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Славия представи петима играли в ЦСКА и Монтана

Славия представи петима играли в ЦСКА и Монтана

10 Юни, 2026 17:17 506 1

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  • владимир милетич-
  • цървена звезда

От днес до 21 юни „белите“ ще тренират на базата си в София

Славия представи петима играли в ЦСКА и Монтана - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Славия представи петима нови футболисти преди първата си съвместна тренировка през лятната пауза. Това са Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите футболисти на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов, както и Владимир Милетич.

23-годишният сръбски дефанзивен халф, който е юноша на Цървена звезда, до момента носи екипа на Напредак (Крушевац). Бившият сръбски младежки национал Милетич е последният до момента нов играч, след като привличането на Буров, Балде, Борносузов и Антонов беше обявено предварително.

От днес до 21 юни „белите“ ще тренират на базата си в София. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на подготвителен лагер в Банско, където ще бъдат изиграни 4 приятелски срещи. Съперниците в тях ще бъдат обявени на по-късен етап.

Целта пред отбора, воден от Ратко Достанич, през новия сезон е класиране в топ 6 и участие в европейските клубни турнири.


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  • 1 Славист

    0 0 Отговор
    Нали уж,Балов нямаше да ходи в Звезда?И Венци се прави на голем стратег.Миналата седмица се кълнеше,че това били само слухове.Хитър е като стадо лисици.Иначе,успех на отбора.Славия-шампион.

    17:24 10.06.2026

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