Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към финала в Шампионската лига

29 Април, 2026 11:29 441 0

  • атлетико мадрид-
  • арсенал-
  • футбол-
  • шампионска лига

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионската лига навлиза в своята най-решаваща фаза, а днес в първи полуфинален сблъсък ще видим два отбора с коренно различни философии – Атлетико Мадрид и Арсенал. Залогът е огромен: място на големия финал на 30 май, където победителят ще срещне един измежду Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен).

Атлетико Мадрид достигна до тази фаза след серия от тежки изпитания. "Дюшекчиите" трябваше да минат през цедката на плейофния кръг, където момчетата на Диего Симеоне елиминираха Брюж, а след това показаха характер срещу английския Тотнъм на 1/8-финал. Истинският триумф обаче дойде на четвъртфиналите, където мадридчани успяха да отстранят Барселона в изцяло испански сблъсък. От своя страна, Арсенал демонстрира изключителна ефективност. „Артилеристите“ имаха наглед по-леки съперници в елиминациите. Те първо преминаха през Байер (Леверкузен) на 1/8-финалите, а на четвъртфиналите се справиха със съпротивата на Спортинг (Лисабон), показвайки, че са готови за големите мачове.

В исторически план двата тима имат интересна история. През 2018 година те се срещнаха отново на полуфинал, но в Лига Европа, когато Атлетико продължи напред с общ резултат 2:1 (1:1 в Лондон и 1:0 в Мадрид). През настоящия сезон в Шампионската лига обаче, Арсенал нанесе тежък удар на своя съперник. В груповата фаза на 21 октомври 2025 г. лондончани разгромиха Атлетико с 4:0 на „Емиратс“ след голове на Габриел Магаляеш, Габриел Мартинели и два гола на Виктор Гьокереш.

За Атлетико Мадрид това е 8-ми полуфинал в най-престижния клубен турнир (включително КЕШ) и втори пореден за клуба от испанската столица. Арсенал, от друга страна, играе своя 4-ти полуфинал и за първи път в историята си достига до тази фаза в две поредни години, което подчертава възхода под ръководството на Микел Артета.

Формата на Атлетико Мадрид в последно време е колеблива. В последните си 5 мача във всички турнири „дюшекчиите“ записаха само една победа (3:2 срещу Атлетик Билбао), едно равенство срещу Реал Сосиедад и цели три загуби – от Елче, Барселона и Севиля. Защитата, която традиционно е сила на Симеоне, изглежда уязвима, допускайки голове във всеки от тези двубои.

Арсенал влиза в мача с малко по-добро самочувствие, въпреки някои трудности. В последните си 5 срещи тимът постигна две победи (срещу Нюкасъл и Спортинг), едно равенство и две загуби от Манчестър Сити и Борнемут. Тимът на Артета обаче остава изключително опасен в Европа, където е в серия от 12 мача без загуба през този сезон.

За домакините голямата надежда в атака е Александър Сьорлот, който има 6 гола в Шампионската лига през този сезон. Антоан Гризман също остава ключова фигура със своите 2 гола и 5 асистенции. При гостите Виктор Гьокереш е в страхотна форма с 4 попадения в турнира, а Габриел Мартинели е водещ реализатор за тима в Шампионската лига с 6 гола.

Диего Сиемоне има някои проблеми около състава си. Най-големият удар за „дюшекчиите“ е отсъствието на младия диригент в средата на терена Пабло Бариос. Травмата му в бедрото оставя огромна празнина, която трудно ще бъде запълнена. С контузия е и Николас Гонсалес. Защитният вал също има проблеми заради отсъствието на Хосе Мария Хименес и Науел Молина. Добрата новина е завръщането на Давид Ханцко, както и на вратаря Ян Облак. До последно под въпрос остава участието на Адемола Лукман.

В лагера на Арсенал също не липсват липсващи. Микел Артета няма да може да разчита на контузените Юриен Тимбер, Кай Хаверц, Микел Мерино и Рикардо Калафиори. Добрата новина е свързана с Букайо Сака, който се очаква да бъде готов за игра довечера.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове