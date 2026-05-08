Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристъл Палас срещу Райо Валекано ще е финалът в Лига на конференциите

Кристъл Палас срещу Райо Валекано ще е финалът в Лига на конференциите

8 Май, 2026 06:30 702 0

  • кристъл палас-
  • райо валекано-
  • футбол-
  • лига на конференциите-
  • финал

Двата тима се класираха за решителния мач от надпреварата, след като отстраниха съответно Шахтьор Донецк и Страсбург

Кристъл Палас срещу Райо Валекано ще е финалът в Лига на конференциите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборите на Кристъл Палас и Райо Валекано ще определят новия носител на трофея в третия по сила клубен турнир в Европа – Лига на конференциите.

Двата тима се класираха за решителния мач от надпреварата, след като отстраниха съответно Шахтьор Донецк и Страсбург.

Финалът в турнира ще се изиграе на 27 май от 22:00 часа българско време в Лайпциг, Германия.

Английският Кристъл Палас пренаписа историята си, класирайки се на първи финал в европейските клубни турнири. „Орлите“ отстраниха украинския Шахтьор с общ резултат 5:2. В първия мач, който се игра е полския град Краков, англичаните спечелиха с 3:1, а в реванша се наложиха с 2:1 пред собствена публика.

В Лондон тимът на Оливер Гласнер имаше късмета да поведе още в 25-ата минута, след като Педриньо си вкара автогол и наклони сериозно везните в полза на домакините. Украинският гранд се върна в мача десетина минути по-късно, след като Егиналдо изравни. В началото на втората част Исмаила Сар реши всичко в спора с гол за 2:1.

В същото време Райо Валекано записа минимална победа с 1:0 и като гост на Страсбург във Франция. Такъв бе резултатът и в първия мач в Испания и така Райо си подпечата визите за финала след обща победа с 2:0.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове