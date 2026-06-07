Мъж и жена са в болница след тежката верижна катастрофа край Лясковец

Главният път София – Варна, в района на разклона за град Лясковец, е затворен за движение. Инцидентът е станал днес по обед, когато три автомобила са се ударили верижно. Трима души са транспортирани за преглед в Спешното отделение на великотърновската болница.
Двама от пострадалите – мъж и жена, пътували в един от автомобилите, са с фрактури и ще останат за лечение в болнично заведение. Третият пострадал е с по-леки наранявания и е освободен за домашно лечение.
Огледите на място продължават, а причините за инцидента се изясняват. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през село Козаревец.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурно
Коментиран от #6
17:42 07.06.2026
2 Това !
Коментиран от #11
17:44 07.06.2026
3 Деций
17:45 07.06.2026
4 АПИ
17:45 07.06.2026
5 Другия Път !
Та Да Видим !
Каква Е !
Ситуацията .
17:48 07.06.2026
6 Деций
До коментар #1 от "Сигурно":И да работи и да не работи е все тая.Страната е пълна със сбърканяци на които са раздадени права,ори положение ,че повечето трудно си вързват обувките и се нуждаят от придружител в асансьор!Говорим за такива същества които аз наричам всякак влагайки обиден смисъл,те друго не заслужават!
17:48 07.06.2026
7 Да Спреш !
Е Трудно !
17:55 07.06.2026
8 Не знам
Цъкането на телефона, да не се изпусне клюката в инстаграм или тик ток е бонус. Друга причина няма за верижна катастрофа.
18:00 07.06.2026
9 държавата се разпада
18:02 07.06.2026
10 оня с коня
18:04 07.06.2026
11 шопо
До коментар #2 от "Това !":Да, съвсем подивеха тия диваци диви
18:04 07.06.2026
12 Причините
18:08 07.06.2026
13 Епопея !
18:09 07.06.2026
14 инж.Донев
Коментиран от #23
18:12 07.06.2026
15 Демократ
Коментиран от #17
18:22 07.06.2026
16 по същество
18:31 07.06.2026
17 Обаче
До коментар #15 от "Демократ":Живал съм 15 години в Европа и там са на мнение че българите са отлични шофьори.А когато европеец стъпи на родните шосета, получава нервни пристъпи от липсата на нормални пътища, условия и маркировка А когато се прибере дълго се лекува в родинаната си .
Коментиран от #18, #19
18:34 07.06.2026
18 Демократ
До коментар #17 от "Обаче":А ми като маркировката е лоша и има дупки намаляш скоростта и не изпреварваш.Тия правят точно обратното почват да изпреварват като луди.
Коментиран от #22
18:40 07.06.2026
19 народопсихолог
До коментар #17 от "Обаче":защото българина е страхлив и като итиде в европа спазва правилата,а тук на родна почва си избива комплексите!
18:41 07.06.2026
20 Не прочетох
18:42 07.06.2026
21 Каруцар
18:47 07.06.2026
22 Пепи
До коментар #18 от "Демократ":Ами не може на основен главен път, маркировката да е лоша и да има дупки.Това го има само у нас! Ако това се случи в нормална държава, пострадалите ще получат стабилно обещетение , без да има обяснения като несъобразена скорост с условията и тем подобни глупости.
19:06 07.06.2026
23 Каракачанин
До коментар #14 от "инж.Донев":От десет години ползвам китайски гуми без инцидент! Важни са баровете. Проблема е в главите на шофьорите и обидно некачествената пътна инфраструктура.
19:27 07.06.2026