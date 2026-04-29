Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към финала в Шампионската лига

Шампионската лига навлиза в своята най-решаваща фаза, а днес в първи полуфинален сблъсък ще видим два отбора с коренно различни философии – Атлетико Мадрид и Арсенал. Залогът е огромен: място на големия финал на 30 май, където победителят ще срещне един измежду Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен).

Атлетико Мадрид достигна до тази фаза след серия от тежки изпитания. "Дюшекчиите" трябваше да минат през цедката на плейофния кръг, където момчетата на Диего Симеоне елиминираха Брюж, а след това показаха характер срещу английския Тотнъм на 1/8-финал. Истинският триумф обаче дойде на четвъртфиналите, където мадридчани успяха да отстранят Барселона в изцяло испански сблъсък. От своя страна, Арсенал демонстрира изключителна ефективност. „Артилеристите“ имаха наглед по-леки съперници в елиминациите. Те първо преминаха през Байер (Леверкузен) на 1/8-финалите, а на четвъртфиналите се справиха със съпротивата на Спортинг (Лисабон), показвайки, че са готови за големите мачове.

В исторически план двата тима имат интересна история. През 2018 година те се срещнаха отново на полуфинал, но в Лига Европа, когато Атлетико продължи напред с общ резултат 2:1 (1:1 в Лондон и 1:0 в Мадрид). През настоящия сезон в Шампионската лига обаче, Арсенал нанесе тежък удар на своя съперник. В груповата фаза на 21 октомври 2025 г. лондончани разгромиха Атлетико с 4:0 на „Емиратс“ след голове на Габриел Магаляеш, Габриел Мартинели и два гола на Виктор Гьокереш.

За Атлетико Мадрид това е 8-ми полуфинал в най-престижния клубен турнир (включително КЕШ) и втори пореден за клуба от испанската столица. Арсенал, от друга страна, играе своя 4-ти полуфинал и за първи път в историята си достига до тази фаза в две поредни години, което подчертава възхода под ръководството на Микел Артета.

Формата на Атлетико Мадрид в последно време е колеблива. В последните си 5 мача във всички турнири „дюшекчиите“ записаха само една победа (3:2 срещу Атлетик Билбао), едно равенство срещу Реал Сосиедад и цели три загуби – от Елче, Барселона и Севиля. Защитата, която традиционно е сила на Симеоне, изглежда уязвима, допускайки голове във всеки от тези двубои.

Арсенал влиза в мача с малко по-добро самочувствие, въпреки някои трудности. В последните си 5 срещи тимът постигна две победи (срещу Нюкасъл и Спортинг), едно равенство и две загуби от Манчестър Сити и Борнемут. Тимът на Артета обаче остава изключително опасен в Европа, където е в серия от 12 мача без загуба през този сезон.

За домакините голямата надежда в атака е Александър Сьорлот, който има 6 гола в Шампионската лига през този сезон. Антоан Гризман също остава ключова фигура със своите 2 гола и 5 асистенции. При гостите Виктор Гьокереш е в страхотна форма с 4 попадения в турнира, а Габриел Мартинели е водещ реализатор за тима в Шампионската лига с 6 гола.

Диего Сиемоне има някои проблеми около състава си. Най-големият удар за „дюшекчиите“ е отсъствието на младия диригент в средата на терена Пабло Бариос. Травмата му в бедрото оставя огромна празнина, която трудно ще бъде запълнена. С контузия е и Николас Гонсалес. Защитният вал също има проблеми заради отсъствието на Хосе Мария Хименес и Науел Молина. Добрата новина е завръщането на Давид Ханцко, както и на вратаря Ян Облак. До последно под въпрос остава участието на Адемола Лукман.

В лагера на Арсенал също не липсват липсващи. Микел Артета няма да може да разчита на контузените Юриен Тимбер, Кай Хаверц, Микел Мерино и Рикардо Калафиори. Добрата новина е свързана с Букайо Сака, който се очаква да бъде готов за игра довечера.