Кметът на Стара Загора ще спасява Берое, възможно е да се мине през фалит

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и хората в общината подготвят план за спасението на Берое, съобщава „Тема Спорт“. Градоначалникът по време на честванията на двата юбилея в неделя е обсъдил с футболните хора в града и свързаните исторически с клуба как да се помогне в тежката ситуация.

Ако се стигне до изпадане на зелено-белите във Втора лига, сегашният собственик Ернан Банато ще напусне и ще върне акциите. Опасенията на местната власт са, че босът е натрупал големи задължения в последните години и това ще натежи.

Затова е възможно клубът да се обяви във фалит и да започне на чисто от Трета лига. За целта ще се вкара другият местен отбор, Локомотив Стара Загора, в югоизточния трети ешелон. Така после Берое ще може да вземе лиценза му.