39-годишният Хълк е пред преминаване в нов клуб

Хълк не игра при тежката домакинска загуба на Атлетико Минейро от Фламенго (0:4) в 13-ия кръг на бразилското първенство. Бразилската преса съобщава, че 39-годишният нападател дори не е присъствал на мача след среща с ръководството на „гало“.

На Хълк е било разрешено да отсъства, след като Атлетико Минейро е получил оферта. Регламентът на бразилското първенство гласи, че спортист, който е изиграл 13 или повече мача за един отбор в състезанието, не може да играе за друг отбор през същия сезон. Бившият нападател на ФК Порто вече има 12 мача за отбора от Минас Жерайс.

Globoesporte съобщи, че Хълк е в напреднали преговори с Флуминензе. 39-годишният нападател е отбелязал 140 гола в 309 мача за Атлетико Минейро от 2021 г. насам.