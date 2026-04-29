Атаката на Байерн Мюнхен пише история

29 Април, 2026 12:29 707 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Триото в атаката на Байерн Мюнхен - Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диас, продължава да пише история. Тримата вкараха по един гол при загубата с 4:5 от ПСЖ в Париж в първи мач от полуфиналите в Шампионска лига.

Така Кейн, Олисе и Диас вече имат общо 100 гола във всички турнири през този сезон.

Англичанинът откри резултата от дузпа в 17-ата минута. Олисе се разписа за 2:2 четири минути преди почивката, а Диас оформи крайния резултат в 68-ата.

След тях с 69 гола се нареждат Килиан Мбапе, Винисиус и Федерико Валверде от Реал Мадрид. Общо 62 попадения са вкарали Ламин Ямал, Рафиня и Феран Торес от Барселона.

До момента през сезона Хари Кейн е изиграл 46 мача за Байерн, в които се е разписал 54 пъти, а към тях е добавил седем асистенции. Майкъл Олисе има 20 попадения и 29 асистенции в 47 двубоя. Диас е вкарал 26 гола и е направил 21 асистенции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Aлфa Bълкът

    0 0 Отговор
    На снимката от 13 души само 5 са бели.

    12:56 29.04.2026

