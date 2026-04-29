Алън Шиърър: За мен това не беше дузпа за ПСЖ

29 Април, 2026 10:59 698 0

Англичанинът визира ситуацията секунди преди почивката за играта с ръка на Алфонсо Дейвис, след което домакините поведоха с 3:2

Алън Шиърър: За мен това не беше дузпа за ПСЖ
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният голмайстор от миналото Алън Шиърър определи решението да се даде дузпа за Пари Сен Жермен в трилъра за 5:4 срещу Байерн Мюнхен като „пълен абсурд“. Англичанинът визира ситуацията секунди преди почивката за играта с ръка на Алфонсо Дейвис, след което домакините поведоха с 3:2. Това беше в първа среща от полуфиналите в Шампионската лига, играна на “Парк де Пренс”.

В случая главният съдия Сандро Шерер беше извикан да прегледа инцидента на монитора край терена. След центриране на Дембеле топката се удари в ръката на Дейвис, след като преди това се беше отбила от друга част от тялото му.

“Щом виждам отклонението от тялото му, за мен това не трябва да е дузпа. Не съм съгласен с това, наистина не съм”, заяви Шиърър в ефира на Amazon Prime.

“Ако директно го удари в ръката – добре, може би бих приел. Но след като идва от друга част на тялото му към ръката, какво трябва да направи? Мисля, че тези отсъждания за игра с ръка са пълен абсурд. През годините сами се оплетоха в опитите си да намерят решение, което е разбираемо. Но това тук не е такова”, добави бившият нападател.

Друг национал на Англия от миналото - Уейн Рууни, добави следното: “Не мисля, че това е дузпа. Ръцете му са зад гърба и се движи, когато идва центрирането, но топката се отбива от дясното му бедро и след това в ръката. Може би в Европа е малко по-различно, не знам, но за мен това не е дузпа.“


