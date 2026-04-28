Луис Енрике: „Няма по-добър отбор от нас“ преди полуфинала в Шампионската лига

Пари Сен Жермен приема Байерн Мюнхен в един от най-очакваните полуфинали в Шампионска лига. Първият мач е в Париж, а залогът е място на финала в Будапеща.

Наставникът на французите Луис Енрике не спести самочувствие: „Това са двата най-добри отбора в Европа. Байерн може да е по-постоянен, но като ниво на игра няма по-добър от нас.“

ПСЖ стигна до тази фаза след убедително 4:0 срещу Ливърпул, докато баварците елиминираха Реал Мадрид с общ резултат 6:4.

Германският шампион влиза в мача с високо самочувствие, след като вече си осигури титлата в Бундеслигата. В последния си мач тимът на Венсан Компани направи зрелищен обрат от 0:3 до 4:3 срещу Майнц, като ключова роля изиграха звездите Хари Кейн, Джамал Мусиала и Майкъл Олисе.

Кейн продължава да бъде феноменален с 56 гола в 50 мача този сезон, най-доброто постижение в топ първенствата на Европа.

Любопитното е, че Компани няма да бъде край тъчлинията заради наказание, но капитанът Кейн остава уверен: „Ще ни липсва, но всичко зависи от нас на терена.“

Според суперкомпютъра на Opta Байерн има по-големи шансове да спечели турнира (35%), докато ПСЖ е с 21%.