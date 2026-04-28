Душан Влахович избира Ювентус пред оферти от Байерн и Милан: Сърбинът залага на лоялността и стабилността

Въпреки засиления интерес от европейски футболни гиганти, Душан Влахович изглежда твърдо решен да остане част от Ювентус и през следващите години. Според авторитетното издание Gazzetta dello Sport, сръбският голмайстор е готов да парафира нов краткосрочен договор с „бианконерите“, който ще удължи престоя му в Торино до 2028 година.

След като премина през труден период, белязан от контузии и дълго възстановяване след операция в края на 2025 г., Влахович е категоричен, че именно Ювентус е правилното място за рестарт на кариерата му. Нападателят цени високо доверието на треньорския щаб и топлата атмосфера в съблекалнята, което го кара да предпочете сигурността на познатата обстановка пред предизвикателствата на нови клубове.

Въпреки че Милан и Байерн Мюнхен не крият интереса си към 24-годишния футболист, Влахович не желае да разочарова верните фенове на „Старата госпожа“ с евентуален трансфер при конкурент в Серия А.

От друга страна, баварците са готови да извадят по-атрактивна финансова оферта, но преговорите между двете страни все още са в начален етап и не се очаква скорошен пробив.

Ювентус подготвя ново предложение за заплата в размер на 6-7 милиона евро годишно плюс допълнителни бонуси – значително по-малко от 12-те милиона, които Влахович ще получи през последната година от настоящия си контракт. Въпреки това, изглежда, че за сръбския национал финансовият аспект не е водещ, а на преден план излизат спортните амбиции и принадлежността към клуба.