„Законът Винисиус“ на Мондиал 2026: червен картон за прикриване на устата

30 Април, 2026 07:00 1 639 11

ФИФА затяга правилата срещу обиди и дискриминация след нов вербален инцидент

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ново правило, известно като „Законът Винисиус“, ще влезе в сила на Световното първенство по футбол това лято и може сериозно да промени поведението на играчите на терена.

Решението беше взето от Международния борд на футболните асоциации по време на специална среща във Ванкувър, Канада и вече е потвърдено от ФИФА.

Според новите указания съдиите ще имат право да показват директен червен картон на футболист, който умишлено прикрива устата си по време на конфликт с противник или съдия. Целта е да се предотврати скриването на обидни или дискриминационни изказвания от камерите и официалните лица.

Повод за промяната стана широко обсъжданият инцидент между Винисиус Жуниор от Реал Мадрид и Джанлука Престиани от Бенфика по-рано през сезона, когато аржентинецът бе дисквалифициран за 6 кръга заради “хомофобски обиди” по адрес на бразилеца.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Ами ако кихне или се прозява няма ли право?

    Коментиран от #6, #10

    07:05 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФИФА, ФАФА и ФУФА

    22 1 Отговор
    Професионалният спорт, пък за професионалния футбол - да не говорим, отдавна е налегнат от от въпиеща корупция , но "някой" се опитва да внуши, че основите проблеми там са, представете си, "расизмът" и "хомофобията"...

    07:20 30.04.2026

  • 5 Лост

    14 0 Отговор
    Плачльо Винисиус, когато и да го изгонят винаги ще е късно.

    07:37 30.04.2026

  • 6 Първият Перничанин!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ако посегне да си намести ченето-няма ли право?!

    07:49 30.04.2026

  • 7 Трол

    3 0 Отговор
    Ами ако си разтеглим ушите настрани с ръце, пак ли ще има червен картон?

    Коментиран от #8

    07:57 30.04.2026

  • 8 Излишен въпрос!

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Защото става въпрос за устата,а не за...ушите!
    Явно,че се опита да си оригинален,ама не ти се получи...!
    Нищо,опитай пак...😆!

    08:04 30.04.2026

  • 9 куку

    8 0 Отговор
    изобщо да мълчат, сложете им по една маска и каска и готово..и да не ритат топка..това е било проблема..а какво ще правите със зрителите..които в един глас викат на такива черни футболисти различни приятни думички и дори хвърлят им на терена огризки от банани..Сигурно ще забраните внос на банани в Европа..ИДИОТИ..ОТ фифа

    08:22 30.04.2026

  • 10 Когато мъж се прозява

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И не си прикрива устата това е грозно, но ако го прави жена- това е демонстрация на възможности.

    08:51 30.04.2026

  • 11 Пловдив

    2 0 Отговор
    Това отдавна не е футбол, а някаква шизофрения.

    08:53 30.04.2026

