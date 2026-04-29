Илия Петков поема към ново предизвикателство в Италия – преминава във Веро Волей Монца

Илия Петков поема към ново предизвикателство в Италия – преминава във Веро Волей Монца

29 Април, 2026 22:36 465 1

До сега националът играеше в Гротадзолина

Илия Петков поема към ново предизвикателство в Италия – преминава във Веро Волей Монца - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен ас и вицешампион на планетата Илия Петков е на прага на нова страница в своята впечатляваща кариера. 29-годишният централен блокировач се разделя с досегашния си клуб Гротадзолина и е на път да облече екипа на амбициозния Веро Волей Монца, който се състезава в елитната италианска Суперлига.

През изминалия сезон Петков се превърна в истински стълб за Гротадзолина, като изигра 20 срещи и реализира общо 76 точки. От тях 8 бяха постигнати с мощни сервиси, а 15 – след безкомпромисни блокади, с които неведнъж спираше атаките на съперниците.

Професионалният път на Илия Петков е изпъстрен с престижни клубове и значими успехи. Освен в Италия, той е защитавал цветовете на полския гранд Скра Белхатув, както и на френските Сен-Куентен и Тулуза. В България волейболистът е оставил ярка следа с един сезон в Хебър, четири години в Нефтохимик Бургас, а първите си стъпки на голямата сцена прави в Добруджа.

Очаква се трансферът на Петков във Веро Волей Монца да бъде официализиран съвсем скоро.


