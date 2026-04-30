Шок за Челси: Мудрик аут за 4 години

Сериозен удар за Челси, след като крилото Михайло Мудрик беше наказан с четиригодишно лишаване от състезателни права от Футболната асоциация на Англия, потвърждават медиите на Острова.
Причината е нарушение на антидопинговите правила. Според информацията, украинският национал е дал положителна проба за мелдоний, което е същото вещество, което доведе до наказанието на Мария Шарапова през 2016 година.
Мудрик не е играл от ноември 2024 г., когато отбеляза гол в мач от Лигата на конференциите срещу Хайденхайм. Междувременно футболистът вече е подал жалба до Спортния арбитражен съд с надеждата санкцията да бъде намалена или отменена.
Това е тежък удар както за самия играч, така и за Челси, който инвестира сериозна сума – около 88 милиона паунда за привличането му от Шахтьор Донецк през 2023 година.
1 Спорт
Сега след като не е футболист, спокойно ще отиде да защитава родината.
06:38 30.04.2026
2 Чонко
06:47 30.04.2026
3 Зико
07:21 30.04.2026