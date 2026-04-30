Спортът по ТВ в четвъртък (30 април)

30 Април, 2026 06:15 551 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Диема спорт 3

02:30 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №6, "Кливланд Кавалиърс" - "Торонто Раптърс"

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №6, "Филаделфия Флайърс" - "Питсбърг Пенгуинс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №1, "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, финал, мач №1, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Макс спорт 4

03:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Барселона" (Гуякил) - "Универсидад Католика"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/2-финал, първи мач, "Брага" - "Фрайбург"

Макс спорт 3

13:00 Голф: Открито първенство на Турция, I ден
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/2-финал, първи мач, "Нотингам" - "Астън Вила"

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал, Каспер Рууд - Александер Блокс
21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №2, "Олимпиакос" - "Монако"

Евроспорт 2

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, V етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, II етап
22:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, I ден

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс / Нийл Робъртсън (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Марк Алън - У Идзъ (I сесия)

Диема спорт

19:00 Футбол: Купа на България, 1/2-финал, реванш, "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"

bTV Action

22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/2-финал, първи мач, "Шахтьор" (Донецк) - "Кристъл Палас"

Ринг

22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/2-финал, първи мач, "Райо Валекано" - "Страсбург"


