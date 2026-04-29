Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Анри възхитен от ПСЖ – Байерн: „Това беше всичко, но не и скучен футбол“

29 Април, 2026 08:00 598 1

„Не ме интересува защитата – това беше чисто удоволствие“

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендата на Арсенал и Франция Тиери Анри не скри възторга си след зрелищния сблъсък между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен, завършил при резултат 5-4 за парижани.

Според него мачът е бил идеалният отговор на критиките, че модерният футбол става все по-предвидим и скучен:

„Оплакваме се от повече от година, че футболът е станал скучен… Е, този мач НЕ беше скучен. Забавлявах се страшно много и мисля, че всички пред телевизорите също“, заяви Анри.

Французинът подчерта, че атакуващият футбол е бил на изключително ниво:

„Играта в нападение беше извън този свят. Мачът беше направо луд на моменти. И честно казано, изобщо не ме интересува дали защитата не беше на ниво”, завърши той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    За игралите на точен резултат няма никаква скука.

    08:01 29.04.2026

