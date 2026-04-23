Биляна Дудова продължава на репешажите на европейското по борба в Тирана

Биляна Дудова продължава на репешажите на Европейското първенство по борба в Тирана, Албания.
Световната и 4-кратна европейска шампионка имаше малшанса да излезе срещу една от най-сериозните си противнички още на старта в категория до 62 кг – Грейс Булен.
Норвежката състезателка, която също е 4-кратна еврошампионка, но и бронзова олимпийска медалистка, се наложи с 11:0. А след това стигна финал, с което даде втори шанс на нашата шампионка.
Така в пресяките в петък Дудова ще излезе срещу французойката Амели Дуар в повторениена финала от турнира "Дан Колов“ тази година, спечелен от Биляна.
При успех българката ще спори за бронза в петък вечер срещу шведката Сара Йохана Линдборг, втора в Европа от миналата година.
А Грейс Бюлен ще излезе за златото срещу рускинята Амина Танделова, европейска шампионка до 23 г.
Другата ни представителка днес Олга Попова (57), която направи дебют при жените, започна с впечатляваща победа с 9:6, след като губеше с 0:6 срещу опитната Лидия Перес (Испания).
На четвъртфиналите обаче Попова бе спряна от шведката Евелин Хилтън – 4:10. В следващия кръг скандинавката загуби и българското участие приключи.
В петък стартират мъжете в свободния стил.
