Росица Денчева отпадна във втория кръг в Лопота

Росица Денчева отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнир на твърда настилка в Лопота (Грузия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева отстъпи с 3:6, 5:7 на поставената под №3 Александра Шубладзе (Русия). Срещата продължи час и 27 минути. 20-годишната Шубладзе е 240-а в световната ранглиста, с 219 места по-напред от българката.



Денчева имаше преднина от 3:2 в първия сет, но загуби четири поредни гейма за крайното 3:6. Националката поведе с 5:3 във втората част, изпусна четири поредни сетбола при този резултат, след което загуби четири поредни гейма и отпадна от надпреварата на сингъл.



На двойки Денчева ще си партнира с друга българка – Беатрис Спасова, като в първия кръг те ще играят срещу рускините Даря Астахова и Дария Зелинская.