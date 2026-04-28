Оперираха Лука Модрич

28 Април, 2026 13:29 661 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Милан и хърватския национален отбор Лука Модрич претърпя операция, след като в неделя получи фрактура на лявата си скула.

40-годишният футболист се контузи след сблъсък с Мануел Локатели от Ювентус по време на равенството 0:0 в Серия А на „Сан Сиро“ и напусна терена 10 минути преди края.

Модрич ще пропусне оставащите 4 срещи до края на сезона, а не е изключено да носи защитна маска за първите мачове от Световното първенство.

От хърватската федерация заявиха, че националният лекарски щаб е във връзка с Модрич, който е капитан на отбора, както и с неговия клуб.

„Говорих с Лука и му пожелах качествено и бързо възстановяване. Убеден съм, че той ще направи всичко възможно, за да бъде готов за Световното първенство, и ние ще му окажем пълна подкрепа. Уверен съм, че възстановяването ще протече по план и Лука, като капитан на отбора, ще ни води в още едно голямо състезание това лято, каза селекционерът на Хърватия Златко Далич.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  1 Читател

    0 0 Отговор
    Бързо възстановяване легендо

    13:31 28.04.2026

