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НС разреши нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро: Само от ДПС подкрепиха управляващите

НС разреши нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро: Само от ДПС подкрепиха управляващите

10 Юни, 2026 13:15 903 38

  • народно събрание-
  • нов дълг-
  • подкрепа-
  • дпс

Финансовият министър Гълъб Донев получи разрешение за нов дълг при втория опит. Първият опит, преди две седмици, бе оттеглен, след като всички групи заявиха, че няма да го подкрепят, а Асен Василев от ПП заплаши, че ще поиска отмяна от Конституционния съд. Тогава предложението бе оттеглено от Константин Проданов

НС разреши нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро: Само от ДПС подкрепиха управляващите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът гласува на първо четене измененията в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., както и за Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, докато не бъде приет Законът за държавния бюджет за следващата година, предаде репортер на ФОКУС.

Законопроектът предвижда повишаване на тавана за нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро през 2026 г., с цел финансиране на бюджетния дефицит и обезпечаване на предстоящите плащания по вече сключени договори по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). След гласуването срокът за предложения между първо и второ четене бе съкратен на 5 дни по предложение на председателя на бюджетната комисия Константин Проданов (ПБ).

Предложението, внесено от Министерския съвет и прието на първо четене, получи подкрепата на 135 депутати - 119 от "Прогресивна България" и 16 от ДПС‑НН. ДБ и "Възраждане" гласуваха против, а ГЕРБ и ПП се въздържаха.

Финансовият министър Гълъб Донев получи разрешение за нов дълг при втория опит. Първият опит, преди две седмици, бе оттеглен, след като всички групи заявиха, че няма да го подкрепят, а Асен Василев от ПП заплаши, че ще поиска отмяна от Конституционния съд. Тогава предложението бе оттеглено от Константин Проданов.

"По този начин ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се минимизират потенциалните ликвидни рискове", заяви Донев пред депутатите.

"В условията на неприет до началото на фискалната година закон за държавния бюджет, в предишни години действаха аналогични разпоредби, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери. За разлика от тях, през 2026 г. се налага включването на изрична разпоредба в т.нар. удължителен закон, която да урежда възможност за поемане на държавен дълг във връзка с осигуряване на ресурс за финансиране на текущия бюджетен дефицит и префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности и инвестиции, заключителния етап от изпълнението на проектите по НПВУ, каза още министърът.

Той добави, че крайният срок за изпълнение на дейности и инвестициите, финансирани по механизма за възстановяване и устойчивост, е 31 август т.г.

Проектът предвижда емитиране на нов дълг на международните капиталови пазари и краткосрочен държавен дълг до 3,8 млрд. евро до края на бюджетната година. Министерският съвет ще има и мандат за преговори по заем от 3,2617 млрд. евро по Инструмента за сигурност на Европа (SAFE).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Регресивна България=пеевски на стероиди

    15 7 Отговор
    Много интересно нещо се случи в ЦИК. Избраха нов състав.
    Радев номинира за член на комисията Зинаида Златанова, вицепремиер на Орешарски от ДПС и най-добра приятелка на майката на Пеевски. Излязоха много публикации, че синът й живее с дъщерята на Радев.
    Последният мандат с остатък пък Илияна Йотова даде на ДПС. Като го взе от ДБ. Просто съвпадения. Радев е такава измама.

    13:21 10.06.2026

  • 2 Абсолютно

    16 5 Отговор
    престъпно деяние спрямо България и българите ! Просто казано - обричат ги тотално да ги натика към дъното , а и още по - дълбоко ! Без окото им да мигне ! Долно и подмолно !

    13:24 10.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    Дебелия стана измекяр на чичо Румен?

    13:24 10.06.2026

  • 4 хаха

    12 2 Отговор
    Това си беше ясно още преди изборите. За което и да било правителство. Байганьовците са отдавна надълбоко в тинята.

    13:24 10.06.2026

  • 5 що не цъкне че нова калинка се облажила

    5 5 Отговор
    Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС. Тя зае мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни.

    На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Галя Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Впоследствие решението бе обнародвано в „Държавен вестник“.

    13:25 10.06.2026

  • 6 За съжаление

    6 14 Отговор
    Наследството след ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС, ни вкара в спирала от дългове! И то най вече ПП и ДБ!

    13:27 10.06.2026

  • 7 Гост

    10 5 Отговор
    Бойко и Дебелия фалираха 1300 години държава.

    13:28 10.06.2026

  • 8 Чичо

    11 2 Отговор
    Какво стана? Морето май не е до колене?! Мунчо узрява! Равнис, мирно, кръгом!

    13:28 10.06.2026

  • 9 ха ха ха

    13 1 Отговор
    преди
    Гласуваш за БСП, получаваш ДПС
    сега
    Гласуваш за Радефф, получаваш... ДПС
    Крушата не пада по-далече от дървото.

    Коментиран от #12, #23

    13:34 10.06.2026

  • 10 факт

    8 1 Отговор
    Доган го назначи, Доган ще го и крепи.

    13:35 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ветно ли Хасанчо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не те ли е гнус":

    Я кажи - със 119 гласа минава ли гушкането с парички????
    Мисли!!!!

    Коментиран от #14, #22

    13:40 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не те ли е гнус":

    От коя Партия беше Радефф преди да стане президент????
    Коя партия подкрепи задлъжняването на българите днес без чиито гладове не можеше да мине гласуването?
    Колко пъти БСП са управлявали без ДПС?
    После ще говорим кой е и кой без достойнство посложке.

    Коментиран от #17, #27

    13:43 10.06.2026

  • 16 ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не отговори":

    Ти си трола дето повтаря една и съща лъжа постове наред. Знаем те Хасане.

    Коментиран от #18, #20, #25

    13:44 10.06.2026

  • 17 Не отговори

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха ха":

    Не те ли е гнус да се приравниш с един циганин без достойнство и да вменяваш лъже? Що за пропаднали хора се навъдиха, да нямат грам достойнство!

    13:45 10.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 КОЙ ЩЕ ГО ВРЪЩА?

    2 0 Отговор
    Аз не искам.

    13:46 10.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 оня с коня

    2 2 Отговор
    Ето я и картинката:ГЕРБ и ПП - ПАСУВАТ.ДПС - дори ПОДКРЕПЯ,а Възраждане и ДБ - лаят.А как така Основните Опозиц. Сили си траят а Турците дори "подкрепят" изтеглянето на Дълга който си е сериозна цифра?Ами елементарно е- насърчават Радев да се НАБЪЛБУКА ЯКО с "Народна любов",като много скоро ще могат да го елиминират само с едно Духване при неминуемите Нови Избори.Междувременно ще мине малко време и в новите Учебници на невръстните ученици ще пише с големи букви:"КОЙТО Е ТРЪГНАЛ СРЕЩУ БАТ БОЙКО,ХАИР НЕ Е ВИДЯЛ"!

    Коментиран от #29, #36

    13:49 10.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не те ли е гнус

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ха ха ха":

    да се приравниш с един циганин без достойнство и да лъжеш? Що за пропаднали хора се навъдиха, да нямат грам достойнство!

    13:51 10.06.2026

  • 24 Отпадъка !

    2 0 Отговор
    Винаги е Съпътствал !

    Българската Държава !

    То Като Погледнеш !

    Друго !

    Не Остана !

    13:52 10.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А така

    1 1 Отговор
    Не знаеш страх,а магнитски с-и-чуг идва и твоя ред нищо,че се мазниш

    13:55 10.06.2026

  • 27 Кво е това ?

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха ха":

    Достойнство ?

    13:57 10.06.2026

  • 28 Гожи

    3 0 Отговор
    ГЕРБ и Пп-дб теглиха като луди, краднаха като за световно

    14:08 10.06.2026

  • 29 Хммм

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Не ти е правилен анализа, а твоят любим бат Бойко дето загроби България през времето в което от него зависеше нещо вече е бита карта и той си го знае. Дано повече никога не пипне власт дори и като селски кмет и дано скоро да бъде осъден за престъпленията си и ако това не стане по човешките закони да стане по Божиите.

    14:12 10.06.2026

  • 30 ББ от Банкя

    1 1 Отговор
    Колегата от дпс Дебелян подкрепя заема що ше крадне половината ма и аз нема му се дам

    14:12 10.06.2026

  • 31 Ясно

    1 2 Отговор
    Прасето е превзело ПБ

    14:12 10.06.2026

  • 32 Пеевски

    1 1 Отговор
    Дърпа коньите на тия комунета .Колко е наивен българина да повярва на банда комунисти ,че те щели да въведът ред.

    Коментиран от #35

    14:13 10.06.2026

  • 33 Анонимен

    2 1 Отговор
    БКП грабят теглят дълг след дълг а бюджет

    14:13 10.06.2026

  • 34 гост

    2 2 Отговор
    Ако опухате хубаво банкянският идиот може да се мине и без заем.

    14:15 10.06.2026

  • 35 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Пеевски":

    Чакам банкянският иди..от да въвведе ред!

    14:16 10.06.2026

  • 36 гост

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Краят на банкянският идиот е тъжен но дойде!

    Коментиран от #38

    14:18 10.06.2026

  • 37 евалата чалгопитеци

    1 0 Отговор
    Как е Новото Нормално? За това точно ли скачахте по площадите миналата година?

    14:20 10.06.2026

  • 38 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Идея си нямаш от природното Разнообразие - Пред самонадеяният Радев с високо вдигнат Юмрук в който за жалост ...няма нито Лев за народа,предстоят САМО Негативи които той ще припише на Предходните Управления,но НЯМА КОЙ да го слуша.Колкото до Преливането на Гласове към Него на Изборите от други Партии/200 хил. само от ГЕРБ/,това на е Твърд Електорат а Прелетни Птици които задължително ще прелетят Обратно към Гнездата си/затова се наричат и "прелетни".Твърдият Електорат обаче е НЕПОКЛАТИМ във Лоялността си и дори когато един ден си отиде от тоя свят по Божиите закони,ПАК ще гласуваме за него ...ПО СНИМКА!!!

    14:28 10.06.2026

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