Юношите на Левски триумфираха с титлата след успех на финала над ЦСКА с 3:1

10 Май, 2026 20:59

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юношеският състав на Левски София до 20 г. последва мъжкия и донесе титлата за сезон 2025/2026 на държавното първенство.

В завързания финал в зала „Христо Ботев“ състезателите на треньора Христо Цветанов наложиха волята си над ЦСКА с 3:1 (25:20, 21:25, 26:24, 25:23), като така нанесоха на „червените“ единствената загуба за сезона.

„Сините“ затвърдиха добрата си форма по време във финалния турнир със силна игра и устойчивост в деликатните моменти, за да се окичат със златните медали. Те завършват кампанията с 16 победи и 3 загуби.

В първия гейм събитията вървяха равностойно до 18:17 за момчетата ни. След това те нанесоха своя удар и взеха първата част на сметката си.

Във втората противникът дръпна от началото, за да стигна до успешен край. Третият гейм се превърна в трилър.

Разликата през цялото време бе точка за точка или съвсем малка амплитуда. При първия геймбол за „сините“ се стигна до спорна ситуация, която бе присъдена в полза на ЦСКА. Това обаче не повлия на нашите волейболисти и от втори опит те поведоха с 2:1.

Здравата битка продължи и в оказалата се последна четвърта част. След 16:16 момчетата на Цветанов дръпнаха 20:16.

В сетен опит да се задържат във финала „червените“ се приближиха опасно близко. Още първия мачбол обаче реализиран Адриан Ганев, за да ликуват отбор, щаб и „сини“ фенове в „Христо Ботев“.

Неудържим във финала бе диагоналът Ерик Георгиев. Той завърши със страхотните 27 точки (4 блока).

Центърът Николай Николаев бе като стена над мрежата за общо 8 блока при 12-те си точки. Капитанът на отбора Петьо Иванов се отчете с 11 точки (1 блок), а Ади Ганев добави 9 (2 блока).

Ерик Георгиев абсолютно заслужено бе избран за MVP на финалната фаза шампионата, през която бе в стихията си. Николай Николаев стана най-добър център. Петко Петков е разпределител №1, а Димитър Добрев - либеро №1.

Почти всички волейболисти от юношеския състав са част и от мъжкия ни шампионски отбор. Така те завършват сезона с по 2 златни медала.

За финалния турнир пък към щаба на юношите пък се присъедини донеслият 7 трофея на мъжкия ни тим в последните 2 години и половина старши треньор Николай Желязков. Своя принос за успеха дадоха и кондиционният специалист Радослав Овчаров, физиотерапевтът Силвия Костадинова, статистикът Антонио Иванов и администраторът Неда Хабова.


