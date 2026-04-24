Новият „Георги Аспарухов“ ще бъде с по-голям капацитет от „Българска армия“

Левски ще се радва на нов, ултрамодерен стадион, който ще надмине по капацитет този на вечния съперник ЦСКА. Днес, по време на официалното представяне на концепцията за бъдещия „Георги Аспарухов“, стана ясно, че „сините“ ще разполагат с най-голямото футболно съоръжение в страната.
Проектът предвижда капацитет от 24 718 седящи места, отговарящи на всички изисквания на Българския футболен съюз. За международни срещи под егидата на УЕФА, стадионът ще побира 23 032 зрители, като това се дължи на по-строгите стандарти за сигурност и медийни зони. Инвестицията в този амбициозен проект се очаква да достигне внушителните 120 милиона евро.
За сравнение, обновеният стадион на ЦСКА – „Българска армия“, ще разполага с около 18 500 места за мачове от Първа лига. При международни двубои капацитетът ще бъде ограничен до приблизително 16 800 зрители. Така разликата в полза на Левски е осезаема – цели 6 218 места повече за вътрешното първенство и 6 233 за европейските турнири.
Реализацията на „Герена" е поверена на реномираната архитектурно-инженерна компания ИПА. С над две десетилетия опит и повече от 50 престижни отличия, екипът на ИПА се утвърди като лидер в проектирането на мащабни инфраструктурни обекти в България.
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #5, #14
20:11 24.04.2026
2 Синьо бъдеще
20:12 24.04.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15
20:12 24.04.2026
4 Хер Флик от Гестапо
20:14 24.04.2026
5 Глиган
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Гледай да не се гръмнеш от злоба за това бижу което ще се направи във близко бъдеще.
Коментиран от #9
20:15 24.04.2026
6 Левскар
20:18 24.04.2026
7 веселяк
Коментиран от #12
20:18 24.04.2026
8 Красимир Петров
20:22 24.04.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Глиган":С руски пари ;) Мали :D
20:23 24.04.2026
10 Красимир Петров
20:24 24.04.2026
11 Нормално
20:25 24.04.2026
12 Ку-ку
До коментар #7 от "веселяк":Шшшшшшшттттт, припоци! Гледайте и се учете от най-добрите - най-добрия и обичан отбор с най-модерната база, с най-великите фенове и всичко най, най, най....а вие се уточнете на кой от всичките отбори, които "небрежно припознахте" сте фенове....трудно е, разбирам ви, но все пак направете най-накрая този избор 🤣🤣🤣
20:26 24.04.2026
13 Нормално,
20:29 24.04.2026
14 Умираш
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":си от мъка джАндър!
20:31 24.04.2026
15 Така ли
До коментар #3 от "Последния Софиянец":"Левски" фашисти? Те са първият комунистически отбор в България. "Левски" имат мисии свързани с прикриването на хора от РЕМС преди 9.9.1944 г!!!
20:32 24.04.2026