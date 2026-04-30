Шок за Челси: Мудрик аут за 4 години

30 Април, 2026 06:30 990 3

Украинецът е наказан за употреба на мелдоний, което е същото вещество, довело до санкцията на Шарапова

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сериозен удар за Челси, след като крилото Михайло Мудрик беше наказан с четиригодишно лишаване от състезателни права от Футболната асоциация на Англия, потвърждават медиите на Острова.

Причината е нарушение на антидопинговите правила. Според информацията, украинският национал е дал положителна проба за мелдоний, което е същото вещество, което доведе до наказанието на Мария Шарапова през 2016 година.

Мудрик не е играл от ноември 2024 г., когато отбеляза гол в мач от Лигата на конференциите срещу Хайденхайм. Междувременно футболистът вече е подал жалба до Спортния арбитражен съд с надеждата санкцията да бъде намалена или отменена.

Това е тежък удар както за самия играч, така и за Челси, който инвестира сериозна сума – около 88 милиона паунда за привличането му от Шахтьор Донецк през 2023 година.


  • 1 Спорт

    6 0 Отговор
    Купува от на Зеленски доставчика.
    Сега след като не е футболист, спокойно ще отиде да защитава родината.

    06:38 30.04.2026

  • 2 Чонко

    2 0 Отговор
    Първо веше един румънски тарикат, сега украински. Професионалисти.

    06:47 30.04.2026

  • 3 Зико

    0 0 Отговор
    Украйна и украинците само финансови загуби носят.

    07:21 30.04.2026

