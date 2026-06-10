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Кая Калас: ЕС може да създаде специален екип за преговорите с Украйна
  Тема: Украйна

Кая Калас: ЕС може да създаде специален екип за преговорите с Украйна

10 Юни, 2026 13:11 867 59

  • кая калас-
  • европейски съюз-
  • преговори-
  • украйна

Върховният представител по външната политика подчерта, че успешните преговори изискват координирана работа на експерти и институции

Кая Калас: ЕС може да създаде специален екип за преговорите с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз разполага с необходимия капацитет да изгради специална работна група, която да участва в преговорния процес, свързан с Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за ирландската телевизия RTE, предава Фокус.

Повод за коментара стана въпрос дали Брюксел трябва да назначи специален пратеник за воденето на преговори. Според Калас по-подходящ подход е създаването на експертен екип в рамките на европейските институции, който да работи координирано по темата.

Тя подчерта, че преговорните процеси никога не са работа на един човек, а изискват съвместни усилия на специалисти от различни области. По думите ѝ именно колективният подход е ключов за постигането на резултати.

Калас отбеляза още, че личният ѝ професионален опит като юрист и участник в множество преговори я е убедил, че успехът идва чрез добре подготвени екипи, а не чрез действията на отделни личности.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Гълъбова

    47 1 Отговор
    Диагноза -Шизофрения.

    Коментиран от #6

    13:13 10.06.2026

  • 2 Варна 3

    2 53 Отговор
    Украйна и Молдова бързо в ЕС. И ефективна отбрана срещу Русия. Юнаците украинци защитават нас.

    Коментиран от #18, #29, #54

    13:14 10.06.2026

  • 3 пляскащата с сици

    42 0 Отговор
    с това недоразумение от снимката нищо добро не ни чака

    13:15 10.06.2026

  • 4 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 38 Отговор
    Це боляче още повече на монголяците. Блатото на Путин ще отиде на дъното.

    Коментиран от #21, #25

    13:15 10.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    32 2 Отговор
    САМО ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ПРОГНИЛАТА ЕВРОПЕЙСКА СВИНСКА ОБИТЕЛ
    Това е единственото спасение за държавата!

    13:15 10.06.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    38 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":

    Не съм съгласен - за диагноза шизофрения се предполага все пак някакво наличие на мозъчна дейност... Шизофренията е сбъркан мозък - при Калас проблема е тоталното отсъствие на такъв!

    13:16 10.06.2026

  • 7 Без име

    39 0 Отговор
    Екъпът от ЕС явно ще води преговори с извънземните. Защото Путин и приятелят му Доналд тотално ги отсвириха.

    13:17 10.06.2026

  • 8 Гост

    4 9 Отговор
    Радев ще преговаря от името но Европа.

    13:17 10.06.2026

  • 9 На Кая ездача

    24 0 Отговор
    Кая е много умна, напразно и се смеете! Винаги настоява да я клатя в резервното място, защото знае, че там не е опасно да захване.

    13:18 10.06.2026

  • 10 Антирашист 234

    1 26 Отговор
    Заарова за пореден път опитва да ни манипулира неуспешно !

    Коментиран от #27, #39, #51

    13:18 10.06.2026

  • 11 Варна 3

    1 30 Отговор
    Гумен Крадев на импийчмънт. Веднага! И слава на ППДБ.

    Коментиран от #19, #26, #35

    13:19 10.06.2026

  • 12 Така така

    23 0 Отговор
    Още малко и Путин ще им удари шамарите и на ЕСраелците като тази безмозъчна кофа.

    13:19 10.06.2026

  • 13 Коко

    26 0 Отговор
    Има една народна поговорка - Те не го пускат в селото, той търси къщата на кмета!
    Та и с Кайчето така - никой вече не ги бръсне ЕС-то, но те продължават да се самопоканват на разни срещи.

    13:19 10.06.2026

  • 14 Иван 1

    22 1 Отговор
    Украта ще духа супата защото не ги искат в ЕС, никой само тези на които са им платили.

    13:20 10.06.2026

  • 15 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 24 Отговор
    Благодаря на колегите от ПП-ДБ. Дякую. Дякуемо за България, за помощта за нас, дето се сдобихме с техника и оръжия за нашите юнаци да се борят срещу руските терористи.

    Коментиран от #20, #31, #33, #43, #45

    13:21 10.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тая па

    25 1 Отговор
    Ку.ха л.ейка никой не я брой тя се бута
    Я к.ъ.ш

    13:24 10.06.2026

  • 18 Аве мишкар

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    още ли дишаш ве,трябва да поправим тази грешка

    13:24 10.06.2026

  • 19 това е положението, братО!

    19 0 Отговор

    До коментар #11 от "Варна 3":

    Генералът от ВВС, с две школи по стратегическо управление в САЩ днес е пример! КОРЕННО противоположен на . да спазя езика ти - двамата шишляци мечо ту-туу от зайчарника и шиши намагнитения. ТОВА е - казано от голямото мнозинство на българите и ЩЕ СИ ТРАЕШ!

    13:25 10.06.2026

  • 20 Тиква

    19 1 Отговор

    До коментар #15 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Подла,окрахиена, багаж -гара-куев.

    13:25 10.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор
    И за какво ще преговарят ЕсеС и У...йна🤔❓

    Коментиран от #28

    13:26 10.06.2026

  • 23 хахаха

    13 0 Отговор
    еми трябва специален екип за преговори защото украина е със специални привилегии и е на издръжка на ес за разлика от останалите кандидати

    13:27 10.06.2026

  • 24 Помнещ

    18 0 Отговор
    "Европейският съюз разполага с необходимия капацитет да изгради специална работна група, която да участва в преговорния процес, свързан с Украйна"

    И 10 "специални работни групи" да направите никой не иска да преговаря с вас. Нито със "специалния ви пратеник" нито с "експертния ви екип".

    Обаче какво стана нали щяхте да преговаряте с Русия "от позиция на силата" и то само след като "всички руски войски се изтеглят от Украйна включително и Крим" - май забравихте какви ги плещехте.

    13:28 10.06.2026

  • 25 Берлин

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Окро,взимай си дърмите и на куев,никойне иска да ви вижда.

    13:28 10.06.2026

  • 26 Аве мишкар

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Варна 3":

    те от ДАНС ще ти кажат,с такива коментари сигналите се трупат

    13:28 10.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хахаха

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    е как за какво - ще преговарят как да влезат по бързо в европа и 19,8% от украинските руснаци да станат пълноправни европейци заедно с украинските украинци

    13:30 10.06.2026

  • 29 Тошо

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Няма смисъл , не си давайте зор, без вас може и да бъде постигнат мир.Всъщност вие искате да се намесите за да прецакате мира.

    Коментиран от #34

    13:30 10.06.2026

  • 30 Анонимен

    15 0 Отговор
    Досега си траех, но ми писна вече! Та тая е вярна много изтрещяла!

    13:31 10.06.2026

  • 31 Запознат

    17 1 Отговор

    До коментар #15 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    "дето се сдобихме с техника и оръжия за нашите юнаци да се борят срещу руските терористи"

    Ха ха ха сдобихте се със златни тоалетни, коли и имения и пари за да строите незаконно в Баба Алино. Пък вашите "юнаци" с ритници ги натиквате в бусовете и ги пращате на заколение.

    13:31 10.06.2026

  • 32 Анонимен

    17 0 Отговор
    Досега си траех, но ми писна вече! Та тая е вярно много изтрещяла!

    Коментиран от #42

    13:32 10.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Варна 3

    2 15 Отговор

    До коментар #29 от "Тошо":

    Путин прецака целия мир, това не знаете.

    Коментиран от #38, #41, #47

    13:33 10.06.2026

  • 35 Пенсионер 69 годишен

    17 1 Отговор

    До коментар #11 от "Варна 3":

    Ако става дума за господин премиера Румен Радев, не можете да го мръднете от мястото му, да е жив и здрав, защото има абсолютно мнозинство в Народното събрание и вот на недоверие няма да можете да му гласувате.

    13:35 10.06.2026

  • 36 азз

    12 1 Отговор
    калас-Ъ....наша стара поговорка - "Те не го пускат в селото,ама той се гласи да седне.е до попа".....

    13:35 10.06.2026

  • 37 екип

    13 0 Отговор
    на идиоти имате капацитет да съберете..и то много бързо..имате кандидати бол в ЕС..

    13:35 10.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 дядото

    13 0 Отговор
    путин не харесва стари,злобни и глупави жени,като тези от ек.

    13:39 10.06.2026

  • 41 Зевзек

    15 0 Отговор

    До коментар #34 от "Варна 3":

    "Путин прецака целия мир"

    Не позна - Путин прецака само нацистката върхушка в Украйна и поддръжниците им от ЕС. А нашите козячета ревът ли ревът.

    13:39 10.06.2026

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    11 0 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    До десет годишна възраст е била интернирана с майка си в Сибир, като членове на фашистко семейство. От малка е закърмена с идеите на Адолф Хитлер. След това се ползва от благата на КПСС по бащина линия. Интересна личност изтъкана от омраза към Русия, но обича руските рубли, които мъжът и печели от търговия с РФ.

    Коментиран от #44

    13:40 10.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Запознат

    10 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":

    "Интересна личност изтъкана от омраза към Русия"

    Тя мрази целия свят - от злоба живее.

    13:42 10.06.2026

  • 45 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Терорист е черния който е опрашил м@йк@ ти,в резултат на което си се пръкнал,създаването на такива индивиди си е чист тероризъм!

    13:44 10.06.2026

  • 46 дядото

    3 0 Отговор
    към ком.26
    трупат ги не само в данс,но какво ще ни правят - прекалено много сме

    13:44 10.06.2026

  • 47 хахахахха

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "Варна 3":

    Путин прецака плановете на джендърята от к0чин@т@ ес,затова скимтят като заек пред заколение

    13:47 10.06.2026

  • 48 Айляк

    9 0 Отговор
    Сичкото е специално, нема туй-онуй.
    И СВО-то на Русия е спецЯлно, и екипчето за преговори на ЕС е специално.
    Само Кайчето не ми мяза специална.
    Много ритната тая кривоустата естонка, ва;(

    13:47 10.06.2026

  • 49 Край

    4 0 Отговор
    Ако го създаде от портогалци и датчани - мир ще има още утре. Ако го създаде от комплексирани поляци естонци и латвиици мир няма да има докато не им изчезнат държавичките.

    13:50 10.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Готов за бой":

    Готов си единствено да поемеш 3 черни патки от3ад

    13:55 10.06.2026

  • 53 жик так

    5 0 Отговор
    Рибата в морето , тия слагат тигана .

    13:56 10.06.2026

  • 54 не може да бъде

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Украинците защитават най-вече златните тоалетни на Зеленски....както разбира се и мечтите на различни западни политици да нанесат стратегическо поражение на Русия...а ако не може да се нанесе колкото може по-голяма вреда !?От това обикновеният украинец няма да спечели нищо но то още не го е разбрал напълно ...засега ЦИПсО-то побеждава!?!Вторият въпрос е с кого воюва Русия -отговорът е в подвъпроса -ако се изтеглят всички западни военни активи и помощи от Украйна колко време ще издържат украинците!?Путин безспорно е направил не една а повече грешки ..но това което е безспорно в неговата политика сега е че всички руснаци знаят с кого воюват/по-рано имаше сериозна вътрешна опозиция и сега има такава но вече е много слаба/ а всички европейци а и в целия свят /който се интересува /знаят кой води войната и за какво се води!?В определен момент това може да се окаже решаващо ...ще видим има разбира се много други фактори!?

    13:58 10.06.2026

  • 55 Бай Пешо моториста

    5 0 Отговор
    Питайте най-напред Путин дали ще ви обърне внимание и тогава съставяйте комисията.

    14:02 10.06.2026

  • 56 Политкоректен

    2 1 Отговор
    Вече е ясно, че "екипът" за преговори ще бъде Радев. Чакаме кога от Брюксел ще го обявяват.

    14:18 10.06.2026

  • 57 На Ленин работата преди 100 години

    2 0 Отговор
    Създадената украйна не трябва да се похабява и губи
    Електрификация НЕП съветска власт = комунизъм

    14:25 10.06.2026

  • 58 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ГОСПОД ДА ТЕ УБИЕ!!!

    14:41 10.06.2026

  • 59 Нито един патрон за Украйна

    1 0 Отговор
    Радеф Крум Зарков и Копейкин ще са главните преговарящи Мирът идва

    14:48 10.06.2026

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