Съдийската комисия смени реферите на мача ЦСКА - Лудогорец

Съдийската комисия смени реферите за реванша ЦСКА – Лудогорец от полуфиналите за Sesame Купа на България. Геро Писков ще замени Георги Давидов като главен арбитър, а Васил Минев и Кристиян Колев ще отговарят за ВАР вместо Волен Чинков и Венцислав Митрев. Сменени са и двамата асистенти - след промяната в назначенията край тъчлиниите ще бъдат опитните Мартин Венев и Иво Колев. Така само 30-годишният Геро Писков остава в наряда, след като първоначално бе предвиден за 4-ти съдия.
Решението на Съдийската комисия идва часове след искането на ЦСКА за смяна на реферите.
Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е утре от 19:00 часа.
ЦСКА - Лудогорец 1945
ГС: Геро Георгиев Писков АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Иво Николаев Колев
4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Иван Захариев Вълчев
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хахаха
Коментиран от #3
13:00 28.04.2026
3 Хахахаха
До коментар #2 от "хахаха":Ми те уефскито нямаха победа над тях тоя сезон бе умник, добре че ви излезнаха с всичките резерви че да биете и вие веднъж смешни подуенски наркомани
13:24 28.04.2026
4 Пилот
14:21 28.04.2026