Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ и Байерн Мюнхен сътвориха голов спектакъл – парижани с една крачка напред

29 Април, 2026 00:00 367 1

  • псж-
  • байерн мюнхен-
  • шампионска лига-
  • полуфинал-
  • футбол-
  • резултат-
  • реванш-
  • голове-
  • париж-
  • мюнхен

Реваншът е след седмица

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В истински футболен трилър, изпълнен с обрати и емоции, Пари Сен Жермен надделя над Байерн Мюнхен с 5:4 в първия полуфинален сблъсък от Шампионската лига, игран на митичния „Парк де Пренс“. Феновете станаха свидетели на истинска вихрушка от голове, която оставя интригата напълно жива преди реванша в Германия.

В 17-ата минута Хари Кейн даде преднина на баварците от бялата точка, но радостта им бе кратка – само седем минути по-късно Хвича Кварацхелия възстанови равенството след прецизен пас от Дезире Дуе.

Парижани поеха инициативата и в 33-ата минута Жоао Невеш реализира за 2:1 след асистенция на Усман Дембеле.

Драмата не спря дотук – Майкъл Олисе върна Байерн в мача в 41-ата минута, а топката рикошира в Александър Павлович.

В добавеното време на първата част ПСЖ получи дузпа, която Дембеле хладнокръвно превърна в гол за 3:2.

След почивката шоуто продължи с пълна сила. Кварацхелия отново се разписа в 56-ата минута след майсторско подаване на Ашраф Хакими, а само две минути по-късно Дембеле покачи на 5:2 след нова асистенция на Дуе.

Байерн не се предаде – Дайо Упамекано намали изоставането в 65-ата минута след пас на Йозуа Кимих, а Луис Диас оформи крайното 5:4 само три минути по-късно след докосване на Кейн.

С този резултат ПСЖ си осигури минимално предимство преди решителния реванш в Мюнхен, който ще се изиграе следващата сряда от 22:00 часа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    ПСЖ игра много на преса и дори на последващи линии преса. И на контра атаки. А в Байерн закъсняваха да се връщат. Байрен игра на бързи разцъквания, но в крайната фаза на пасове правеха множество грешки.
    Дузпата за ПСЖ е леко казано спорна, тъй като поне преди при двоен рикошет не се дават такива, а първо му се удари в тялото. Може би заради леко неестественото положение.
    Нищо не е ясно. Може би леко предимство за ПСЖ.

    00:08 29.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове