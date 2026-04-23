Новини
Спорт »
Други спортове »
Министър Илиев отличи Марияна Узунова и Калоян Петров за успехите им на Европейското първенство по скокове на батут

23 Април, 2026 18:38 585 0

  • министърът -
  • младежта и спорта -
  • димитър илиев -
  • марияна узунова -
  • калоян петров -
  • европейското първенство по скокове на батут -
  • портимао-
  • португалия

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди Марияна Узунова и Калоян Петров за представянето им на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия.

Общо два бронзови медала спечелиха българските състезатели на шампионата на Стария континент. В индивидуалната дисциплина във възрастовата група до 21 години Марияна Узунова стигна до третото място, след като на финала получи за изпълнението си оценка от 51.580 точки. В същата възрастова група при младежите Калоян Петров се нареди на седмо място, след като допусна грешка, което го лиши от място на подиума. При смесените синхронни скокове Узунова и Петров също се поздравиха с отличие. Съдиите оцениха изпълнението им с 46.180 точки, което им отреди третата позиция.

„Поздравявам ви за чудесното представяне на Европейското първенство в Португалия. Вашият спорт е такъв, че една малка грешка коства много. Вие сте млади и бъдещето е пред вас. Продължавайте да работите по същия начин, преследвайте мечтите си и най-вече бъдете уверени в себе си. Убеден съм, че големите успехи за вас тепърва предстоят“, заяви министър Илиев.

С почетен плакет беше отличен и треньорът Станислав Стоянов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове