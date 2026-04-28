Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бивш футболист на Добруджа и Спартак Варна почина на 37 години

28 Април, 2026 15:41 654 2

Новината разтърси фенове, съотборници и приятели

Бивш футболист на Добруджа и Спартак Варна почина на 37 години - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната общност у нас потъна в скръб след тъжната вест за кончината на Васил Боев – бивш полузащитник на Добруджа и Спартак Варна, който напусна този свят едва на 37 години. Новината разтърси фенове, съотборници и приятели, които си спомнят за него като за истински професионалист и отдаден на играта човек.

Васил Боев израства в школата на варненските „соколи“. През годините той защитаваше цветовете на Спартак Варна в Първа и Втора лига, а последният му сезон с екипа на клуба бе през 2019/2020 година. Със своята борбеност и отдаденост на терена, Боев се превърна в любимец на публиката. Незабравим остава и приносът му към Добруджа, където през сезон 2017/2018 бе част от златния състав, който триумфира в Североизточната Трета лига без нито една загуба – постижение, което и до днес се помни с възхищение.

Освен това, Боев е носил екипите на Волов и Калиакра, доказвайки се като универсален и ценен играч.

След края на активната си кариера, Васил Боев не се отдалечи от любимата игра – той се включи в треньорския щаб на Спартак Варна, където предаваше опита и страстта си към футбола на младите таланти.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове