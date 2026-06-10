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Статуя на богинята Артемида е открита в Хераклея Синтика? (ВИДЕО+СНИМКА)

Статуя на богинята Артемида е открита в Хераклея Синтика? (ВИДЕО+СНИМКА)

10 Юни, 2026 13:01 1 219 20

  • хераклея синтика-
  • артемида-
  • богиня-
  • гръцка митология

Находката тепърва ще бъде потвърдена

Статуя на богинята Артемида е открита в Хераклея Синтика? (ВИДЕО+СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

При текущите археологически разкопки на античния град Хераклея Синтика край село Рупите екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) откри основа и стъпала на мраморна статуя. Находката, намерена пред храма на Херакъл, дава повод за нови научни хипотези, въпреки че изследователите призовават към предпазливост преди финалните анализи, съобщи сайтът Archaeologia Bulgarica на профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Според първоначалните наблюдения на археолозите, откритите крака не принадлежат на Херакъл. Спецификата на изработката им – сандали от т.нар. „ловджийски тип“ – насочва учените към предположението, че скулптурата може да изобразява богинята Артемида. Култът към нея е бил изключително популярен в района на Средна Струма през античността, пише vesti.bg.

„Все още няма как да сме съвсем сигурни“, коментира ръководителят на обекта проф. Вагалински. Той допълни, че съдейки по размера на фрагмента, статуята вероятно е била с приблизителен човешки ръст. Една от водещите работни хипотези е, че към това ново откритие може да приляга намерената преди няколко години от същия екип мраморна глава на неизвестна богиня. Предстоят детайлни изследвания и сравнения, които да докажат или отхвърлят тази връзка.

Новооткритите фрагменти тепърва ще бъдат подложени на реставрация и анализ, които да осветлят поредната страница от историята на Хераклея Синтика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айше

    1 8 Отговор
    Тая Артемида ква богиня е била с тази физиономия бльон.

    Коментиран от #7

    13:05 10.06.2026

  • 2 бушприт

    4 1 Отговор
    Откритата в Хераклея Синтика статуя, дали е на богинята Артемида?

    13:06 10.06.2026

  • 3 честен ционист

    0 12 Отговор
    Намериха сестрата на Аполон, а от някой Ганчо Ханчо няма и следа.

    Коментиран от #6

    13:06 10.06.2026

  • 4 Афродита

    3 3 Отговор
    Е много жестока богиня! Бих я определил като нимфоманка, но и същевременно мъжемразка! Всеки мъж който и е отказал защото обича друга е бил унищожаван по много извратени начини, а любимите на тези мъже - още по извратено!

    Коментиран от #8

    13:06 10.06.2026

  • 5 Щяло

    2 2 Отговор
    да бъде потвърдено, ама май няма. Стига с тия партенки.

    13:07 10.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айше":

    Бездетната близначка на Аполон с довйната адамова ябълка.

    13:17 10.06.2026

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Афродита":

    А знаеш ли как се казва детето на Хермес и Афродита?

    Коментиран от #10

    13:21 10.06.2026

  • 9 Госあ

    5 0 Отговор
    Тракийската богиня, с чийто образ гърците свързват и припознават своята Артемида, е Бендида. Тя е едно от най-важните божества в тракийския пантеон. Култът към нея е бил толкова силен, че дори стига до Древна Атина. Там гърците я асимилират като Артемида, като често провеждат пищни религиозни празници в нейна чест, наречени Бендидии. А пък първообразът е Великата богиня-майка, най-древното божество по нашите земи. Почитана е хилядолетия преди появата на траките и гърците. Траките наследяват този култ. Те развиват Великата богиня-майка в господарка на дивата природа, животните и лова, която гърците крадат. Пет тракийски божества са били откраднати от гърците и две полубожества един от които е Орфей. Подобно, Питагор, Талес, Платон и Солон прекарват години наред в египетските храмове.Когато се завръщат в Гърция, те представят геометрията, астрономията и философските концепции за безсмъртието на душата като „гръцки открития“. Египетските жреци често са се присмивали на гърците, наричайки ги „деца в историята“, които нямат собствено минало и затова вземат чуждото. Дори самата гръцка азбука, с която те записват историята си, не е тяхно изобретение. Гърците вземат финикийската писменост, добавят към нея гласни звукове и я обявяват за своя. Самият Херодот чистосърдечно признава това в своите книги, наричайки буквите „финикийски знаци“ (phoinikeia grammata).

    13:27 10.06.2026

  • 10 Още

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Преди това дете, митологията описва времето, в което мъжът и жената са били едно същество. Двуполово! Боговете са го разделили на две, и от тогава всеки търси своята половинка!
    Генетично инженерство?

    Коментиран от #17

    13:28 10.06.2026

  • 11 ПРИПОМНЯНЕ

    6 0 Отговор
    Християните от първите години са трошили наред езическите идоли на парчета...

    13:31 10.06.2026

  • 12 Госあ

    3 1 Отговор
    В тази връзка, съвременната лингвистика и археология показват, че античните македонци са били смесен народ. Техният език и култура са били много по-близки до тези на траките и илирийците, отколкото до тези на гърците в Атина или Спарта. Самата майка на Александър, Олимпия, е епирска принцеса с контакти с илирийските племена, и е била страстен последовател на тракийските дионисиеви мистерии. Александър Македонски е бил македонец с трако-илирийски културни влияния, чийто елит е бил елинизиран (приел гръцкия език за писменост и дипломация). За обикновените гърци от онази епоха обаче, той и армията му са били окупатори и чужденци.

    13:31 10.06.2026

  • 13 Факт

    1 0 Отговор
    Що рият македонски кости

    13:41 10.06.2026

  • 14 Само да питам

    1 0 Отговор
    Съби, къде е снимката и видеото?

    13:41 10.06.2026

  • 15 мдам

    5 0 Отговор
    От тази Хераклея Синтика май ще излезе цялата гръцка митология, изкрадена от траките от страна на алчните гърчоля. То и Ванга е казала, е много неща ще излзат от под земята и ще се промени историята на България.

    13:52 10.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чепо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Още":

    и в коя митология го описват това , че ми е интересно?

    Коментиран от #18

    14:02 10.06.2026

  • 18 Гръцката

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чепо":

    Естествено! Що не си чел и учил?!

    Коментиран от #19

    14:23 10.06.2026

  • 19 Чепо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гръцката":

    Чел съм , пише за физиологични белези / андрогинност / ,а не за полови дадености , които съществуват само в умовете на някои специални.

    14:38 10.06.2026

  • 20 Малджиев

    0 0 Отговор
    Не е възможно да е Артемида

    14:43 10.06.2026