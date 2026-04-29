Анри възхитен от ПСЖ – Байерн: „Това беше всичко, но не и скучен футбол“

Легендата на Арсенал и Франция Тиери Анри не скри възторга си след зрелищния сблъсък между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен, завършил при резултат 5-4 за парижани.

Според него мачът е бил идеалният отговор на критиките, че модерният футбол става все по-предвидим и скучен:

„Оплакваме се от повече от година, че футболът е станал скучен… Е, този мач НЕ беше скучен. Забавлявах се страшно много и мисля, че всички пред телевизорите също“, заяви Анри.

Французинът подчерта, че атакуващият футбол е бил на изключително ниво:

„Играта в нападение беше извън този свят. Мачът беше направо луд на моменти. И честно казано, изобщо не ме интересува дали защитата не беше на ниво”, завърши той.