Новини
България »
Мъж и жена са в болница след тежката верижна катастрофа край Лясковец

Мъж и жена са в болница след тежката верижна катастрофа край Лясковец

7 Юни, 2026 17:40 1 338 23

  • верижна катастрофа-
  • лясковец-
  • козаревец

Огледите на място продължават, а причините за инцидента се изясняват

Мъж и жена са в болница след тежката верижна катастрофа край Лясковец - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Главният път София – Варна, в района на разклона за град Лясковец, е затворен за движение. Инцидентът е станал днес по обед, когато три автомобила са се ударили верижно. Трима души са транспортирани за преглед в Спешното отделение на великотърновската болница.

Двама от пострадалите – мъж и жена, пътували в един от автомобилите, са с фрактури и ще останат за лечение в болнично заведение. Третият пострадал е с по-леки наранявания и е освободен за домашно лечение.

Огледите на място продължават, а причините за инцидента се изясняват. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през село Козаревец.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно

    14 2 Отговор
    КАТ не работят Събота и Неделя.

    Коментиран от #6

    17:42 07.06.2026

  • 2 Това !

    2 0 Отговор
    По - Ми Харесва !

    Коментиран от #11

    17:44 07.06.2026

  • 3 Деций

    2 1 Отговор
    Поредните макаци,а Смърфи?Няма ли да се изходиш по темата за двигателната култура умения и възможност на народонаселението!

    17:45 07.06.2026

  • 4 АПИ

    8 1 Отговор
    Няма виновни. Ние добре знаем как се прави разклонен за Лясковец! Сега ще сменим знака от 40км/ч на 20км/ч и нещата ще се оправят. Само да дадат бонусите....

    17:45 07.06.2026

  • 5 Другия Път !

    2 2 Отговор
    Ги снимайте с Дрон !

    Та Да Видим !

    Каква Е !

    Ситуацията .

    17:48 07.06.2026

  • 6 Деций

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно":

    И да работи и да не работи е все тая.Страната е пълна със сбърканяци на които са раздадени права,ори положение ,че повечето трудно си вързват обувките и се нуждаят от придружител в асансьор!Говорим за такива същества които аз наричам всякак влагайки обиден смисъл,те друго не заслужават!

    17:48 07.06.2026

  • 7 Да Спреш !

    3 2 Отговор
    Със Спукана Задна Гума !

    Е Трудно !

    17:55 07.06.2026

  • 8 Не знам

    5 0 Отговор
    какво има да изясняеат.. незпазване на дистанция (а тя фактор от скорост, пътни условия, тех. състояние на автомобила и реакция на водача). и
    Цъкането на телефона, да не се изпусне клюката в инстаграм или тик ток е бонус. Друга причина няма за верижна катастрофа.

    18:00 07.06.2026

  • 9 държавата се разпада

    5 0 Отговор
    олигархията цъфти

    18:02 07.06.2026

  • 10 оня с коня

    4 8 Отговор
    Много мразя на Шосето да се мотаят разни коли в Близост до мене щото не се знае кой на какъв Акъл е .Затова и всичко което се движи с под 100км/ч го изпреварвам без да се замисля.И уточнявам - това го правя не за да демонстрирам качества на БМВ-то си,а защото на практика Бягам от тях понеже са най-опасни и Катастрофо-податливи!

    18:04 07.06.2026

  • 11 шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Това !":

    Да, съвсем подивеха тия диваци диви

    18:04 07.06.2026

  • 12 Причините

    1 0 Отговор
    са изяснени. Няма колци. Няма средна. Нама и екзекутор скрит у шумата. Там е проблема. Фенерите сигур са светели.

    18:08 07.06.2026

  • 13 Епопея !

    4 0 Отговор
    На Глупоста !

    18:09 07.06.2026

  • 14 инж.Донев

    6 4 Отговор
    С навлизане на китайски гуми на пазара , инцидентите ще се повишат.

    Коментиран от #23

    18:12 07.06.2026

  • 15 Демократ

    5 1 Отговор
    Българина просто не може да кара

    Коментиран от #17

    18:22 07.06.2026

  • 16 по същество

    5 1 Отговор
    оставете катастрофите,те са следствие на 36г комунистическа демокрация,а по-важното е кога мунчо ще започне борбата с олигархията и корупциятя!

    18:31 07.06.2026

  • 17 Обаче

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Демократ":

    Живал съм 15 години в Европа и там са на мнение че българите са отлични шофьори.А когато европеец стъпи на родните шосета, получава нервни пристъпи от липсата на нормални пътища, условия и маркировка А когато се прибере дълго се лекува в родинаната си .

    Коментиран от #18, #19

    18:34 07.06.2026

  • 18 Демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Обаче":

    А ми като маркировката е лоша и има дупки намаляш скоростта и не изпреварваш.Тия правят точно обратното почват да изпреварват като луди.

    Коментиран от #22

    18:40 07.06.2026

  • 19 народопсихолог

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Обаче":

    защото българина е страхлив и като итиде в европа спазва правилата,а тук на родна почва си избива комплексите!

    18:41 07.06.2026

  • 20 Не прочетох

    5 0 Отговор
    Дежурните слова с които държавата винаги бяга от отговорност..."Несъобразената скорост с пътните условия "

    18:42 07.06.2026

  • 21 Каруцар

    0 0 Отговор
    Маса народ се изтрепа в тая отсечка. Тия които идват от В. Търново пускат от Шереметя на шус, долу в ниското на детелината става стеснено и се включват от Лясковец и Елена, а идващите от Варна дават газ за изкачването към В. Търново. Ето тук трябва да се освети за през нощта, детелината и камера за скорост като на Шереметя.

    18:47 07.06.2026

  • 22 Пепи

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Демократ":

    Ами не може на основен главен път, маркировката да е лоша и да има дупки.Това го има само у нас! Ако това се случи в нормална държава, пострадалите ще получат стабилно обещетение , без да има обяснения като несъобразена скорост с условията и тем подобни глупости.

    19:06 07.06.2026

  • 23 Каракачанин

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "инж.Донев":

    От десет години ползвам китайски гуми без инцидент! Важни са баровете. Проблема е в главите на шофьорите и обидно некачествената пътна инфраструктура.

    19:27 07.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове