Даниел Митов за Асен Василев: Продължи с добре познатия си жанр на политическа халюцинация

Тази сутрин в ефира на БНТ Асен Василев беше попитан дали оставката на Георги Кандев решава въпроса на ПП-ДБ за кандидат-президентска двойка, но вместо да отговори, направи това, което умее най-добре - избяга от темата и произведе поредната лъжа. Дори след като водещият ясно му каза: „Аз не ви питах това", Василев продължи с добре познатия си жанр на политическа халюцинация и приписа репликата „Колеги, прибирайте се" на МВР по време на моя мандат. Това пише във Фейсбук Даниел Митов, по повод телевизионно участие на Асен Василев и зададен въпрос относно оставката на Георги Кандев.
"Разбира се, въпросът за Кандев остана без отговор. Това, че Асен Василев е ноторен измамник и лъжец, отдавна е известно на цяла България. Каза ни го бившият му бизнес съдружник. Ставали сме свидетели многократно на словесните му безчинства и волности по телевизионните екрани. Следва да припомним на харвардския болшевик, че въпросната реплика е от есента на 2024 година, много преди аз да подозирам, че ще бъда министър на вътрешните работи. Със същия успех можеше да ми вмени и фразата: „За Бога, братя, не купувайте""%, пише още Митов.
По думите му "повечето хора живеят в реалността и от време на време бъркат фактите докато при Асен Василев този процес е "обърнат". Политикът от ГЕРБ посочва, че това важи и за икономическия и финансов анализ на Василев.
Според Даниел Митов през този случай можем да си обясним и голяма част от българската политика през последните години. "Появи се цяла политическа култура, в която първо се измисля историята, после се избира виновникът, а накрая се търсят факти, които евентуално да я подкрепят. Ако не се намерят, толкова по-зле за фактите", пише още политикът.
"Така се стига до любопитни явления. Тези, които говорят за борба с корупцията, да назначават корумпирани или криминално проявени свои хора навсякъде. Хора, които говорят за прозрачни институции, докато ги използват като политически бухалки. Хора, които говорят за истина, докато спокойно пренаписват събития отпреди няколко месеца или директно фабрикуват лъжи. Най-интересното е, че след достатъчно време, прекарано в подобна среда, тези хора започват искрено да вярват на собствените си версии на действителността", пише Митов.
Според Даниел Митов случаят с Асен Василев показва, че наблюдаваме политик, който е престанал да прави разлика между реалността и политическия сценарий, който сам си е написал.
"Проблемът е, че държавата няма особена полза от измислени сценарии. А фактите са упорито нещо, колкото и да им е неприятно на някои хора", завършва Даниел Митов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде
13:11 10.06.2026
2 боко шишев радев
13:11 10.06.2026
3 още
13:12 10.06.2026
4 1357
13:12 10.06.2026
5 Тоя
13:13 10.06.2026
6 Възpожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Да разбираме, че kaтyна на националния предател мунчо кРадед, нямат намерение да спират кражбите на ДС-БКП олигархията.
Ще продължи ограбването на народа по съветски модел .
13:14 10.06.2026
7 Факт
Коментиран от #13
13:18 10.06.2026
8 Боже
13:19 10.06.2026
9 Новичок
13:21 10.06.2026
10 И това ли
13:25 10.06.2026
11 Гост
13:25 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стара чанта
До коментар #7 от "Факт":Щото са под крилото! Няма и да ги осъдят ! Това са ,, Новите спасители "- дето хората си въобразиха, че ще променят нещо!
А народът го скубят, доят, бият, лъжат, унижават, трепят по пътища и пешеходни пътеки... И КОЙ ли е виновен в случая - който предоставя ,,Баницата" , или който я консумира с безочливост и огромен апетит!
13:28 10.06.2026
14 Лизач
13:30 10.06.2026
15 Ти да видиш каква загриженост
Вчера бяха други - навалят от всякъде!
13:32 10.06.2026
16 Някой
За тези е правилна българската поговорка:
Хвани единият. Удари другият.
Коментиран от #22
13:32 10.06.2026
17 Дани митова
13:34 10.06.2026
18 ПК-РК
13:35 10.06.2026
19 Иван
13:50 10.06.2026
20 АГАТ а Кристи
14:00 10.06.2026
21 Дедо
14:13 10.06.2026
22 име
До коментар #16 от "Някой":Първото увеличение на заплатите на циячите в МВР го направи хасан василев. 30.08.2023г, правитеството на сглобката, с министър на финансите хасан василев, и на вътрешните работи калин стоянов, който е предложен от ПП-ДБ, прави първото увеличение на заплатите в МВР с 10%, считано от 1.8.2023г. Без да извършат реформа, да съкратят администрацията, да махнат пенсионерите. Награда за побоя над протестиращите зад кооните на МС.
14:18 10.06.2026
23 Тъпо соросоидче
14:32 10.06.2026
24 А бе
14:33 10.06.2026