Съдийската комисия смени реферите на мача ЦСКА - Лудогорец

Съдийската комисия смени реферите за реванша ЦСКА – Лудогорец от полуфиналите за Sesame Купа на България. Геро Писков ще замени Георги Давидов като главен арбитър, а Васил Минев и Кристиян Колев ще отговарят за ВАР вместо Волен Чинков и Венцислав Митрев. Сменени са и двамата асистенти - след промяната в назначенията край тъчлиниите ще бъдат опитните Мартин Венев и Иво Колев. Така само 30-годишният Геро Писков остава в наряда, след като първоначално бе предвиден за 4-ти съдия.

Решението на Съдийската комисия идва часове след искането на ЦСКА за смяна на реферите.

Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е утре от 19:00 часа.

ЦСКА - Лудогорец 1945

ГС: Геро Георгиев Писков АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Иво Николаев Колев

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Иван Захариев Вълчев