НС разреши нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро: Само от ДПС подкрепиха управляващите

Парламентът гласува на първо четене измененията в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., както и за Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, докато не бъде приет Законът за държавния бюджет за следващата година, предаде репортер на ФОКУС.
Законопроектът предвижда повишаване на тавана за нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро през 2026 г., с цел финансиране на бюджетния дефицит и обезпечаване на предстоящите плащания по вече сключени договори по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). След гласуването срокът за предложения между първо и второ четене бе съкратен на 5 дни по предложение на председателя на бюджетната комисия Константин Проданов (ПБ).
Предложението, внесено от Министерския съвет и прието на първо четене, получи подкрепата на 135 депутати - 119 от "Прогресивна България" и 16 от ДПС‑НН. ДБ и "Възраждане" гласуваха против, а ГЕРБ и ПП се въздържаха.
Финансовият министър Гълъб Донев получи разрешение за нов дълг при втория опит. Първият опит, преди две седмици, бе оттеглен, след като всички групи заявиха, че няма да го подкрепят, а Асен Василев от ПП заплаши, че ще поиска отмяна от Конституционния съд. Тогава предложението бе оттеглено от Константин Проданов.
"По този начин ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се минимизират потенциалните ликвидни рискове", заяви Донев пред депутатите.
"В условията на неприет до началото на фискалната година закон за държавния бюджет, в предишни години действаха аналогични разпоредби, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери. За разлика от тях, през 2026 г. се налага включването на изрична разпоредба в т.нар. удължителен закон, която да урежда възможност за поемане на държавен дълг във връзка с осигуряване на ресурс за финансиране на текущия бюджетен дефицит и префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности и инвестиции, заключителния етап от изпълнението на проектите по НПВУ, каза още министърът.
Той добави, че крайният срок за изпълнение на дейности и инвестициите, финансирани по механизма за възстановяване и устойчивост, е 31 август т.г.
Проектът предвижда емитиране на нов дълг на международните капиталови пазари и краткосрочен държавен дълг до 3,8 млрд. евро до края на бюджетната година. Министерският съвет ще има и мандат за преговори по заем от 3,2617 млрд. евро по Инструмента за сигурност на Европа (SAFE).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Регресивна България=пеевски на стероиди
Радев номинира за член на комисията Зинаида Златанова, вицепремиер на Орешарски от ДПС и най-добра приятелка на майката на Пеевски. Излязоха много публикации, че синът й живее с дъщерята на Радев.
Последният мандат с остатък пък Илияна Йотова даде на ДПС. Като го взе от ДБ. Просто съвпадения. Радев е такава измама.
13:21 10.06.2026
2 Абсолютно
13:24 10.06.2026
3 Последния Софиянец
13:24 10.06.2026
4 хаха
13:24 10.06.2026
5 що не цъкне че нова калинка се облажила
На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Галя Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Впоследствие решението бе обнародвано в „Държавен вестник“.
13:25 10.06.2026
6 За съжаление
13:27 10.06.2026
7 Гост
13:28 10.06.2026
8 Чичо
13:28 10.06.2026
9 ха ха ха
Гласуваш за БСП, получаваш ДПС
сега
Гласуваш за Радефф, получаваш... ДПС
Крушата не пада по-далече от дървото.
Коментиран от #12, #23
13:34 10.06.2026
10 факт
13:35 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ветно ли Хасанчо
До коментар #12 от "Не те ли е гнус":Я кажи - със 119 гласа минава ли гушкането с парички????
Мисли!!!!
Коментиран от #14, #22
13:40 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ха ха ха
До коментар #12 от "Не те ли е гнус":От коя Партия беше Радефф преди да стане президент????
Коя партия подкрепи задлъжняването на българите днес без чиито гладове не можеше да мине гласуването?
Колко пъти БСП са управлявали без ДПС?
После ще говорим кой е и кой без достойнство посложке.
Коментиран от #17, #27
13:43 10.06.2026
16 ясно
До коментар #14 от "Не отговори":Ти си трола дето повтаря една и съща лъжа постове наред. Знаем те Хасане.
Коментиран от #18, #20, #25
13:44 10.06.2026
17 Не отговори
До коментар #15 от "ха ха ха":Не те ли е гнус да се приравниш с един циганин без достойнство и да вменяваш лъже? Що за пропаднали хора се навъдиха, да нямат грам достойнство!
13:45 10.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 КОЙ ЩЕ ГО ВРЪЩА?
13:46 10.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 оня с коня
Коментиран от #29, #36
13:49 10.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не те ли е гнус
До коментар #9 от "ха ха ха":да се приравниш с един циганин без достойнство и да лъжеш? Що за пропаднали хора се навъдиха, да нямат грам достойнство!
13:51 10.06.2026
24 Отпадъка !
Българската Държава !
То Като Погледнеш !
Друго !
Не Остана !
13:52 10.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 А така
13:55 10.06.2026
27 Кво е това ?
До коментар #15 от "ха ха ха":Достойнство ?
13:57 10.06.2026
28 Гожи
14:08 10.06.2026
29 Хммм
До коментар #21 от "оня с коня":Не ти е правилен анализа, а твоят любим бат Бойко дето загроби България през времето в което от него зависеше нещо вече е бита карта и той си го знае. Дано повече никога не пипне власт дори и като селски кмет и дано скоро да бъде осъден за престъпленията си и ако това не стане по човешките закони да стане по Божиите.
14:12 10.06.2026
30 ББ от Банкя
14:12 10.06.2026
31 Ясно
14:12 10.06.2026
32 Пеевски
Коментиран от #35
14:13 10.06.2026
33 Анонимен
14:13 10.06.2026
34 гост
14:15 10.06.2026
35 гост
До коментар #32 от "Пеевски":Чакам банкянският иди..от да въвведе ред!
14:16 10.06.2026
36 гост
До коментар #21 от "оня с коня":Краят на банкянският идиот е тъжен но дойде!
Коментиран от #38
14:18 10.06.2026
37 евалата чалгопитеци
14:20 10.06.2026
38 оня с коня
До коментар #36 от "гост":Идея си нямаш от природното Разнообразие - Пред самонадеяният Радев с високо вдигнат Юмрук в който за жалост ...няма нито Лев за народа,предстоят САМО Негативи които той ще припише на Предходните Управления,но НЯМА КОЙ да го слуша.Колкото до Преливането на Гласове към Него на Изборите от други Партии/200 хил. само от ГЕРБ/,това на е Твърд Електорат а Прелетни Птици които задължително ще прелетят Обратно към Гнездата си/затова се наричат и "прелетни".Твърдият Електорат обаче е НЕПОКЛАТИМ във Лоялността си и дори когато един ден си отиде от тоя свят по Божиите закони,ПАК ще гласуваме за него ...ПО СНИМКА!!!
14:28 10.06.2026