Новият „Георги Аспарухов“ ще бъде с по-голям капацитет от „Българска армия“

24 Април, 2026 20:08 623 15

И двете съоръжения ще са с различен брой седящи места за мачове в евротурнирите и такива от родното първенство

Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски ще се радва на нов, ултрамодерен стадион, който ще надмине по капацитет този на вечния съперник ЦСКА. Днес, по време на официалното представяне на концепцията за бъдещия „Георги Аспарухов“, стана ясно, че „сините“ ще разполагат с най-голямото футболно съоръжение в страната.

Проектът предвижда капацитет от 24 718 седящи места, отговарящи на всички изисквания на Българския футболен съюз. За международни срещи под егидата на УЕФА, стадионът ще побира 23 032 зрители, като това се дължи на по-строгите стандарти за сигурност и медийни зони. Инвестицията в този амбициозен проект се очаква да достигне внушителните 120 милиона евро.

За сравнение, обновеният стадион на ЦСКА – „Българска армия“, ще разполага с около 18 500 места за мачове от Първа лига. При международни двубои капацитетът ще бъде ограничен до приблизително 16 800 зрители. Така разликата в полза на Левски е осезаема – цели 6 218 места повече за вътрешното първенство и 6 233 за европейските турнири.

Реализацията на „Герена" е поверена на реномираната архитектурно-инженерна компания ИПА. С над две десетилетия опит и повече от 50 престижни отличия, екипът на ИПА се утвърди като лидер в проектирането на мащабни инфраструктурни обекти в България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    7 9 Отговор
    Нема значение баце - пак си остават сини гведа :D :D :D

    Коментиран от #5, #14

    20:11 24.04.2026

  • 2 Синьо бъдеще

    7 2 Отговор
    Ни очаква

    20:12 24.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Путин строи стадион на фашистите.Каква ирония?!

    Коментиран от #15

    20:12 24.04.2026

  • 4 Хер Флик от Гестапо

    9 0 Отговор
    По Боково време, за тия пари 4 км и 200-300 метра магистрала с 3 см асфалт и обратни виражи

    20:14 24.04.2026

  • 5 Глиган

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Гледай да не се гръмнеш от злоба за това бижу което ще се направи във близко бъдеще.

    Коментиран от #9

    20:15 24.04.2026

  • 6 Левскар

    6 0 Отговор
    Е по красив и голям стадион от този на Левски няма.Нормално даже щеше да е по добре около 30 хиляди.

    20:18 24.04.2026

  • 7 веселяк

    4 4 Отговор
    Никой не може за забрани на сините мунчовци да мечтаят чудеса!

    Коментиран от #12

    20:18 24.04.2026

  • 8 Красимир Петров

    5 2 Отговор
    РеФски ще строи стадион а дължи на държавата милиони.

    20:22 24.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Глиган":

    С руски пари ;) Мали :D

    20:23 24.04.2026

  • 10 Красимир Петров

    4 4 Отговор
    Само да подчертая,че Бустанджиев е имал пряко участие в приватизацията на Булгартабак.Тоест,мирише на Пеевски.

    20:24 24.04.2026

  • 11 Нормално

    2 0 Отговор
    В днешно време, Полицията е по- многобройна от армията. То армия почти няма де. Само нови самолети 😄😄😄

    20:25 24.04.2026

  • 12 Ку-ку

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "веселяк":

    Шшшшшшшттттт, припоци! Гледайте и се учете от най-добрите - най-добрия и обичан отбор с най-модерната база, с най-великите фенове и всичко най, най, най....а вие се уточнете на кой от всичките отбори, които "небрежно припознахте" сте фенове....трудно е, разбирам ви, но все пак направете най-накрая този избор 🤣🤣🤣

    20:26 24.04.2026

  • 13 Нормално,

    1 1 Отговор
    Левски има повече фенове!

    20:29 24.04.2026

  • 14 Умираш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    си от мъка джАндър!

    20:31 24.04.2026

  • 15 Така ли

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    "Левски" фашисти? Те са първият комунистически отбор в България. "Левски" имат мисии свързани с прикриването на хора от РЕМС преди 9.9.1944 г!!!

    20:32 24.04.2026

