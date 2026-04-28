Бивш футболист на Добруджа и Спартак Варна почина на 37 години

Футболната общност у нас потъна в скръб след тъжната вест за кончината на Васил Боев – бивш полузащитник на Добруджа и Спартак Варна, който напусна този свят едва на 37 години. Новината разтърси фенове, съотборници и приятели, които си спомнят за него като за истински професионалист и отдаден на играта човек.

Васил Боев израства в школата на варненските „соколи“. През годините той защитаваше цветовете на Спартак Варна в Първа и Втора лига, а последният му сезон с екипа на клуба бе през 2019/2020 година. Със своята борбеност и отдаденост на терена, Боев се превърна в любимец на публиката. Незабравим остава и приносът му към Добруджа, където през сезон 2017/2018 бе част от златния състав, който триумфира в Североизточната Трета лига без нито една загуба – постижение, което и до днес се помни с възхищение.

Освен това, Боев е носил екипите на Волов и Калиакра, доказвайки се като универсален и ценен играч.

След края на активната си кариера, Васил Боев не се отдалечи от любимата игра – той се включи в треньорския щаб на Спартак Варна, където предаваше опита и страстта си към футбола на младите таланти.