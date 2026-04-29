Дават титлата и златните медали на Левски срещу Лудогорец

Левски няма да бъде награден с титлата и златните медали и при победа над ЦСКА 1948 в събота, което принципно гарантира първото място в края на сезона. „Мач Телеграф“ съобщава, че от „Герена“ изрично са уведомили БФС, че не искат да слагат каруцата пред коня и централата да организира евентуално награждаване в събота.
Идеята на „сините“ шефове е при победа над „червените“ от Бистрица, трофеят да бъде получен в първия сблъсък с Лудогорец в плейофите. Става дума за домакинството на разградчани, което е на 9 май (събота) от 18,45 часа на стадион „Георги Аспарухов“. За тогава е предвидено голямо тържество на „Герена“, разбира се, ако отборът си е осигурил дотогава титлата, което е почти сигурно.
Интересно е да се спомене, че футболистите на Левски за първи път от много години ще получат медали след края на сезона, ако отборът финишира първи. В клуба имат правило, което диктува събитията от доста години, според което играчите не взимат медалите, ако са сребърни или бронзови. По тази причина в складовете на БФС има цял куп такива отличия, които са били предназначени за Левски, събирани през последните години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаааа
13:02 29.04.2026
2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ
Коментиран от #7
13:10 29.04.2026
3 ОБОРАПОДУЯНЕ
13:12 29.04.2026
4 Динамо ДС
13:13 29.04.2026
5 Даниел
13:42 29.04.2026
6 ЗАКРИВААЙ
НЕМА ТИТЛА,..НЕМА КУПА,...У КОЧИНАТА... ТИШИНА !!!
13:43 29.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЕДИН Е ЛЕВСКИ НА СВЕТА
ЧЕСТИТА ТИТЛА, СИНИ ШАМПИОНИ!!!
13:52 29.04.2026