Григор Димитров ще трябва да премине през квалификации за място в основната схема на Ролан Гарос

Българската тенис звезда Григор Димитров ще трябва да премине през квалификациите, за да си осигури участие в основната схема на престижния турнир Ролан Гарос. Организаторите на Откритото първенство на Франция официално обявиха списъка с играчи, които ще се борят за място сред най-добрите на червените кортове в Париж.

Квалификационните двубои стартират на 18 май, като интересът към тях е огромен заради имената, които ще се включат в надпреварата. Димитров, който в момента заема 137-ата позиция в световната ранглиста, ще се опита да повтори силното си представяне от миналата година, когато достигна до четвъртфиналите на турнира.

Не по-малко интригуваща е и женската квалификационна схема, където ще видим най-добрата българска тенисистка Виктория Томова. Сред заявените участнички личат имената на финалистката от 2021 година Анастасия Павлюченкова (Русия), бившата световна №2 Паула Бадоса (Испания), шампионката от US Open 2019 Биянка Андрееску (Канада) и победителката от US Open 2017 Слоун Стивънс (САЩ).

В надпреварата ще се включи и двукратната финалистка от Големия шлем Каролина Плишкова (Чехия).