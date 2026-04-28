Съдийската комисия смени реферите на мача ЦСКА - Лудогорец

28 Април, 2026 12:29 703 4

Геро Писков ще замени Георги Давидов като главен арбитър, а Васил Минев и Кристиян Колев ще отговарят за ВАР вместо Волен Чинков и Венцислав Митрев

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия смени реферите за реванша ЦСКА – Лудогорец от полуфиналите за Sesame Купа на България. Геро Писков ще замени Георги Давидов като главен арбитър, а Васил Минев и Кристиян Колев ще отговарят за ВАР вместо Волен Чинков и Венцислав Митрев. Сменени са и двамата асистенти - след промяната в назначенията край тъчлиниите ще бъдат опитните Мартин Венев и Иво Колев. Така само 30-годишният Геро Писков остава в наряда, след като първоначално бе предвиден за 4-ти съдия.

Решението на Съдийската комисия идва часове след искането на ЦСКА за смяна на реферите.

Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е утре от 19:00 часа.

ЦСКА - Лудогорец 1945

ГС: Геро Георгиев Писков АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Иво Николаев Колев

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Иван Захариев Вълчев


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хахаха

    2 5 Отговор
    БЕРКОВСКАТА ДУХОВА МУЗИКА ДА ИМ СВИРИ МОЖЕ ДА ИГРАЯТ ПО ДОБРЕ ОТКОЛКОТА СРЕЩУ ЛЕВСКИ

    Коментиран от #3

    13:00 28.04.2026

  • 3 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "хахаха":

    Ми те уефскито нямаха победа над тях тоя сезон бе умник, добре че ви излезнаха с всичките резерви че да биете и вие веднъж смешни подуенски наркомани

    13:24 28.04.2026

  • 4 Пилот

    0 0 Отговор
    Дайте им купата на тея ревльовци. На кой друг отбор се угажда така

    14:21 28.04.2026

