция. Португалецът вече има 19 подавания за гол и е само на едно от рекорда във Висшата лига, държан от Тиери Анри и Кевин Де Бройне.

Според статистическите модели на Opta, Юнайтед вече има над 99% шанс да се класира за Шампионската лига.


