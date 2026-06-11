Антон Кутев: Изчерпани са резервите от оръжие на българската армия

България няма физическа възможност да предоставя допълнително оръжие за Украйна от собствените си държавни запаси, тъй като те вече са напълно изчерпани. Това обяви народният представител от парламентарната група „Прогресивна България“ и председател на Комисията по културата и медиите Антон Кутев в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите му позицията на правителството и на президента Румен Радев за търсене на изход чрез дипломация остава последователна.

Според коментара на Антон Кутев усилията за трайно решаване на сблъсъка не трябва да преминават през непрекъснато въоръжаване, а изискват активни преговори. Той посочи, че през изминалите години държавният глава е останал изолиран в защитата на тази теза, докато останалите политически фактори са предвещавали бърз военен разгром.

„Ясно е, че тази война няма да приключи по начина, по който се очакваше от Европейския съюз в началото“, заяви депутатът. Той допълни, че ако международната дипломация е свършила работата си ефективно преди години, до ескалация е нямало да се стигне. Антон Кутев изрично подчерта, че с анализите си не оправдава действията на руския президент Владимир Путин, но настоява за отчитане на дефицитите в европейската външна политика.

Народният представител обърна внимание и на моралния казус, свързан с функционирането на отбранителната индустрия. Според него военният сектор в глобален мащаб е сред най-мощните фактори, определящи международната политика, което косвено поддържа съществуването на конфликти по света.

По отношение на българския военно-промишлен комплекс Антон Кутев отчете, че той осигурява сериозна заетост и генерира голям икономически продукт. Държавните органи обаче имали само частичен контрол върху последващото движение на стоките. Дори при официално решение за спиране на преките доставки, българско оръжие може да премине през трети страни и посредници, за да достигне до крайни дестинации, което вече се е случвало.

Въпреки категоричната позиция срещу изпращането на нови боеприпаси от резерва, депутатът увери, че страната ни не се отказва от ангажиментите си към украинската държава.

България остава интегрална част от общата европейска политика и подкрепя провеждането на хуманитарни мисии, уточни председателят на медийната комисия. Основният въпрос в момента е дали помощта за Украйна като кандидат за членство в Европейския съюз трябва да бъде насочена към продължаване на бойните действия, или към спешно намиране на дипломатически механизми за тяхното прекратяване.

Българското правителство взе решение да сложи край на безплатното предоставяне на въоръжение и боеприпаси от резервите на Българската армия за Украйна.

По думите на премиера Румен Радев, страната ни вече е предоставила достатъчно ресурси и търпи сериозни социално-икономически щети от конфликта, поради което приоритет трябва да бъде укрепването на собствените отбранителни способности.

До момента България е изпратила общо 13 пакета с военна помощ. Те включваха предимно излишно или неизправно оборудване с отпаднала необходимост като БТР-и, компоненти за ПВО системи и стари боеприпаси.

Министерство на външните работи на Украйна, чрез своя говорител Георгий Тихий, официално уточни, че Киев всъщност не получава безплатна помощ, а сътрудничеството в областта на отбраната се извършва изцяло на взаимноизгодна търговска основа.

Украинската страна подчертава, че покупките от българските военно-промишлени предприятия осигуряват сериозни възможности за развитие и приходи за българската икономика.