Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров ще трябва да премине през квалификации за място в основната схема на Ролан Гарос

28 Април, 2026 19:21 578 8

Виктория Томова също ще участва в пресявките

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Българската тенис звезда Григор Димитров ще трябва да премине през квалификациите, за да си осигури участие в основната схема на престижния турнир Ролан Гарос. Организаторите на Откритото първенство на Франция официално обявиха списъка с играчи, които ще се борят за място сред най-добрите на червените кортове в Париж.

Квалификационните двубои стартират на 18 май, като интересът към тях е огромен заради имената, които ще се включат в надпреварата. Димитров, който в момента заема 137-ата позиция в световната ранглиста, ще се опита да повтори силното си представяне от миналата година, когато достигна до четвъртфиналите на турнира.

Не по-малко интригуваща е и женската квалификационна схема, където ще видим най-добрата българска тенисистка Виктория Томова. Сред заявените участнички личат имената на финалистката от 2021 година Анастасия Павлюченкова (Русия), бившата световна №2 Паула Бадоса (Испания), шампионката от US Open 2019 Биянка Андрееску (Канада) и победителката от US Open 2017 Слоун Стивънс (САЩ).

В надпреварата ще се включи и двукратната финалистка от Големия шлем Каролина Плишкова (Чехия).


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 неуспех

    12 0 Отговор
    На тези години едва ли ще се възстанови.Избягаха и гаджетата с които го рекламирахте.Това е първи признак .,че върви към заник.Така е в живота и спорта-има начало и край.

    19:30 28.04.2026

  • 2 Гост

    9 0 Отговор
    Имаше нещастието да играе в ерата на три изключителни доминатора наведнъж. И да има лабилна психика. Тъкмо си пооправи главата и двама от тримата големи взеха да залязват, физиката му не издържа...

    19:34 28.04.2026

  • 3 Новини

    1 7 Отговор
    И друг път съм казвал че го подкрепям защото е успешен млад човек. Вие които го нападате и мразите си е за ваша сметка.

    19:40 28.04.2026

  • 4 Жиголо

    4 0 Отговор
    Обикновено лъжливо алфонсче, гордейте се,

    19:48 28.04.2026

  • 5 ЕлСмешнико

    6 0 Отговор
    137 - ми и продължава да пропада .....

    Коментиран от #8

    19:52 28.04.2026

  • 6 дядо дръмпир лекува с тояга!

    4 0 Отговор
    С играта ,която показа в мача си с вайехо и психиката ,която съвсем го орезили ,григор димитров няма никакъв шанс да мине квалификациите.трябва да сте много наивни да залагате на него!

    19:53 28.04.2026

  • 7 Да, да

    0 0 Отговор
    Да, ще премине първият кръг, вероятно.

    20:07 28.04.2026

  • 8 Ти в момента

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЕлСмешнико":

    Кой си в раглиста бе играч.Първи може би ,но по джобен тенис

    20:38 28.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове