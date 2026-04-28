Оперираха Лука Модрич

Халфът на Милан и хърватския национален отбор Лука Модрич претърпя операция, след като в неделя получи фрактура на лявата си скула.

40-годишният футболист се контузи след сблъсък с Мануел Локатели от Ювентус по време на равенството 0:0 в Серия А на „Сан Сиро“ и напусна терена 10 минути преди края.

Модрич ще пропусне оставащите 4 срещи до края на сезона, а не е изключено да носи защитна маска за първите мачове от Световното първенство.

От хърватската федерация заявиха, че националният лекарски щаб е във връзка с Модрич, който е капитан на отбора, както и с неговия клуб.

„Говорих с Лука и му пожелах качествено и бързо възстановяване. Убеден съм, че той ще направи всичко възможно, за да бъде готов за Световното първенство, и ние ще му окажем пълна подкрепа. Уверен съм, че възстановяването ще протече по план и Лука, като капитан на отбора, ще ни води в още едно голямо състезание това лято, каза селекционерът на Хърватия Златко Далич.