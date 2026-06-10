Статуя на богинята Артемида е открита в Хераклея Синтика? (ВИДЕО+СНИМКА)

При текущите археологически разкопки на античния град Хераклея Синтика край село Рупите екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) откри основа и стъпала на мраморна статуя. Находката, намерена пред храма на Херакъл, дава повод за нови научни хипотези, въпреки че изследователите призовават към предпазливост преди финалните анализи, съобщи сайтът Archaeologia Bulgarica на профила си в социалната мрежа Фейсбук.
Според първоначалните наблюдения на археолозите, откритите крака не принадлежат на Херакъл. Спецификата на изработката им – сандали от т.нар. „ловджийски тип“ – насочва учените към предположението, че скулптурата може да изобразява богинята Артемида. Култът към нея е бил изключително популярен в района на Средна Струма през античността, пише vesti.bg.
„Все още няма как да сме съвсем сигурни“, коментира ръководителят на обекта проф. Вагалински. Той допълни, че съдейки по размера на фрагмента, статуята вероятно е била с приблизителен човешки ръст. Една от водещите работни хипотези е, че към това ново откритие може да приляга намерената преди няколко години от същия екип мраморна глава на неизвестна богиня. Предстоят детайлни изследвания и сравнения, които да докажат или отхвърлят тази връзка.
Новооткритите фрагменти тепърва ще бъдат подложени на реставрация и анализ, които да осветлят поредната страница от историята на Хераклея Синтика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айше
Коментиран от #7
13:05 10.06.2026
2 бушприт
13:06 10.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #6
13:06 10.06.2026
4 Афродита
Коментиран от #8
13:06 10.06.2026
5 Щяло
13:07 10.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 честен ционист
До коментар #1 от "Айше":Бездетната близначка на Аполон с довйната адамова ябълка.
13:17 10.06.2026
8 честен ционист
До коментар #4 от "Афродита":А знаеш ли как се казва детето на Хермес и Афродита?
Коментиран от #10
13:21 10.06.2026
9 Госあ
13:27 10.06.2026
10 Още
До коментар #8 от "честен ционист":Преди това дете, митологията описва времето, в което мъжът и жената са били едно същество. Двуполово! Боговете са го разделили на две, и от тогава всеки търси своята половинка!
Генетично инженерство?
Коментиран от #17
13:28 10.06.2026
11 ПРИПОМНЯНЕ
13:31 10.06.2026
12 Госあ
13:31 10.06.2026
13 Факт
13:41 10.06.2026
14 Само да питам
13:41 10.06.2026
15 мдам
13:52 10.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чепо
До коментар #10 от "Още":и в коя митология го описват това , че ми е интересно?
Коментиран от #18
14:02 10.06.2026
18 Гръцката
До коментар #17 от "Чепо":Естествено! Що не си чел и учил?!
Коментиран от #19
14:23 10.06.2026
19 Чепо
До коментар #18 от "Гръцката":Чел съм , пише за физиологични белези / андрогинност / ,а не за полови дадености , които съществуват само в умовете на някои специални.
14:38 10.06.2026
20 Малджиев
14:43 10.06.2026