Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Душан Влахович избира Ювентус пред оферти от Байерн и Милан: Сърбинът залага на лоялността и стабилността

28 Април, 2026 23:02 471 1

Преговорите ще продължат през следващите седмици

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки засиления интерес от европейски футболни гиганти, Душан Влахович изглежда твърдо решен да остане част от Ювентус и през следващите години. Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, сръбският голмайстор е готов да парафира нов краткосрочен договор с „бианконерите“, който ще удължи престоя му в Торино до 2028 година.

След като премина през труден период, белязан от контузии и дълго възстановяване след операция в края на 2025 г., Влахович е категоричен, че именно Ювентус е правилното място за рестарт на кариерата му. Нападателят цени високо доверието на треньорския щаб и топлата атмосфера в съблекалнята, което го кара да предпочете сигурността на познатата обстановка пред предизвикателствата на нови клубове.

Въпреки че Милан и Байерн Мюнхен не крият интереса си към 24-годишния футболист, Влахович не желае да разочарова верните фенове на „Старата госпожа“ с евентуален трансфер при конкурент в Серия А.

От друга страна, баварците са готови да извадят по-атрактивна финансова оферта, но преговорите между двете страни все още са в начален етап и не се очаква скорошен пробив.

Ювентус подготвя ново предложение за заплата в размер на 6-7 милиона евро годишно плюс допълнителни бонуси – значително по-малко от 12-те милиона, които Влахович ще получи през последната година от настоящия си контракт. Въпреки това, изглежда, че за сръбския национал финансовият аспект не е водещ, а на преден план излизат спортните амбиции и принадлежността към клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    1 1 Отговор
    Какво трябва да предлага даден футболист, за да му плащат милиони:
    Опазване от външни въздейстивя на еднолично контролирано бързо движение на топка
    във фази: дрибъл, пас, поемане и удар. Разбира се трябва някой да му подава
    и при удар да уцелва вратата. Ааа да - и да има балами да купуват билети да гледат.

    23:29 28.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове