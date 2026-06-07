Четири от американските военни самолети напуснаха летище "Васил Левски"

Четири от самолетите-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ напуснаха летище „Васил Левски“ в София. Това показва информация в платформата за проследяване на полети Flightradar24, съобщава бТВ.
Американските военни самолети имат разрешение да пребивават на летище "Васил Левски" до 30 юни. Правителството удължи срока, за да могат съюзниците да препланират операциите си и да намерят друга локация.
Машините се състоят от стратегически цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, както и транспортни Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III.
Мисията им е с невоенен характер и те подпомагат логистично операциите на съюзниците на НАТО в региона. На територията на страната е разрешено пребиваването на до 500 души обслужващ персонал.
В края на май Министерския съвет удължи разрешението за пребиваването им, срещу искане за отпадане на визите за български граждани.
"На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговор с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани“, каза тогава премиерът Румен Радев. Тоя обяви, че до момента няма положителен отговор, затова България не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
18:11 07.06.2026
2 хехе
18:11 07.06.2026
3 123
Коментиран от #26
18:13 07.06.2026
4 Дориана
Коментиран от #6, #7, #8, #19
18:15 07.06.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:17 07.06.2026
6 А засрами се
До коментар #4 от "Дориана":Има кой да отговаря по тези въпроси
18:19 07.06.2026
7 Чорапов
До коментар #4 от "Дориана":Гледай си русията и не се занимавай с тукашните дела.
Коментиран от #16
18:19 07.06.2026
8 Пуфи
До коментар #4 от "Дориана":Само на летище София могат да кацнат, другите малки, по скоро са у румънско
18:20 07.06.2026
9 Радев
18:23 07.06.2026
10 Българин
Коментиран от #12
18:24 07.06.2026
11 Ура, ура,
БенЦеремус !
Тесна че им се види Америката !!!
18:24 07.06.2026
12 Исторически парк
До коментар #10 от "Българин":ИРАН ПОБЕДА!
Коментиран от #20
18:24 07.06.2026
13 Радев
18:25 07.06.2026
14 Ивелин Михайлов
18:25 07.06.2026
15 ООрана държава
18:26 07.06.2026
16 анализатор
До коментар #7 от "Чорапов":А ти кога ще се закърпиш, че се вижда дупка в главата ти, може би няма какво да изтече ? !
Коментиран от #27
18:27 07.06.2026
17 Мишел
18:29 07.06.2026
18 СВО 1 564 дни РЕЗИЛ
"Дипломата" Тръмп не се вълнува от дипломация, а върти само сделки.
Нашият премиер също се опита да подражава и успя. Визите остават и някои са доволни.
18:29 07.06.2026
19 Бабе,
До коментар #4 от "Дориана":Елементарно !
Пусни едно гълъбче след бобено пиршество, както често го правиш тук и всички ще разгониш. Даже въпросните самолети на ракети ще станат и ще отпрашат към луната !
18:29 07.06.2026
20 Питане
До коментар #12 от "Исторически парк":Сам ли ще си буташ оградата, или...
?
18:31 07.06.2026
21 избелял каскет
18:34 07.06.2026
22 Демократ
18:38 07.06.2026
23 Мишел
18:38 07.06.2026
24 .....
18:41 07.06.2026
25 Големдебил
18:41 07.06.2026
26 И да
До коментар #3 от "123":дойдат френски значи, а хванал ли си се за палците? Ако ли харесваш това ние не сме като теб.....
18:42 07.06.2026
27 Ееее,
До коментар #16 от "анализатор":Не всеки е привилигирован вакуума му да е пълен с червена мъгла. А чорапа му е комунистически - от носенето по соц. време - прав стои.
Такива ви бяха условията за живот.
А сега всеки магазин е ПОКАЗЕН, или КОРЕКОМ. Помниш ли ги, чер.вена гни. ДО ? Дънки Райфел и шоколад Тублерон ? А от кока колата падахме пияни по тротоарите, също както американските войници във Виетнам... /такава ви беше пропагандата/
Коментиран от #34
18:44 07.06.2026
28 Фори
18:47 07.06.2026
29 самолетите
Коментиран от #33
18:48 07.06.2026
30 Да вметна
18:53 07.06.2026
31 Как
18:57 07.06.2026
32 Въпрос
Летище трябва да носи име на града, където се намира, за да знаят хората, къде отиват. Или поне на някой заслужил деятел на авиациата като генерал Румен Радев, приземил българските ВВС.
И защо без референдум? Диктатура ли сме?
18:59 07.06.2026
33 Ха ха
До коментар #29 от "самолетите":И най-деликатно ревете, че ви избомбиха в земята?
Коментиран от #35
19:01 07.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Я преведи
До коментар #33 от "Ха ха":Какво се напъна да кажеш?Я обясни на простосмъртните.
Коментиран от #39
19:05 07.06.2026
36 Българин
19:05 07.06.2026
37 Истината
Няма българин, който да излезе да протестира, камоли да се съпротивлява.
А ако реши да направи България американска територия, народът ще развее американски знамена и ще празнува три месеца и три дни.
19:05 07.06.2026
38 Госあ
Коментиран от #40
19:06 07.06.2026
39 Ха ха
До коментар #35 от "Я преведи":Простотъпите да отворят учебник по история и да четат.
19:06 07.06.2026
40 Реалист
До коментар #38 от "Госあ":Каква услуга има Радев за изтичане на договора?
19:07 07.06.2026
41 Шошо
19:10 07.06.2026
42 жоро
Всички да заминават!
Баба Яга Нейнски да заминава с тях!
Сигур пак отиват на "учение"!
Кога фъфлещата вещица ще се извини за наглата лъжа за "учението"?
19:18 07.06.2026
43 Верно е
До коментар #34 от "Много си тъп,Саше":Кока кола се произвеждаше в България още от 70-те години , но към 80-те комунягите закъсаха с валутата и внасяха ограничено количество конценцентрат... Тогава кола се предлагаше само по заведенията и за другарите от ЦК.Помня как понякога високопоставени съветски другари получаваха подарък по каса кола и си я носеха в къщи щото там такива напитки нямаше.
19:20 07.06.2026
44 "Другарю" "умен" Саше
До коментар #34 от "Много си тъп,Саше":1975 година започна строежа на завода за безалкохолни напитки "Стоян Сюлеимезов /не искам да го знам и кой е - явно комуняга като теб/, до Винзавода на Хладилника. Там бях техни.ръководител. Поточната линия я пробвах с Швепс - ананас. Това беше завод за производство на Швепс. Колата - значително по-късно. Пии си кваса и не дрънка комунистически глупости.
1500 лв вноска в Мототехника и след 15 години Москвич. А сега и кредит ти дават само и само да купиш кола. Пералнята ти Перла сама ходеше да простира. Искаш ли още ХИЛЯДИ подобни примери за вашият прехвален соц.?
19:21 07.06.2026
45 Бате Коце
Да заповядат руските Мигове 😂
19:23 07.06.2026
46 Не разбира
19:23 07.06.2026