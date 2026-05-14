Три мача от групата на изпадащите в Първа лига ще се изиграят днес

Първа лига - плейофна фаза:
Първа четворка - 1-4 място
ЦСКА - ЦСКА 1948 1:1
Лудогорец Разград - Левски 1:1
Втора четворка - 5-8 място
Черно море - Локомотив Пловдив 2:0
Ботев Пловдив - Арда Кърджали 1:2
Трета осмица - 9-16 място
Славия - Добруджа Добрич 0:2
14 май - четвъртък, 15:15
Септември София - Спартак Варна
14 май - четвъртък, 17:45
Ботев Враца - Монтана
14 май - четвъртък, 20:15
Локомотив София - Берое Стара Загора
