Салах се връща за последните битки на Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах ще играе отново за "червените" преди края на настоящия сезон. Мускулната контузия, която е получил един от водещите футболисти на 20-кратните шампиони на Англия, не е толкова сериозна, колкото се смяташе първоначално.

Салах влезе в игра по време на победата на Ливърпул с 3:1 над Кристъл Палас с предполагаема травма на подколянното сухожилие, която заплашваше да сложи край на участията му през кампанията. Голмайсторът ще напусне "Анфийлд" след финала в шампионата.

Директорът на националния отбор на Египет Ибрахим Хасан заяви, че Мохамед Салах се нуждае от четири седмици лечение заради разкъсване на подколянното сухожилие, което на практика ще сложи край на сезона му преди началото на Световното първенство, но от английския клуб потвърдиха, че става въпрос за лека мускулна травма.

Liverpool FC can confirm Mohamed Salah is expected to be available to play again before the end of this season ℹ️ — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2026

"Ливърпул може да потвърди, че се очаква Салах да бъде на разположение отново преди края на този сезон. Проблемът, който причини оттеглянето му, вече е потвърден като лека мускулна травма", се казва в изявление на клуба.

Салах е трети в класацията за най-добър голмайстор на Ливърпул за всички времена, с 257 гола в 440 мача.

Ливърпул е на четвърто място в класирането с 58 точки и следващият мач на "червените" е гостуване на Манчестър Юнайтед в неделя.