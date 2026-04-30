УЕФА отчете исторически финансов успех след трансформацията на клубните турнири

Европейската футболна асоциация (УЕФА) отбеляза безпрецедентен финансов възход, след като въведе новия формат на най-елитните клубни надпревари на континента. Промените в структурата на Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите доведоха до истински бум в приходите, които за първи път преминаха впечатляващата граница от 5 милиарда евро.

Според данни, разпространени от Bloomberg, основен двигател на този ръст са новите, изключително изгодни договори за телевизионни права за периода 2024-2027 година. Само за сезон 2024/25 приходите на УЕФА са скочили с 737 милиона евро спрямо предходната година, като тази сума не включва постъпленията от Евро 2024.

В централата в Нион не крият задоволството си от успеха на т.нар. „модел 2024-2027“. Новата схема на провеждане на клубните турнири увеличи броя на участващите отбори до 36 във всяка надпревара, а форматът с повече мачове и разнообразни съперници значително повиши интереса на медиите и рекламодателите.

В резултат, медийните права вече формират внушителните 81% от общите приходи на организацията.

В Шампионската лига и Лига Европа всеки клуб изиграва по осем срещи в груповата фаза – четири у дома и четири като гост, срещу различни съперници, определени чрез жребий. В Лигата на конференциите броят на мачовете е шест. След приключване на груповата фаза, общото класиране определя кои отбори продължават към елиминационната фаза.

Очакванията са, че до края на настоящия цикъл през 2026/27 година, УЕФА ще достигне приходи от 5,1 милиарда евро. Само от телевизионни и търговски права, приходите са се увеличили до 3,6 милиарда евро, което е значителен ръст спрямо 3,1 милиарда евро през предходния период.

Този финансов подем позволява на УЕФА да разпредели рекордни средства към клубовете и националните федерации – около 3,9 милиарда евро, или близо 78% от общите постъпления.