Кристъл Палас срещу Райо Валекано ще е финалът в Лига на конференциите

Отборите на Кристъл Палас и Райо Валекано ще определят новия носител на трофея в третия по сила клубен турнир в Европа – Лига на конференциите.

Двата тима се класираха за решителния мач от надпреварата, след като отстраниха съответно Шахтьор Донецк и Страсбург.

Финалът в турнира ще се изиграе на 27 май от 22:00 часа българско време в Лайпциг, Германия.

Английският Кристъл Палас пренаписа историята си, класирайки се на първи финал в европейските клубни турнири. „Орлите“ отстраниха украинския Шахтьор с общ резултат 5:2. В първия мач, който се игра е полския град Краков, англичаните спечелиха с 3:1, а в реванша се наложиха с 2:1 пред собствена публика.

В Лондон тимът на Оливер Гласнер имаше късмета да поведе още в 25-ата минута, след като Педриньо си вкара автогол и наклони сериозно везните в полза на домакините. Украинският гранд се върна в мача десетина минути по-късно, след като Егиналдо изравни. В началото на втората част Исмаила Сар реши всичко в спора с гол за 2:1.

В същото време Райо Валекано записа минимална победа с 1:0 и като гост на Страсбург във Франция. Такъв бе резултатът и в първия мач в Испания и така Райо си подпечата визите за финала след обща победа с 2:0.