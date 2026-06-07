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Четири от американските военни самолети напуснаха летище "Васил Левски"

Четири от американските военни самолети напуснаха летище "Васил Левски"

7 Юни, 2026 18:10 1 310 46

  • военни самолети-
  • летище васил левски-
  • сащ

Те имат разрешение да пребивават в страната до 30 юни

Четири от американските военни самолети напуснаха летище "Васил Левски" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четири от самолетите-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ напуснаха летище „Васил Левски“ в София. Това показва информация в платформата за проследяване на полети Flightradar24, съобщава бТВ.

Американските военни самолети имат разрешение да пребивават на летище "Васил Левски" до 30 юни. Правителството удължи срока, за да могат съюзниците да препланират операциите си и да намерят друга локация.

Машините се състоят от стратегически цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, както и транспортни Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III.

Мисията им е с невоенен характер и те подпомагат логистично операциите на съюзниците на НАТО в региона. На територията на страната е разрешено пребиваването на до 500 души обслужващ персонал.

В края на май Министерския съвет удължи разрешението за пребиваването им, срещу искане за отпадане на визите за български граждани.

"На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговор с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани“, каза тогава премиерът Румен Радев. Тоя обяви, че до момента няма положителен отговор, затова България не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    41 12 Отговор
    Чибааа, крави! Иранците ви унижиха, натовския позор край няма! 😂😂😂

    18:11 07.06.2026

  • 2 хехе

    38 2 Отговор
    Най-после са успели да отпушат шахтите на летището и учението е завършило успешно.

    18:11 07.06.2026

  • 3 123

    41 9 Отговор
    Да изчезват и да не се връщат никога повече.

    Коментиран от #26

    18:13 07.06.2026

  • 4 Дориана

    33 11 Отговор
    Да проучат къде са отишли самолетите. Да не са в България на друго военно летище като Граф Игнатиево или в Крумово ? Ако е така трябва веднага да бъдат изгонени и от там иначе няма никакъв смисъл в цялата процедура.

    Коментиран от #6, #7, #8, #19

    18:15 07.06.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    31 8 Отговор
    И другите да не се мотат - ЯНКИ, ГО ХОУМ...

    18:17 07.06.2026

  • 6 А засрами се

    10 13 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Има кой да отговаря по тези въпроси

    18:19 07.06.2026

  • 7 Чорапов

    13 31 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Гледай си русията и не се занимавай с тукашните дела.

    Коментиран от #16

    18:19 07.06.2026

  • 8 Пуфи

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Само на летище София могат да кацнат, другите малки, по скоро са у румънско

    18:20 07.06.2026

  • 9 Радев

    15 9 Отговор
    КАЗАХ ЛИ ВИ,ЧЕ ЩЕ ГИ ИЗГОНЯ!!??😏😏😏😎😎😎

    18:23 07.06.2026

  • 10 Българин

    12 10 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #12

    18:24 07.06.2026

  • 11 Ура, ура,

    4 15 Отговор
    Победа за нас - комунягите !
    БенЦеремус !
    Тесна че им се види Америката !!!

    18:24 07.06.2026

  • 12 Исторически парк

    13 9 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    ИРАН ПОБЕДА!

    Коментиран от #20

    18:24 07.06.2026

  • 13 Радев

    12 5 Отговор
    Подритвам американските вшки 😏 СЛАВА БЪЛГАРИЯ!

    18:25 07.06.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    8 6 Отговор
    ГОУ БАК АМЕРИКА!

    18:25 07.06.2026

  • 15 ООрана държава

    17 5 Отговор
    Източихме ли керосина преди да ги пуснем да си ходят? Никъде на летището не пише "безплатен паркинг"

    18:26 07.06.2026

  • 16 анализатор

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Чорапов":

    А ти кога ще се закърпиш, че се вижда дупка в главата ти, може би няма какво да изтече ? !

    Коментиран от #27

    18:27 07.06.2026

  • 17 Мишел

    18 5 Отговор
    Беше си ясно по начало, че САЩ обявиха война, но няма да посмеят да воюват с Иран, чиито съюзници са единствената глобална сила на планетата - Китай, Русия и Северна Корея. След като съсредоточиха срещу Иран огромни военни сили, най големите от Втората световна война, включително и четирите си атомни самолетоносача, които са в движение, САЩ загубиха безславно и тази война.

    18:29 07.06.2026

  • 18 СВО 1 564 дни РЕЗИЛ

    7 5 Отговор
    Самолетите тръгват и някъде ще кацнат, домуват и ще си вършат работата.
    "Дипломата" Тръмп не се вълнува от дипломация, а върти само сделки.
    Нашият премиер също се опита да подражава и успя. Визите остават и някои са доволни.

    18:29 07.06.2026

  • 19 Бабе,

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Елементарно !
    Пусни едно гълъбче след бобено пиршество, както често го правиш тук и всички ще разгониш. Даже въпросните самолети на ракети ще станат и ще отпрашат към луната !

    18:29 07.06.2026

  • 20 Питане

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Исторически парк":

    Сам ли ще си буташ оградата, или...
    ?

    18:31 07.06.2026

  • 21 избелял каскет

    12 6 Отговор
    Сакън, недейте! Сега заклетите евроатлантици ще почнат да дават фира един по един. Да му мислят тези, които са си запазили място да висят на колесниците на тези самолети. Както се вижда колесниците намаляват, а ще потрябват и то много скоро.

    18:34 07.06.2026

  • 22 Демократ

    8 6 Отговор
    Чао Американски братя и сестри. За мен беше Чест!

    18:38 07.06.2026

  • 23 Мишел

    7 3 Отговор
    Следва фиаско с Куба.

    18:38 07.06.2026

  • 24 .....

    7 4 Отговор
    Браво на румбата, уплаши ги.

    18:41 07.06.2026

  • 25 Големдебил

    6 5 Отговор
    Румбата понеже е много хитър,ще почнат да го цакат всички.На бас че няма да атпаднат визите,а на мен хич не ми дреме за визи и то краварски.

    18:41 07.06.2026

  • 26 И да

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "123":

    дойдат френски значи, а хванал ли си се за палците? Ако ли харесваш това ние не сме като теб.....

    18:42 07.06.2026

  • 27 Ееее,

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "анализатор":

    Не всеки е привилигирован вакуума му да е пълен с червена мъгла. А чорапа му е комунистически - от носенето по соц. време - прав стои.
    Такива ви бяха условията за живот.
    А сега всеки магазин е ПОКАЗЕН, или КОРЕКОМ. Помниш ли ги, чер.вена гни. ДО ? Дънки Райфел и шоколад Тублерон ? А от кока колата падахме пияни по тротоарите, също както американските войници във Виетнам... /такава ви беше пропагандата/

    Коментиран от #34

    18:44 07.06.2026

  • 28 Фори

    3 3 Отговор
    Тръмп ще ги премести самолетите от единия крачол в другия. А визи ще гледаме през крив макарарон.

    18:47 07.06.2026

  • 29 самолетите

    1 0 Отговор
    Ще си намерят локация, а в миналото далечно смело сме воювали с американците с деликатни успехи и даже паметник на американски пилоти в посолството им има ...

    Коментиран от #33

    18:48 07.06.2026

  • 30 Да вметна

    3 7 Отговор
    Важното е че крадефф ще получи поздравителна телеграма от москалабад.

    18:53 07.06.2026

  • 31 Как

    2 0 Отговор
    Тръмп е попитал Радев при разговора им за самолети и визи : Братчед ,ако ме гониш кажи си го направо!

    18:57 07.06.2026

  • 32 Въпрос

    1 2 Отговор
    Защо летище София го кръстиха на футболен отбор? Това какъв каунь го измисли?

    Летище трябва да носи име на града, където се намира, за да знаят хората, къде отиват. Или поне на някой заслужил деятел на авиациата като генерал Румен Радев, приземил българските ВВС.

    И защо без референдум? Диктатура ли сме?

    18:59 07.06.2026

  • 33 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "самолетите":

    И най-деликатно ревете, че ви избомбиха в земята?

    Коментиран от #35

    19:01 07.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Я преведи

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха":

    Какво се напъна да кажеш?Я обясни на простосмъртните.

    Коментиран от #39

    19:05 07.06.2026

  • 36 Българин

    2 0 Отговор
    Малее, щом напускат София, софоянци ня ма да получат безвизов режим!

    19:05 07.06.2026

  • 37 Истината

    2 2 Отговор
    Ако Тръмп реши, че му трябва летището на София, никой копче не може да му каже.
    Няма българин, който да излезе да протестира, камоли да се съпротивлява.

    А ако реши да направи България американска територия, народът ще развее американски знамена и ще празнува три месеца и три дни.

    19:05 07.06.2026

  • 38 Госあ

    1 2 Отговор
    Евала на Радев !

    Коментиран от #40

    19:06 07.06.2026

  • 39 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Я преведи":

    Простотъпите да отворят учебник по история и да четат.

    19:06 07.06.2026

  • 40 Реалист

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Госあ":

    Каква услуга има Радев за изтичане на договора?

    19:07 07.06.2026

  • 41 Шошо

    2 0 Отговор
    На летището има на три места по 4 самолета, разпръснати.... Значи остават още 8 бр... Това е отбиване на номера..

    19:10 07.06.2026

  • 42 жоро

    1 0 Отговор
    малко е!
    Всички да заминават!
    Баба Яга Нейнски да заминава с тях!
    Сигур пак отиват на "учение"!
    Кога фъфлещата вещица ще се извини за наглата лъжа за "учението"?

    19:18 07.06.2026

  • 43 Верно е

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Много си тъп,Саше":

    Кока кола се произвеждаше в България още от 70-те години , но към 80-те комунягите закъсаха с валутата и внасяха ограничено количество конценцентрат... Тогава кола се предлагаше само по заведенията и за другарите от ЦК.Помня как понякога високопоставени съветски другари получаваха подарък по каса кола и си я носеха в къщи щото там такива напитки нямаше.

    19:20 07.06.2026

  • 44 "Другарю" "умен" Саше

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Много си тъп,Саше":

    1975 година започна строежа на завода за безалкохолни напитки "Стоян Сюлеимезов /не искам да го знам и кой е - явно комуняга като теб/, до Винзавода на Хладилника. Там бях техни.ръководител. Поточната линия я пробвах с Швепс - ананас. Това беше завод за производство на Швепс. Колата - значително по-късно. Пии си кваса и не дрънка комунистически глупости.
    1500 лв вноска в Мототехника и след 15 години Москвич. А сега и кредит ти дават само и само да купиш кола. Пералнята ти Перла сама ходеше да простира. Искаш ли още ХИЛЯДИ подобни примери за вашият прехвален соц.?

    19:21 07.06.2026

  • 45 Бате Коце

    0 1 Отговор
    Браво на Премиера , изгони американците .
    Да заповядат руските Мигове 😂

    19:23 07.06.2026

  • 46 Не разбира

    0 0 Отговор
    Какъв е тоя овчи възторг в коментарите? Пише че са отлетели на някъде, никъде не пише и ред, че няма да се върнат. Даже лошо, Обора и зраел за пореден път нарушиха поредното примирие и пак се задава патаклама. Може самолетите да отиват на бойна мисия и пак да се върнат да зареждат. И само да вметна, Радев нищо не е решил, самолетите си остават, тия мантри че били до края на юни са ала-бала

    19:23 07.06.2026

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