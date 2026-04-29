ПСЖ и Байерн Мюнхен сътвориха голов спектакъл – парижани с една крачка напред

В истински футболен трилър, изпълнен с обрати и емоции, Пари Сен Жермен надделя над Байерн Мюнхен с 5:4 в първия полуфинален сблъсък от Шампионската лига, игран на митичния „Парк де Пренс“. Феновете станаха свидетели на истинска вихрушка от голове, която оставя интригата напълно жива преди реванша в Германия.

В 17-ата минута Хари Кейн даде преднина на баварците от бялата точка, но радостта им бе кратка – само седем минути по-късно Хвича Кварацхелия възстанови равенството след прецизен пас от Дезире Дуе.

Парижани поеха инициативата и в 33-ата минута Жоао Невеш реализира за 2:1 след асистенция на Усман Дембеле.

Драмата не спря дотук – Майкъл Олисе върна Байерн в мача в 41-ата минута, а топката рикошира в Александър Павлович.

В добавеното време на първата част ПСЖ получи дузпа, която Дембеле хладнокръвно превърна в гол за 3:2.

След почивката шоуто продължи с пълна сила. Кварацхелия отново се разписа в 56-ата минута след майсторско подаване на Ашраф Хакими, а само две минути по-късно Дембеле покачи на 5:2 след нова асистенция на Дуе.

Байерн не се предаде – Дайо Упамекано намали изоставането в 65-ата минута след пас на Йозуа Кимих, а Луис Диас оформи крайното 5:4 само три минути по-късно след докосване на Кейн.

С този резултат ПСЖ си осигури минимално предимство преди решителния реванш в Мюнхен, който ще се изиграе следващата сряда от 22:00 часа.