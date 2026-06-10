Важните новини във ФАКТИ на 10.06.2026 г.

Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова критикува пред ТАСС българския премиер Румен Радев

Новото българско правителство показва по-умерена реторика, но на практика икономическите и дипломатическите отношения между София и Москва остават напълно замразени, съобщават от руската информационна агенция ТАСС. Според посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, новата власт в България избягва темата за двустранния диалог във вътрешнополитически план, докато на международните форуми запазва досегашната си твърда позиция.

Президентът на Северна Македония: Не съм монарх, за да променям конституцията и да впиша българите

Не съм монарх, за да променям конституцията, това могат да го направят само депутатите, каза пред журналисти президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова в отговор на въпрос кога югозападната ни съседка ще промени Основния си закон и ще впише българите в него. Държавният глава на Северна Македония говори пред български медии след края на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

Гълъб Донев срещу ЕК: Ще запазим плоския данък

„Държавата в момента е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители". Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Катастрофа между три коли затвори пътя между Казанлък и Мъглиж

Движението по Подбалканския път между Казанлък и Мъглиж е спряно заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Въведен е обходен маршрут в двете посоки през селата Овощник и Черганово, трафикът се регулира от полицейски екипи.

ПАВЕЦ „Чаира“ получи Акт 16

Хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ „Чаира“ успешно премина държавна приемателна комисия и получи Акт 16, с което официално е въведен в редовна експлоатация. Електроцентралата пък вече участва с 420 мегавата в електроенергийната система на България, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК).

Кабинетът "Румен Радев" направи нови назначения в ключови държавни структури

Кабинетът "Румен Радев" направи нови и стари назначения в ключови държавни структури.

Подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров подаде оставка

Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров подаде оставка, съобщиха от пресцентъра на НЗОК. "Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството. Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности", допълва проф. Мавров цитиран в съобщението.

Любомир Каримански е обезпокоен за дефицита, защото трудно е да се каже кое е вярното число

Свръхдефицит, обедняване, съкращаване на разходи, „кошница с грижа“, „справедливи цени“, външен дълг и други трудни за преглъщане думички ни съпътстват тези дни. Но какво се крие зад тях и има ли значение контекстът, в който се употребяват? Темата коментира Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

100 писмени работи по български език и литература са анулирани на матурите

100 писмени работи по български език и литература са анулирани според новите правила след като е установено, че са идентични. Това съобщиха от просветното министерство. Днес излязоха резултатите от матурите след 12-ти клас. Добрата новина е, че успехът по български език и литература е най-висок от началото на провеждането на матурите досега, обобщи БНТ.

Костадин Костадинов: Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна! Изнесли сме 22 танка за Украйна от единствения модел, който имаме

„Не вярвам, че правителството няма да дава оръжия на Украйна“, заяви в „Лице в лице“ по бТВ лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира по изнесени в интервю данни за тормоз и заплахи срещу пострадали при тежкото пътнотранспортно произшествие на бул. “Челопешко шосе”, съобщиха от дирекцията.

Говори Киев: Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България

"Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България“, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий по време на брифинг.

Почина проф. Александър Янчулев

П очина първият демократично избран кмет на София след падането на комунизма проф. Александър Янчулев, съобщиха за БГНЕС от семейството.

"Да, България": Военният министър не е уведомявал партньорите от ЕС и НАТО, че ще спираме оръжието за Украйна от складовете на армията

“Г-н министър, вчера обявихте, че сте взел решение да се спре оръжието за Украйна, което идва от складовете на българската армия. Въпросът ми е: бяха ли уведомени преди това нашите партньори в Европейския съюз НАТО или по някакъв друг начин те да знаеха за това ваше решение?” Този въпрос зададе съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев на блиц контрол в парламентарната комисия по отбрана на министъра на отбраната Димитър Стоянов. И уточни, че въпросът му е заради това, че думите на министъра са цитирани от информационните агенции и са се превърнали в световна новина. Затова притеснението на “Демократична България” е как това ще се отрази на предвидимост на България като партньор в Европейския съюз и в НАТО.

Редената салата в Созопол се предлага за €18

Българи са платили 18 евро в ресторант в Созопол снощи. Хората се оплакват, че в чинията е имало белени домати, краставици за декорация, малка плочка козе сирене и дресинг, съобщи „Фокус“.

Турският външен министър: „Боташ“ и „Булгаргаз“ преговарят за промяна в договора

„Турция и България винаги са били доверени партньори в областта на енергетиката в нашия регион. Освен двустранно сътрудничество договорът между „Боташ“ и Булгаргаз“ включва инфраструктура, която ще допринесе и за енергийната сигурност на Европа.“ Това каза в интервю за БТА външният министър на Турция Хакан Фидан в коментар за възможността за преразглеждането на договора между турската енергийна компания „Боташ“ и българската „Булгаргаз“.

Ученици преследваха и помогнаха да хванат пиян шофьор край Бургас

Наградиха трима ученици от Бургас, помогнали за задържането на пиян шофьор. Случаят е от 9 май, когато Коста Кичев, сестра му Стела Кичева и Росен Ранков забелязали автомобил, който се движел в платното за насрещно движение на пътя от "Слънчев бряг" към Бургас.

Проф. Тагарев: Стоянов обявява друг вид политика, без да е ревизирана от НС

Военната ни индустрия прави небивали досега огромни обороти в последните години и около 4% от БВП се формира от нейната дейност, затова уточнението на министър Димитър Стоянов и на премиера Румен Радев прозвуча успокояващо за около 70 хиляди души, които са заети в тази индустрия и разчитат на нея за изхранването си. Това каза пред БНР военният експерт проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната.

Парламентът одобри покупката на нови радари за близо 200 милиона евро

Парламентът одобри проект, внесен от Министерския съвет, за инвестиционен разход за придобиване на седем нови трикоординатни радара. Предложението беше гласувано със 186 гласа "за", три гласа "против" и без "въздържали се".

Собственици на имоти в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите

Стотици собственици и жители на комплекс Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна са внесли петиция с искане за незабавно спиране на действията по събаряне на сградите в комплекса. Това съобщиха от Корпорация КУБ, която заявява подкрепа за исканията на живеещите там.

След поредното нападение над таксиметров шофьор, браншът настоява за камери и паник бутони в колите

След поредица от случаи на насилие срещу таксиметрови шофьори в Пловдив, Перник и други градове браншът настоява за спешни законодателни промени и по-тежки наказания за извършителите. От Националния таксиметров синдикат искат професията да бъде третирана като защитена, подобно на тази на учители и медицински специалисти.

Илхан Кючюк: Времето на лесните европейски пари приключи

„В момента политическата ситуация и успокояването на политическата нестабилност в България дават възможност за реформи. Ако този момент се пропусне и не се направят сериозни реформи, ние все повече ще се задълбочаваме и ще се откъсваме от цивилизационния си избор“. Това каза евродепутатът Илхан Кючюк по време на участието си в предаването „Референдум“ по БНТ.

Отделят "Мини Марица - изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" от БЕХ

Министерският съвет реши да ми възложи в качеството на министър на енергетиката да работя по съответните актове във връзка с преструктурирането на Българския енергиен холдинг (БЕХ) в изпълнение на етап 93 от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Гранитната зала на Министерския съвет.

Жена в Пернишко откри безразборна стрелба

Жена е задържана в пернишкото село Дивотино за безразборна стрелба, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

НС разреши нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро: Само от ДПС подкрепиха управляващите

Парламентът гласува на първо четене измененията в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., както и за Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, докато не бъде приет Законът за държавния бюджет за следващата година, предаде репортер на ФОКУС.