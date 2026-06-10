Кая Калас: ЕС може да създаде специален екип за преговорите с Украйна

Европейският съюз разполага с необходимия капацитет да изгради специална работна група, която да участва в преговорния процес, свързан с Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за ирландската телевизия RTE, предава Фокус.
Повод за коментара стана въпрос дали Брюксел трябва да назначи специален пратеник за воденето на преговори. Според Калас по-подходящ подход е създаването на експертен екип в рамките на европейските институции, който да работи координирано по темата.
Тя подчерта, че преговорните процеси никога не са работа на един човек, а изискват съвместни усилия на специалисти от различни области. По думите ѝ именно колективният подход е ключов за постигането на резултати.
Калас отбеляза още, че личният ѝ професионален опит като юрист и участник в множество преговори я е убедил, че успехът идва чрез добре подготвени екипи, а не чрез действията на отделни личности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доктор Гълъбова
Коментиран от #6
13:13 10.06.2026
2 Варна 3
Коментиран от #18, #29, #54
13:14 10.06.2026
3 пляскащата с сици
13:15 10.06.2026
4 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #21, #25
13:15 10.06.2026
5 ДрайвингПлежър
Това е единственото спасение за държавата!
13:15 10.06.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":Не съм съгласен - за диагноза шизофрения се предполага все пак някакво наличие на мозъчна дейност... Шизофренията е сбъркан мозък - при Калас проблема е тоталното отсъствие на такъв!
13:16 10.06.2026
7 Без име
13:17 10.06.2026
8 Гост
13:17 10.06.2026
9 На Кая ездача
13:18 10.06.2026
10 Антирашист 234
Коментиран от #27, #39, #51
13:18 10.06.2026
11 Варна 3
Коментиран от #19, #26, #35
13:19 10.06.2026
12 Така така
13:19 10.06.2026
13 Коко
Та и с Кайчето така - никой вече не ги бръсне ЕС-то, но те продължават да се самопоканват на разни срещи.
13:19 10.06.2026
14 Иван 1
13:20 10.06.2026
15 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #20, #31, #33, #43, #45
13:21 10.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тая па
Я к.ъ.ш
13:24 10.06.2026
18 Аве мишкар
До коментар #2 от "Варна 3":още ли дишаш ве,трябва да поправим тази грешка
13:24 10.06.2026
19 това е положението, братО!
До коментар #11 от "Варна 3":Генералът от ВВС, с две школи по стратегическо управление в САЩ днес е пример! КОРЕННО противоположен на . да спазя езика ти - двамата шишляци мечо ту-туу от зайчарника и шиши намагнитения. ТОВА е - казано от голямото мнозинство на българите и ЩЕ СИ ТРАЕШ!
13:25 10.06.2026
20 Тиква
До коментар #15 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Подла,окрахиена, багаж -гара-куев.
13:25 10.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #28
13:26 10.06.2026
23 хахаха
13:27 10.06.2026
24 Помнещ
И 10 "специални работни групи" да направите никой не иска да преговаря с вас. Нито със "специалния ви пратеник" нито с "експертния ви екип".
Обаче какво стана нали щяхте да преговаряте с Русия "от позиция на силата" и то само след като "всички руски войски се изтеглят от Украйна включително и Крим" - май забравихте какви ги плещехте.
13:28 10.06.2026
25 Берлин
До коментар #4 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Окро,взимай си дърмите и на куев,никойне иска да ви вижда.
13:28 10.06.2026
26 Аве мишкар
До коментар #11 от "Варна 3":те от ДАНС ще ти кажат,с такива коментари сигналите се трупат
13:28 10.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хахаха
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":е как за какво - ще преговарят как да влезат по бързо в европа и 19,8% от украинските руснаци да станат пълноправни европейци заедно с украинските украинци
13:30 10.06.2026
29 Тошо
До коментар #2 от "Варна 3":Няма смисъл , не си давайте зор, без вас може и да бъде постигнат мир.Всъщност вие искате да се намесите за да прецакате мира.
Коментиран от #34
13:30 10.06.2026
30 Анонимен
13:31 10.06.2026
31 Запознат
До коментар #15 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":"дето се сдобихме с техника и оръжия за нашите юнаци да се борят срещу руските терористи"
Ха ха ха сдобихте се със златни тоалетни, коли и имения и пари за да строите незаконно в Баба Алино. Пък вашите "юнаци" с ритници ги натиквате в бусовете и ги пращате на заколение.
13:31 10.06.2026
32 Анонимен
Коментиран от #42
13:32 10.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Варна 3
До коментар #29 от "Тошо":Путин прецака целия мир, това не знаете.
Коментиран от #38, #41, #47
13:33 10.06.2026
35 Пенсионер 69 годишен
До коментар #11 от "Варна 3":Ако става дума за господин премиера Румен Радев, не можете да го мръднете от мястото му, да е жив и здрав, защото има абсолютно мнозинство в Народното събрание и вот на недоверие няма да можете да му гласувате.
13:35 10.06.2026
36 азз
13:35 10.06.2026
37 екип
13:35 10.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 дядото
13:39 10.06.2026
41 Зевзек
До коментар #34 от "Варна 3":"Путин прецака целия мир"
Не позна - Путин прецака само нацистката върхушка в Украйна и поддръжниците им от ЕС. А нашите козячета ревът ли ревът.
13:39 10.06.2026
42 Пенсионер 69 годишен
До коментар #32 от "Анонимен":До десет годишна възраст е била интернирана с майка си в Сибир, като членове на фашистко семейство. От малка е закърмена с идеите на Адолф Хитлер. След това се ползва от благата на КПСС по бащина линия. Интересна личност изтъкана от омраза към Русия, но обича руските рубли, които мъжът и печели от търговия с РФ.
Коментиран от #44
13:40 10.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Запознат
До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":"Интересна личност изтъкана от омраза към Русия"
Тя мрази целия свят - от злоба живее.
13:42 10.06.2026
45 🇷🇺 Русия 🇷🇺
До коментар #15 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Терорист е черния който е опрашил м@йк@ ти,в резултат на което си се пръкнал,създаването на такива индивиди си е чист тероризъм!
13:44 10.06.2026
46 дядото
трупат ги не само в данс,но какво ще ни правят - прекалено много сме
13:44 10.06.2026
47 хахахахха
До коментар #34 от "Варна 3":Путин прецака плановете на джендърята от к0чин@т@ ес,затова скимтят като заек пред заколение
13:47 10.06.2026
48 Айляк
И СВО-то на Русия е спецЯлно, и екипчето за преговори на ЕС е специално.
Само Кайчето не ми мяза специална.
Много ритната тая кривоустата естонка, ва;(
13:47 10.06.2026
49 Край
13:50 10.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 хахахахха
До коментар #50 от "Готов за бой":Готов си единствено да поемеш 3 черни патки от3ад
13:55 10.06.2026
53 жик так
13:56 10.06.2026
54 не може да бъде
До коментар #2 от "Варна 3":Украинците защитават най-вече златните тоалетни на Зеленски....както разбира се и мечтите на различни западни политици да нанесат стратегическо поражение на Русия...а ако не може да се нанесе колкото може по-голяма вреда !?От това обикновеният украинец няма да спечели нищо но то още не го е разбрал напълно ...засега ЦИПсО-то побеждава!?!Вторият въпрос е с кого воюва Русия -отговорът е в подвъпроса -ако се изтеглят всички западни военни активи и помощи от Украйна колко време ще издържат украинците!?Путин безспорно е направил не една а повече грешки ..но това което е безспорно в неговата политика сега е че всички руснаци знаят с кого воюват/по-рано имаше сериозна вътрешна опозиция и сега има такава но вече е много слаба/ а всички европейци а и в целия свят /който се интересува /знаят кой води войната и за какво се води!?В определен момент това може да се окаже решаващо ...ще видим има разбира се много други фактори!?
13:58 10.06.2026
55 Бай Пешо моториста
14:02 10.06.2026
56 Политкоректен
14:18 10.06.2026
57 На Ленин работата преди 100 години
Електрификация НЕП съветска власт = комунизъм
14:25 10.06.2026
58 СЛОНА
14:41 10.06.2026
59 Нито един патрон за Украйна
14:48 10.06.2026