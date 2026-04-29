Росица Денчева отпадна във втория кръг в Лопота

Росица Денчева отпадна във втория кръг в Лопота

29 Април, 2026 15:03 390 0

Рускинята Александра Шубладзе победи българската тенисистка

Росица Денчева отпадна във втория кръг в Лопота - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнир на твърда настилка в Лопота (Грузия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева отстъпи с 3:6, 5:7 на поставената под №3 Александра Шубладзе (Русия). Срещата продължи час и 27 минути. 20-годишната Шубладзе е 240-а в световната ранглиста, с 219 места по-напред от българката.


Денчева имаше преднина от 3:2 в първия сет, но загуби четири поредни гейма за крайното 3:6. Националката поведе с 5:3 във втората част, изпусна четири поредни сетбола при този резултат, след което загуби четири поредни гейма и отпадна от надпреварата на сингъл.


На двойки Денчева ще си партнира с друга българка – Беатрис Спасова, като в първия кръг те ще играят срещу рускините Даря Астахова и Дария Зелинская.


Подобни новини


