Реал Мадрид подготвя нов договор за Орелиен Чуамени

Реал Мадрид е на път да затвърди дългосрочното си доверие към Орелиен Чуамени, като подготвя нов, подобрен договор за 26-годишния френски национал, съобщава авторитетното издание Footmercato. Според последните информации, ръководството на „кралския клуб“ и треньорският щаб са категорични – Чуамени е незаменим елемент в бъдещите планове на тима.

Въпреки спекулациите за евентуален трансфер, полузащитникът няма намерение да напуска испанската столица. Напротив, той се чувства отлично в Мадрид и е напълно отдаден на проекта на клуба. Реал Мадрид планира да възнагради неговата лоялност и отлични изяви с увеличение на заплатата и удължаване на настоящия му контракт, който изтича през лятото на 2028 година.

През настоящата кампания Чуамени се утвърди като един от най-важните играчи на „белия балет“. Той вече има 45 участия във всички турнири, като е реализирал 2 попадения и е асистирал за още 2 гола. Със своята стабилност и тактическа грамотност, французинът се превърна в истински мотор в средата на терена.