Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Дават титлата и златните медали на Левски срещу Лудогорец

29 Април, 2026 12:59 736 8

  • левски-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • титла

Става дума за домакинството на разградчани, което е на 9 май (събота) от 18,45 часа на стадион „Георги Аспарухов"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски няма да бъде награден с титлата и златните медали и при победа над ЦСКА 1948 в събота, което принципно гарантира първото място в края на сезона. „Мач Телеграф“ съобщава, че от „Герена“ изрично са уведомили БФС, че не искат да слагат каруцата пред коня и централата да организира евентуално награждаване в събота.

Идеята на „сините“ шефове е при победа над „червените“ от Бистрица, трофеят да бъде получен в първия сблъсък с Лудогорец в плейофите. Става дума за домакинството на разградчани, което е на 9 май (събота) от 18,45 часа на стадион „Георги Аспарухов“. За тогава е предвидено голямо тържество на „Герена“, разбира се, ако отборът си е осигурил дотогава титлата, което е почти сигурно.

Интересно е да се спомене, че футболистите на Левски за първи път от много години ще получат медали след края на сезона, ако отборът финишира първи. В клуба имат правило, което диктува събитията от доста години, според което играчите не взимат медалите, ако са сребърни или бронзови. По тази причина в складовете на БФС има цял куп такива отличия, които са били предназначени за Левски, събирани през последните години.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1

    4 6 Отговор
    НЯМА ПО - ГОЛЕМИ КОМПЛЕКСАРИ 🤣😂🤣🤣БО ВСЕ ПАК ТАМ . ТА НАЛИ ГЕЛА ВИ Е ПОДАРИ . ЩЕ ЦЕЛУВАТЕ РЪКА 🤣😂🤣

    13:02 29.04.2026

    13:02 29.04.2026

  2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    4 6 Отговор
    Отбора на всички власти

    Коментиран от #7

    13:10 29.04.2026

  3 ОБОРАПОДУЯНЕ

    2 4 Отговор
    Рогатите галинци тиквун и шиши

    13:12 29.04.2026

  4 Динамо ДС

    1 5 Отговор
    Ахмед Доган е вашия баща ! Сега детето шиши ги осинови

    13:13 29.04.2026

    13:13 29.04.2026

  5 Даниел

    0 1 Отговор
    Кулминацията на сезона трябва да се състои на националния стадион!

    13:42 29.04.2026

    13:42 29.04.2026

  6 ЗАКРИВААЙ

    3 0 Отговор
    ЗАКРИВАЙ ЛИТЕКС С ЛИЦЕНЗА НА ЧАВДАР! СЕСЕКА СЕПТЕМВРИЙСКО ЗНАМЕ... У МРЕ,... ЛИТЕКС Е...МЕН. ТЕ!

    13:43 29.04.2026
    НЕМА ТИТЛА,..НЕМА КУПА,...У КОЧИНАТА... ТИШИНА !!!

    13:43 29.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  8 ЕДИН Е ЛЕВСКИ НА СВЕТА

    1 0 Отговор
    ЕДИН Е ЛЕВСКИ СОФИЯ !!!
    ЧЕСТИТА ТИТЛА, СИНИ ШАМПИОНИ!!!

    13:52 29.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове