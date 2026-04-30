„Законът Винисиус“ на Мондиал 2026: червен картон за прикриване на устата

Ново правило, известно като „Законът Винисиус“, ще влезе в сила на Световното първенство по футбол това лято и може сериозно да промени поведението на играчите на терена.

Решението беше взето от Международния борд на футболните асоциации по време на специална среща във Ванкувър, Канада и вече е потвърдено от ФИФА.

Според новите указания съдиите ще имат право да показват директен червен картон на футболист, който умишлено прикрива устата си по време на конфликт с противник или съдия. Целта е да се предотврати скриването на обидни или дискриминационни изказвания от камерите и официалните лица.

Повод за промяната стана широко обсъжданият инцидент между Винисиус Жуниор от Реал Мадрид и Джанлука Престиани от Бенфика по-рано през сезона, когато аржентинецът бе дисквалифициран за 6 кръга заради “хомофобски обиди” по адрес на бразилеца.