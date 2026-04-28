Новият собственик на Левски: Искам чрез клуба да върнем българския футбол на световно ниво

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев говори за бюджета на клуба. Той не назова конкретни цифри, но заяви, че всичко в спортно-технически план ще зависи от президента Наско Сираков. Милиардерът даде интервю специално за вестник "24 часа".

Господин Бостанджиев, преди 14 г. дадохте пред “24 часа” единственото си до настоящия момент футболно-финансово интервю. И то се цитира в последните дни заради думите ви “фен съм на “Левски” от детинство”, “ще ме видите с шалче”... Е, вече сложихте шалчето на “Левски”. Съдбовен ли се оказа онзи наш разговор през 2012-а? Какво бихте казали днес - вече от позицията си на собственик на “Левски”?

- Гордея се. Радвам се, защото онова интервю се превръща в своеобразно доказателство, че каквото казваме, го правим. Това е от главните пътеводни звезди или северни звезди в моя живот, защото думата е всичко, което човек има. Това е и в бизнеса, и в човешките отношения. В принципите. Хубаво е човек да си мери думите. И когато ги каже, да си стоят на мястото. А след време да се оправдават с действия и показано. Това го правим всеки ден в моя живот, в моя бизнес, в моята фирма. С “Левски” - едва ли преди 14 г. съм си мислил, че ще стана собственик, но животът си има собствения начин как да наглася звездите. За мен сега е истинско щастие и гордост, че имам възможността да поема руля на този уникален клуб с изключителна история. И наистина да го позиционираме за бъдещето - в България, в Европа и на световно ниво. “Левски” да върне българския футбол на световно ниво, където е мястото на българския спорт. Да играем и да покажем какво можем като българи. Мисля го и вярвам. Сега, 14 г. по-късно, имаме знанията, възможностите и желанието да го направим. И съм сигурен, че с екипа, който имам около себе си, ще направим “Левски” клуб на европейско топниво.

- Извън успехите ви в бизнеса на световно ниво на привържениците на “Левски” най-много им харесаха думите назад във времето, че сте един от тях. Какво всъщност се крие зад “фен съм от детинство”, как станахте левскар?

- Аз израснах в България, но много млад излязох от страната и поех своя път навън. Но от дете имах големи симпатии към “Левски”. И вярвам, че няма случайни неща. Никога, дори в детските години, когато на бяло платно се оформят различни предпочитания за живота, аз не съм имал предпочитания към никой друг отбор. Само и единствено към “Левски”. Не мога да кажа, че в последните 20-30 години съм бил активен фен, защото живея и работя в чужбина. Но отново се връщам към звездите - и сърцето, и съдбата, и бизнесът ме свързаха с “Левски”. Не е някой компонент да ме е отвел другаде. Не е ЦСКА. Не е друг клуб. “Левски” и само “Левски”. По някакъв магичен начин звездите се наредиха, така че правилният човек в правилния момент поема юздите на правилното дело. Да вземем собствеността, да поемем ръководството на “Левски” с цел наистина да развием клуба, това наистина е повече от работа, повече от бизнес - това е отговорност, това е значимо дело, това е мисия.

- Сложихте и шалчето заедно с широка усмивка сред феновете на “Левски” по време на дербито с ЦСКА. Какво изпитахте от този миг - не просто като фен, а като собственик?

- Отново гордост. Никога не съм си мислил как човек трябва да реагира като собственик. Човек не се ражда собственик на футболен отбор. Човек се учи. Но за мен е истинска, чисто човешка радост да съм сред феновете. Аз наистина съм един от тях. Винаги съм открит. Приветствам феновете на “Левски” да бъдат част от мен, както аз съм част от тях.

- Макар всекидневието ви да е доминирано от бизнеса, в онова интервю от 2012 г. признавате, че сте фен и на друг “син” отбор - на “Челси”, покрай живота си в Лондон. Тоест все пак има местенце и за футбол в живота ви и досега?

- Абсолютно. Откакто съм в Лондон, съм фен на “Челси”. Аз живея точно до стадиона на “Челси”. Но сега ще прекарвам повече време с “Левски”, което ще е чест за мен.

- Обявихте, че сте се съгласили да станете собственик на "Левски" на първата секунда. Кога точно във времето беше тази секунда?

- Тази секунда беше през ноември миналата година, когато възможността ми се представи. Преди 5-6 месеца. Тогава имахме първата среща с Наско Сираков и веднага си стиснахме ръцете. Решението беше мигновено. Видях страстта, професионализма и качествата на Наско. Жертвите, които той лично, семейно е поел в мисията да стабилизира клуба и да го доведе до това ниво, са големи. Уникални усилия, които заслужават пълно уважение. Аз уважавам такива хора. Казах му: "Виждам какво си направил, виждам потенциала на клуба. Аз ще застана до клуба, до теб, до публиката. И нека го доведем до нови върхове заедно". Това му отговорих, без да се поколебая дори и секунда.

- На преглеждане на документация и правене на одит или на някаква стратегия се дължеше времето на обявяването на сделката точно в този момент - след парламентарните избори, при задаващата се жадувана шампионска титла, непосредствено преди дербито с ЦСКА?

- Точно на прегледа на пълната документация. Ние започнахме веднага така наречения дю дилиджънс - да разгледаме всичко по финансовата схема, юридическите условия на клуба. И просто в този момент завършихме сделката. И я обявихме.

- От момента на вашето "да" става ясно, че за сделката не е било определящо дали "Левски" ще стане шампион тази година, но със сигурност вашето вълнение, макар и тайно, е станало по-голямо. Как преживявахте мачовете и емоциите, които са напът да превърнат хегемонията на "Лудогорец" в история, за да настане "синьо лято"?

- Абсолютно - тогава нямаше значение, защото "Левски" е много повече от една шампионска титла. И веднага започнахме да гледаме глобално и стратегически. Но няма как да скрия вълнението си, което се увеличаваше и увеличаваше. Започнах и аз да треперя и да се радвам на всеки един мач. В деня на обявяването на сделката си говорих с моите колеги и приятели - това е нова причина и страст да работим умело и неуморно, за да поддържаме клуба на топниво. Това ново начало за мен е изключително вълнуващо. А сега, с приближаването до шампионската титла, чувството е неописуемо - и за всеки левскар, и за мен.

- Втората най-коментирана новина след смяната на собствеността е тази, че "Левски" ще има нов дом, който трябва да се изгради до три години и да е на стойност около 120 млн. евро. Това ли е основният приоритет в дългосрочната ви стратегия за клуба - нов, модерен стадион?

- Сто процента е така. Ще направя едно сравнение с моторния спорт, защото синът ми Стефан Бостанджиев е във Формула 3 и следим този спорт доста отблизо. Да се опитваш да направиш топотбор на високо ниво, а да нямаш отговарящ на времето и потребностите стадион и база, е все едно да опитваш да се състезаваш във Формула 1, да караш ферари с мотор на лада. Стадионът и базата за детско-юношеската школа са интегрална част от успеха. Ще направим най-добрия стадион в България. Амбициите ни са да е сред най-добрите на Балканите - с използване на най-нови технологии. Имаме страхотни проектанти, ще направим конкурс за най-добрите изпълнители. Благодарни сме за направените важни стъпки от Столичната община и на кмета Васил Терзиев за добрата комуникация и за прехвърлянето на собствеността на стадиона и комплекса от държавата към общината и възможността за стартиране на този изключително важен проект. Инвестицията вече започна. Целият процес вече започна с проектирането. В момента, в който сме готови с проектирането и с разрешението за строеж, веднага започваме да строим. По строителството вече отлично знаем какво да правим - ще организираме процеса по най-бързия и адекватен начин. И се надявам най-късно до три години да изпълним този проект.

- Част от футболната действителност в България предполага при влизане във футбола на богат и успял човек да следва и този въпрос - посъветва ли ви някой от политическите лидери, от политическите среди да го направите? Посъветва ли ви някой да станете собственик на "Левски"?

- Категорично не. Нямам никакви политически интереси в България. Няма някаква причина, заради която някой да ме посъветва да правя нещо, което аз не искам да правя. Инвестицията в "Левски" е изцяло базирана на фундаменталната теза да заздравим този феномен за българския спорт и да му осигурим блестящо бъдеще.

- Кой се свърза с вас през ноември - Наско Сираков ли потърси контакта?

- Да. Наско потърси контакт с мен чрез моя партньор в България Нено Михалев, с когото правим редица сериозни инвестиции в страната.

- Чрез Gemcorp ли ще инвестирате в "Левски"? Собствеността вероятно ще е ваша лична?

- Собствеността ще е моя, но чрез структура на Gemcorp.

- Сред страстите и най-разпалените коментари около сделката за собствеността се открои изречението "руски пари спасяват "Левски". Какви са парите ви, господин Бостанджиев?

- Парите, с които инвестирам в "Левски", са европейски, английски, американски и близкоизточни, нямат нищо общо с руски. Нямам никакъв допир с Русия, откакто съм напуснал ВТБ през 2014 г. Всякакви такива спекулации са напълно измислени. Заявявам го категорично. Целият произход на нашите финансови средства в Gemcorp е от европейски, американски и близкоизточни инвеститори. Както на множество други фондове, базирани в Лондон и в Америка. Ние сме регулирани от американското правителство, от английското правителство и от правителството на Обединените арабски емирства. Това са трите най-стриктни регулатора в света, така че всякакви спекулации за руски пари са напълно измислени.

- По информация на Bloomberg от септември 2025 г. към онзи момент чрез основаната от вас и Първолета Щерева Gemcorp сте инвестирали в развиващи се пазари над 7 милиарда долара, има ли движение в месеците от тогава и какви са глобалните ви проекти?

- До момента вече имаме над 10 милиарда долара, инвестирани в развиващи се страни. Нашата инвестиционна дейност се развива в няколко главни направления - в енергетичната инфраструктура, във вода, в критичните минерали, които са стратегически за развиването на Западния свят. Конкретно критичните минерали, които са стратегически нужни за много отрасли, са гореща тема в момента - Европа и Америка искат да имат собствен достъп извън Китай. Инвестираме в инфраструктура в тези пазари. Проектите, които изпълняваме в момента във всички тези отрасли, са за над 4 милиарда долара за следващите от една до три години. Екипът ни има доста богат опит, който с най-голямо желание ще вкараме и в България. "Левски" е първата стъпка, която правим в България, но искаме също да започнем да гледаме и проекти в енергетиката, технологиите, изкуствения интелект и туризма в България.

- Ако глобално проектите ви са в развиващи се страни, как точно от бизнес логика приемате “Левски” - като “развиваща се страна” ли, макар на национално ниво да е институция с традиции, наситена с голяма емоция? Със сигурност е много по-различно от това да инвестирате в рафинерия в Ангола...

- Хубаво е, че казахте Ангола и инвестицията в рафинерията там. Искам да дам пример. Това, което правим в Ангола в последните 15 години, ме е научило много. Ангола е страхотна държава с уникален народ. Ангола е вторият по големина производител на нефт в Африка и в същото време е една държава, която едва преработва и 2% от продуктите, които употребява за горивата. За нас - българска фирма или по-точно фирма, основана от българи - да построим най-новата рафинерия в Ангола, която е била строена в последните 50 г., е нещо изключително. Защото това е рафинерия, която създава хиляди работни места в тази държава. А трябва да се има предвид, че нито една друга глобална фирма не е успяла да направи това нещо в Ангола. Ние, фирмата, основана от българи, го правим. Не може да си представите какво е социалното въздействие, което носи на държавата. Това не е просто да направиш един завод и да кажеш - това е петият или десетият завод, това е просто бизнес. Социалното въздействие в случая е огромно. И всяка една инвестиция, която правим, не я гледаме само от финансовия резултат. Глeдаме и какво ще донесе това за обществото. Хубаво е, когато правиш нещо, да има win-win, всички страни да са доволни, хората да се радват, да те обичат. И този опит, този трепет, който сме изпитали, инвестирайки в десетки такива проекти в развиващи се страни, аз вече го чувствам и с "Левски" в България. Защото съм сигурен, че това, което ще направим с клуба и със стадиона, ще донесе този позитивен ефект в обществото. Това е, за което работим. Това е, за което живеем.

- Ще има ли екип от вашите структури, който ще управлява “Левски”? За Наско Сираков вече заедно обявихте, че остава в ролята на президент, а вие му показахте уважение за мъките в името на клуба в изминалите 6 тежки години...

- Наско остава като президент на “Левски”. Той ще отговаря в насоката оперативна и стратегическа част. От моя гледна точка просто ще сложим финансист, контролиращ орган в борда, което е стандартна процедура във всяка инвестиция, която правим. Видими промени няма да има. Екипът, който управлява и в момента, ще е същият. Има една приказка - “не чупи това, което работи”. Сега приоритетът ни е да спечелим шампионската титла, а след това другите неща, но хората няма да забележат промени на "видимо ниво".

- Кога очаквате да стане факт така нареченото джиросване на акциите?

- В следващите една-две седмици.

- Самият анонс “български милиардер” обаче води до очаквания за видими финансови промени. Без да говорим за “реки от пари”, както се изрази Сираков, и отчитайки факта, че с екипа ви явно разбирате от управление на средства, бихте ли ни казали какво сте готови да инвестирате в “Левски”. Или най-малкото - с какъв размах?

- Наско Сираков ръководи клуба и определя бюджета. На спортно ниво - съответния бюджет, който ни трябва за да побеждаваме, да сме шампиони, да сме на топниво в Европа. Аз имам пълно доверие на Наско, че ще продължи да прави това нещо. Дал съм му пълната подкрепа да разчита на мен. Точна сума не мога да кажа в момента, може би ще бъде и клубна тайна. Но съм сигурен, че Наско и екипът ще правят правилните стъпки, за да може “Левски” да има всички необходими условия, за да е на върха.

- Започнахме разговора с вас като фен на “Левски” от детинство. Вече имахте възможност да изживеете емоцията на стадиона с вашия син Стефан, който дойде в София, сложи синя фланелка и бяхте заедно на стадиона при победата във вечното дерби. С него явно споделяте спортни емоции, а вие изживявате и бащинска гордост покрай изявите му в европейската Формула 3. Но сега имате и споделени спортни емоции с “Левски”...

- Изживяването е неописуемо. Отделно искам да споделя, че не можете да си представите колко фенове вече има "Левски" и в Gemcorp. Хората, които ще идват от Лондон и държавите, в които работим, за да гледат "Левски", вече са десетки, а вероятно ще са стотици. "Левски" си спечели доста международни фенове в рамките на нашата компания, но нашата обща мисия е "Левски" да впечатлява и на българската, и на международната сцена с изявите на отбора.

- За да стигнете дотук, очевидно сте човек с големи мечти. Нека завършим това интервю с две ваши мечти - като баща и като собственик на “Левски”?

- Мечтата ми като баща е да дам всичко, с което мога да подкрепя децата си - аз имам три деца, - за да реализират те своите мечти, професионални амбиции и да разкрият пълния си потенциал. И да са щастливи. Мечтата ми като баща са мечтите и щастието на децата ми. Нещо, което съм сигурен, че всеки един баща би искал да направи. Във всяко направление, в което моите деца искат да се развиват, аз искам да им дам пълната подкрепа, за да са реализирани и щастливи. Същото е и за “Левски”. Ще гледам клуба като мое дете. Вече го чувствам така. Бих искал да направя всичко възможно клубът да