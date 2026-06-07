Мъж и жена са в болница след тежката верижна катастрофа край Лясковец

Главният път София – Варна, в района на разклона за град Лясковец, е затворен за движение. Инцидентът е станал днес по обед, когато три автомобила са се ударили верижно. Трима души са транспортирани за преглед в Спешното отделение на великотърновската болница.

Двама от пострадалите – мъж и жена, пътували в един от автомобилите, са с фрактури и ще останат за лечение в болнично заведение. Третият пострадал е с по-леки наранявания и е освободен за домашно лечение.

Огледите на място продължават, а причините за инцидента се изясняват. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през село Козаревец.

По случая е образувано досъдебно производство.