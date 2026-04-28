Григор Димитров стартира срещу испански квалификант на турнира в Екс ан Прованс

Григор Димитров се завръща на червените кортове във Франция, където ще направи дългоочакван дебют в основната схема на турнира от сериите "Чалънджър 175" в Екс ан Прованс.
Българският тенисист, който в момента заема 137-ото място в световната ранглиста, ще се изправи срещу 26-годишния испанец Пол Мартин Тифон – квалификант, класиран под номер 312 в света. Това ще бъде първа среща между двамата на професионално ниво, а двубоят е насрочен за 29 април.
Организаторите на надпреварата предоставиха специална покана на Димитров, който не е участвал в турнир от тази категория цели 14 години – истинско завръщане към корените за най-успешния български тенисист.
Ако Григор преодолее първото си препятствие, във втори кръг го очаква сериозно предизвикателство – водачът в схемата Алекс Микелсен от САЩ.
Турнирът в Екс ан Прованс е ключова част от подготовката на Димитров за предстоящите квалификации на "Ролан Гарос", които ще се проведат в средата на май.
