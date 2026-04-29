Кметът на Стара Загора ще спасява Берое, възможно е да се мине през фалит

Кметът на Стара Загора ще спасява Берое, възможно е да се мине през фалит

29 Април, 2026 13:59 882 5

Ако се стигне до изпадане на зелено-белите във Втора лига, сегашният собственик Ернан Банато ще напусне и ще върне акциите

Кметът на Стара Загора ще спасява Берое, възможно е да се мине през фалит - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и хората в общината подготвят план за спасението на Берое, съобщава „Тема Спорт“. Градоначалникът по време на честванията на двата юбилея в неделя е обсъдил с футболните хора в града и свързаните исторически с клуба как да се помогне в тежката ситуация.

Ако се стигне до изпадане на зелено-белите във Втора лига, сегашният собственик Ернан Банато ще напусне и ще върне акциите. Опасенията на местната власт са, че босът е натрупал големи задължения в последните години и това ще натежи.

Затова е възможно клубът да се обяви във фалит и да започне на чисто от Трета лига. За целта ще се вкара другият местен отбор, Локомотив Стара Загора, в югоизточния трети ешелон. Така после Берое ще може да вземе лиценза му.


  • 1 си дзън

    10 4 Отговор
    Кметът на Стара Загора по-добре да мисли как да спасява тия 2500 хрантутника
    в ТЕЦ Марица-Изток 2, че при тия отрицателни цени на борасата напоследък
    не искам да им плащам тлъстите заплати и "модернизации" за 500 милиона.

    14:17 29.04.2026

  • 2 Витаят

    5 2 Отговор
    далавери !

    14:24 29.04.2026

  • 3 офффф

    5 2 Отговор
    всчико е цъфнало... та вързало!!!!!!!!!!

    14:37 29.04.2026

  • 4 Заралия

    11 0 Отговор
    Колко футболисти с български имена има във ФК БЕРОЕ...!?

    14:54 29.04.2026

  • 5 Маневра

    0 0 Отговор
    След тази маневра, Берое никога вече няма влезе в А група.
    Берое е религия за Стара Загора.
    Кой ще остане в историята като ликвидатор на БЕРОЕ!

    15:28 29.04.2026

