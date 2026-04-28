Tреньорът на Байерн Мюнхен: ПСЖ има право да се нарича най-добрият отбор в Европа

28 Април, 2026 13:59 380 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Актуалният носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен има пълното право да се нарича най-добрият отбор в Европа, каза треньорът на Байерн Мюнхен - Венсан Компани преди полуфинала срещу френския отбор, но той иска неговият отбор да може да се похвали със същото през следващия сезон.

„Мисля, че носителите на трофея винаги имат право да твърдят такива неща, но се надявам следващия сезон да бъда в позиция да кажа същото. Ние се борим за тази титла, която ПСЖ вече спечели, и те заслужават всички похвали. Но ние искаме да сме в тази позиция и искаме да имаме това, което те имат“, заяви Компани.

Байерн победи отбора на Луис Енрике както в Шампионската лига този сезон, така и в миналия, но загуби, когато отборите се срещнаха на Световното клубно първенство през юли.

Белгиецът беше попитан как отборът му ще се справи с атакуващите качества на ПСЖ, които се гордеят с играчи като Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Дезире Дуе.

„Мога да ви задам още един въпрос. Какво ще правят с нашите нападатели? Така че този въпрос е и в двете посоки“, отговори Компани, като даде за пример своите атакуващи футболисти Хари Кейн, Луис Диас и Майкъл Олисе.

„И двата отбора са изключително креативни, както в позиционната игра, така и в дуелите един на един и намирането на решения в тесни пространства. Така че няма истински тайни. Става въпрос за детайли. Става въпрос за интензивност, за енергия. Единственото нещо, което имаме, и предимството, което имаме, е, че играем доста срещу ПСЖ, но това важи и за тях“, заяви белгийския специалист.

Компани няма да бъде на пейката в Париж или в съблекалнята, тъй като изтърпява едномачово наказание след третия си жълт картон в турнира в последния мач на Байерн у дома – срещу Реал Мадрид.

„Ще седя някъде на стадиона, не много далеч от моя отбор, но все още не се ориентирам толкова добре на този стадион. Не съм доволен от начина, по който бях наказан. Не мисля, че е честно“, завърши Компани.


