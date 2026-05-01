Започва 32 кръг в Първа лига - какво предвижда програмата?

1 Май, 2026 07:54 416 0

Два мача са предвидени за днес

Първа лига - 32 кръг:

Първа четворка - 1-4 място

2 май - събота, 19:00 ч
Левски - ЦСКА 1948
3 май - неделя, 19:00 ч
ЦСКА - Лудогорец Разград

Втора четворка - 5-8 място

3 май - неделя, 13:30 ч
Арда Кърджали - Черно море Варна
3 май - неделя, 16:15 ч
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

Трета осмица - 9-16 място

1 май - петък, 17:30 ч
Септември София - Монтана
1 май - петък, 20:00 ч
Добруджа Добрич - Локомотив София
2 май - събота, 14:00 ч
Берое Стара Загора - Славия
2 май - събота, 16:30 ч
Ботев Враца - Спартак Варна


