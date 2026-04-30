„Законът Винисиус“ на Мондиал 2026: червен картон за прикриване на устата

Ново правило, известно като „Законът Винисиус“, ще влезе в сила на Световното първенство по футбол това лято и може сериозно да промени поведението на играчите на терена.
Решението беше взето от Международния борд на футболните асоциации по време на специална среща във Ванкувър, Канада и вече е потвърдено от ФИФА.
Според новите указания съдиите ще имат право да показват директен червен картон на футболист, който умишлено прикрива устата си по време на конфликт с противник или съдия. Целта е да се предотврати скриването на обидни или дискриминационни изказвания от камерите и официалните лица.
Повод за промяната стана широко обсъжданият инцидент между Винисиус Жуниор от Реал Мадрид и Джанлука Престиани от Бенфика по-рано през сезона, когато аржентинецът бе дисквалифициран за 6 кръга заради “хомофобски обиди” по адрес на бразилеца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #10
07:05 30.04.2026
4 ФИФА, ФАФА и ФУФА
07:20 30.04.2026
5 Лост
07:37 30.04.2026
6 Първият Перничанин!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ако посегне да си намести ченето-няма ли право?!
07:49 30.04.2026
7 Трол
Коментиран от #8
07:57 30.04.2026
8 Излишен въпрос!
До коментар #7 от "Трол":Защото става въпрос за устата,а не за...ушите!
Явно,че се опита да си оригинален,ама не ти се получи...!
Нищо,опитай пак...😆!
08:04 30.04.2026
9 куку
08:22 30.04.2026
10 Когато мъж се прозява
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И не си прикрива устата това е грозно, но ако го прави жена- това е демонстрация на възможности.
08:51 30.04.2026
11 Пловдив
08:53 30.04.2026