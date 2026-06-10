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Даниел Митов за Асен Василев: Продължи с добре познатия си жанр на политическа халюцинация

Даниел Митов за Асен Василев: Продължи с добре познатия си жанр на политическа халюцинация

10 Юни, 2026 13:06 1 242 24

  • даниел митов-
  • асен василев-
  • георги кандев

По думите му "повечето хора живеят в реалността и от време на време бъркат фактите докато при Асен Василев този процес е "обърнат". Политикът от ГЕРБ посочва, че това важи и за икономическия и финансов анализ на Василев

Даниел Митов за Асен Василев: Продължи с добре познатия си жанр на политическа халюцинация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин в ефира на БНТ Асен Василев беше попитан дали оставката на Георги Кандев решава въпроса на ПП-ДБ за кандидат-президентска двойка, но вместо да отговори, направи това, което умее най-добре - избяга от темата и произведе поредната лъжа. Дори след като водещият ясно му каза: „Аз не ви питах това", Василев продължи с добре познатия си жанр на политическа халюцинация и приписа репликата „Колеги, прибирайте се" на МВР по време на моя мандат. Това пише във Фейсбук Даниел Митов, по повод телевизионно участие на Асен Василев и зададен въпрос относно оставката на Георги Кандев.

"Разбира се, въпросът за Кандев остана без отговор. Това, че Асен Василев е ноторен измамник и лъжец, отдавна е известно на цяла България. Каза ни го бившият му бизнес съдружник. Ставали сме свидетели многократно на словесните му безчинства и волности по телевизионните екрани. Следва да припомним на харвардския болшевик, че въпросната реплика е от есента на 2024 година, много преди аз да подозирам, че ще бъда министър на вътрешните работи. Със същия успех можеше да ми вмени и фразата: „За Бога, братя, не купувайте""%, пише още Митов.

По думите му "повечето хора живеят в реалността и от време на време бъркат фактите докато при Асен Василев този процес е "обърнат". Политикът от ГЕРБ посочва, че това важи и за икономическия и финансов анализ на Василев.

Според Даниел Митов през този случай можем да си обясним и голяма част от българската политика през последните години. "Появи се цяла политическа култура, в която първо се измисля историята, после се избира виновникът, а накрая се търсят факти, които евентуално да я подкрепят. Ако не се намерят, толкова по-зле за фактите", пише още политикът.

"Така се стига до любопитни явления. Тези, които говорят за борба с корупцията, да назначават корумпирани или криминално проявени свои хора навсякъде. Хора, които говорят за прозрачни институции, докато ги използват като политически бухалки. Хора, които говорят за истина, докато спокойно пренаписват събития отпреди няколко месеца или директно фабрикуват лъжи. Най-интересното е, че след достатъчно време, прекарано в подобна среда, тези хора започват искрено да вярват на собствените си версии на действителността", пише Митов.

Според Даниел Митов случаят с Асен Василев показва, че наблюдаваме политик, който е престанал да прави разлика между реалността и политическия сценарий, който сам си е написал.

"Проблемът е, че държавата няма особена полза от измислени сценарии. А фактите са упорито нещо, колкото и да им е неприятно на някои хора", завършва Даниел Митов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде

    17 2 Отговор
    ходиш, ма сладкиш?

    13:11 10.06.2026

  • 2 боко шишев радев

    17 6 Отговор
    гербавите и шишавите са част от Регресивна българия,пак излъгахме електората!

    13:11 10.06.2026

  • 3 още

    11 17 Отговор
    Това,че Асен Василев е ноторен измамник и лъжец, отдавна е известно на цяла България. Ама къде се скри другият,такъв-онзи брадатия Кирчо?! Дето се прави на испанец.

    13:12 10.06.2026

  • 4 1357

    25 4 Отговор
    Тоя проваления политик говори за финансии,видя се че и за wc чистач не става в полицията ,почнал да дава акъли

    13:12 10.06.2026

  • 5 Тоя

    26 5 Отговор
    къдравел като няма аргументи , с които може да обори с каквото и да било Асен Василев , решил да се изока като махленска клюкарка ! Това са му възможностите на Даниту !

    13:13 10.06.2026

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    17 7 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?!

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    Да разбираме, че kaтyна на националния предател мунчо кРадед, нямат намерение да спират кражбите на ДС-БКП олигархията.
    Ще продължи ограбването на народа по съветски модел .

    13:14 10.06.2026

  • 7 Факт

    12 2 Отговор
    Тия що не са в затвора!?

    Коментиран от #13

    13:18 10.06.2026

  • 8 Боже

    19 4 Отговор
    Къдравата Сю няма и грам мозъче в главата си! Човекът каза, че не познава Кандев. Засегнал се е на фразата колеги прибирайте се. Ние видяхме записа и знаем, че Митов беше кукличка на конци в МВР. Неможач!!!

    13:19 10.06.2026

  • 9 Новичок

    13 4 Отговор
    Защо ли ??? Герберските крадци са налазили телевизии,радия,студия и квичат!!! Нещо взеха да им свиват схемите май на тия наглеци.Пфу...

    13:21 10.06.2026

  • 10 И това ли

    15 3 Отговор
    Мекотело изпълзя

    13:25 10.06.2026

  • 11 Гост

    14 3 Отговор
    Тоя нескопосан министър, слуга на депесе, защо се обажда??

    13:25 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стара чанта

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Щото са под крилото! Няма и да ги осъдят ! Това са ,, Новите спасители "- дето хората си въобразиха, че ще променят нещо!
    А народът го скубят, доят, бият, лъжат, унижават, трепят по пътища и пешеходни пътеки... И КОЙ ли е виновен в случая - който предоставя ,,Баницата" , или който я консумира с безочливост и огромен апетит!

    13:28 10.06.2026

  • 14 Лизач

    10 2 Отговор
    и некадърник.Халюцинации имат тия, които площадът нарита

    13:30 10.06.2026

  • 15 Ти да видиш каква загриженост

    9 2 Отговор
    И къдравата Сю взе думата, и Герге, пазителят на зайчарника в Банкя! Това идва да покаже има координация!
    Вчера бяха други - навалят от всякъде!

    13:32 10.06.2026

  • 16 Някой

    7 3 Отговор
    Този раздаде ей така по 400лв на всеки служител на МВР. После от къде е дефицита! Освен че им увеличаваха заплатите, че да им купят подкрепата. Отделно за Пазарджик ли избори където ГЕРБ спечели 6+% и купените гласове.
    За тези е правилна българската поговорка:
    Хвани единият. Удари другият.

    Коментиран от #22

    13:32 10.06.2026

  • 17 Дани митова

    10 3 Отговор
    Голем парц.ал си ма

    13:34 10.06.2026

  • 18 ПК-РК

    9 2 Отговор
    Скривай се в дън земя па ти бе,КАК НЕ ТЕ Е СРАМ,и кой ти дава право на мнение,ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО….???

    13:35 10.06.2026

  • 19 Иван

    6 3 Отговор
    От всеки друг изказано мнение бих прочел , но от тоя из… сяк , дето са го събирали от чаршафа , не!!!

    13:50 10.06.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Дуел в клуб "Спартакус"....

    14:00 10.06.2026

  • 21 Дедо

    1 1 Отговор
    ви Радко ви демонтира модела. Голям демонтаж пада. За стадото овче нито хляб, нито зрелище. Крадльовци, от един дол дренки сте.

    14:13 10.06.2026

  • 22 име

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Първото увеличение на заплатите на циячите в МВР го направи хасан василев. 30.08.2023г, правитеството на сглобката, с министър на финансите хасан василев, и на вътрешните работи калин стоянов, който е предложен от ПП-ДБ, прави първото увеличение на заплатите в МВР с 10%, считано от 1.8.2023г. Без да извършат реформа, да съкратят администрацията, да махнат пенсионерите. Награда за побоя над протестиращите зад кооните на МС.

    14:18 10.06.2026

  • 23 Тъпо соросоидче

    1 0 Отговор
    Тва нещо от снимката риве, защото Асенка е по хубава и по умна от него.

    14:32 10.06.2026

  • 24 А бе

    1 0 Отговор
    Сикаджииски гербак чалгаря славчу иска да те пита за петроханци върви му обясни не се крий

    14:33 10.06.2026

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