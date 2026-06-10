Кая Калас: ЕС може да създаде специален екип за преговорите с Украйна

Европейският съюз разполага с необходимия капацитет да изгради специална работна група, която да участва в преговорния процес, свързан с Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за ирландската телевизия RTE, предава Фокус.

Повод за коментара стана въпрос дали Брюксел трябва да назначи специален пратеник за воденето на преговори. Според Калас по-подходящ подход е създаването на експертен екип в рамките на европейските институции, който да работи координирано по темата.

Тя подчерта, че преговорните процеси никога не са работа на един човек, а изискват съвместни усилия на специалисти от различни области. По думите ѝ именно колективният подход е ключов за постигането на резултати.

Калас отбеляза още, че личният ѝ професионален опит като юрист и участник в множество преговори я е убедил, че успехът идва чрез добре подготвени екипи, а не чрез действията на отделни личности.