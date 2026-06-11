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Антон Кутев: Изчерпани са резервите от оръжие на българската армия

Антон Кутев: Изчерпани са резервите от оръжие на българската армия

11 Юни, 2026 11:08 978 91

  • антон кутев-
  • оръжие-
  • военни складове-
  • украйна-
  • българия

Усилията за трайно решаване на сблъсъка не трябва да преминават през непрекъснато въоръжаване, а изискват активни преговори

Антон Кутев: Изчерпани са резервите от оръжие на българската армия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България няма физическа възможност да предоставя допълнително оръжие за Украйна от собствените си държавни запаси, тъй като те вече са напълно изчерпани. Това обяви народният представител от парламентарната група „Прогресивна България“ и председател на Комисията по културата и медиите Антон Кутев в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите му позицията на правителството и на президента Румен Радев за търсене на изход чрез дипломация остава последователна.

Според коментара на Антон Кутев усилията за трайно решаване на сблъсъка не трябва да преминават през непрекъснато въоръжаване, а изискват активни преговори. Той посочи, че през изминалите години държавният глава е останал изолиран в защитата на тази теза, докато останалите политически фактори са предвещавали бърз военен разгром.

„Ясно е, че тази война няма да приключи по начина, по който се очакваше от Европейския съюз в началото“, заяви депутатът. Той допълни, че ако международната дипломация е свършила работата си ефективно преди години, до ескалация е нямало да се стигне. Антон Кутев изрично подчерта, че с анализите си не оправдава действията на руския президент Владимир Путин, но настоява за отчитане на дефицитите в европейската външна политика.

Народният представител обърна внимание и на моралния казус, свързан с функционирането на отбранителната индустрия. Според него военният сектор в глобален мащаб е сред най-мощните фактори, определящи международната политика, което косвено поддържа съществуването на конфликти по света.

По отношение на българския военно-промишлен комплекс Антон Кутев отчете, че той осигурява сериозна заетост и генерира голям икономически продукт. Държавните органи обаче имали само частичен контрол върху последващото движение на стоките. Дори при официално решение за спиране на преките доставки, българско оръжие може да премине през трети страни и посредници, за да достигне до крайни дестинации, което вече се е случвало.

Въпреки категоричната позиция срещу изпращането на нови боеприпаси от резерва, депутатът увери, че страната ни не се отказва от ангажиментите си към украинската държава.

България остава интегрална част от общата европейска политика и подкрепя провеждането на хуманитарни мисии, уточни председателят на медийната комисия. Основният въпрос в момента е дали помощта за Украйна като кандидат за членство в Европейския съюз трябва да бъде насочена към продължаване на бойните действия, или към спешно намиране на дипломатически механизми за тяхното прекратяване.

Българското правителство взе решение да сложи край на безплатното предоставяне на въоръжение и боеприпаси от резервите на Българската армия за Украйна.

По думите на премиера Румен Радев, страната ни вече е предоставила достатъчно ресурси и търпи сериозни социално-икономически щети от конфликта, поради което приоритет трябва да бъде укрепването на собствените отбранителни способности.

До момента България е изпратила общо 13 пакета с военна помощ. Те включваха предимно излишно или неизправно оборудване с отпаднала необходимост като БТР-и, компоненти за ПВО системи и стари боеприпаси.

Министерство на външните работи на Украйна, чрез своя говорител Георгий Тихий, официално уточни, че Киев всъщност не получава безплатна помощ, а сътрудничеството в областта на отбраната се извършва изцяло на взаимноизгодна търговска основа.

Украинската страна подчертава, че покупките от българските военно-промишлени предприятия осигуряват сериозни възможности за развитие и приходи за българската икономика.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 9 Отговор
    Според регистъра на ООН сме дали 150 млрд лв оръжие и горива за Украйна.Фалира държавата.

    Коментиран от #10, #11, #58

    11:10 11.06.2026

  • 2 Анонимен

    17 14 Отговор
    Кутев Радев Стоянов защо тук се обяснявате ПРИ Путин да преговаряте Тук с кого как или си лъжете лъжете лъжете за вашите малоумници А тук имало такива

    11:11 11.06.2026

  • 3 българин

    13 19 Отговор
    Не съвсем, складовете са пълни с съветски боклуци, които на никого вече не са нужни. Пенсионерите в армията не познават и не желаят съвременно въоръжение, стават излишни.

    11:14 11.06.2026

  • 4 Изчерпани са резервите от оръжие и пари

    21 0 Отговор
    по важното е заплатките и сладките службици на плямпащи нищо правещи бръмбари калинки
    да не се изчерпат и да си карат рахата статуквото както по тиквено време

    11:15 11.06.2026

  • 5 Сложете по един дървен кол

    8 1 Отговор
    И по един камък за въоръжаване на войници за отбрана.

    11:15 11.06.2026

  • 6 иван костов

    17 8 Отговор
    Правителството на ПеПедофилите подари на нацистите в кииф държавната хазна , оръжието на армията и част от Варна! Иф прокурорката обаче не се самосезира за престъпление по гл. 1 от конституцията - държавна измяна!

    11:16 11.06.2026

  • 7 И СТРИНА АНТОНИЯ КУТЕВА

    16 9 Отговор
    ZAПОЧНА ДА "РAZБИРА" ОТ ВЪОРЪЖАВАНЕ ................... СЛЕД МИТКО SMSa .................. ФАКТ ! ...........,....

    11:16 11.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 сме дали 150 млрд лв

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    смятай по добре
    по скоро сме дали 150 милиона лв за урк както смешкофците им хариза няколко самолета АН дадени за ремонт барабар с 10 милиона
    а бая още в чекмеджета за сорт тиквени

    11:18 11.06.2026

  • 11 Да ти кажа

    17 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато Украйна не прогони руските фашисти от земята си, ще даваме колкото е необходимо. Как даваме на Турция по 500 хил. евра дневно?

    Коментиран от #20

    11:18 11.06.2026

  • 12 то не е вярно това . армията беше 100

    11 2 Отговор
    хиляди до 89 г . и по ссср модел се подържаше запас до 3 милиона . на склад 4 милиона пушки и калашници и 1 милион макаров . като за водене на действия за 2 г задължително и огромни количества бомби, снаряди, ракети, патрони , одеала, дрехи, палатки както и техника . после за да влезем в натото я посъкратиха до 25 хиляди глави . махнаха и доста от техниката . от 90 до 26 г арсенал си работи . попълва запасите . то се изразходват на учения . сега запаса е намален . челопечене бумна 2014г . склад . на гебрев после.

    11:19 11.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Развитие

    14 6 Отговор
    И кога кой как е гласувал за бкп Кутев Явно Радев е БКП от червените най дъртите комунисти Кога бкп завладя демокрацията ни как с лъжи невиждани

    11:19 11.06.2026

  • 15 Най сетне

    8 17 Отговор
    България да има българско правителство!

    Коментиран от #21

    11:19 11.06.2026

  • 16 Пламен

    13 2 Отговор
    Ква армия, шапкари заплатаджии

    11:20 11.06.2026

  • 17 Така де

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Чорапа срина авторитета на България!":

    Защо обиждаш циганите? Те обичат България повече от копейките.

    Коментиран от #27

    11:20 11.06.2026

  • 18 Владо Войлеболиста

    10 3 Отговор
    Регресиите съвсем се ошашавиха.

    11:20 11.06.2026

  • 19 ДДДДД

    6 3 Отговор
    Как точно се определя кое оръжие е излишно или с отпаднала необходимост? Тагаринко ли? Кой? Правен ли е изобщо анализ и от кой? Мисля, че доста хора са за затвора.

    11:21 11.06.2026

  • 20 Ами ще даваш

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Да ти кажа":

    Докато се радваш, че крадците ПП, ДБ и ГЕРБ те обират, ще даваш!

    11:21 11.06.2026

  • 21 По точно

    9 10 Отговор

    До коментар #15 от "Най сетне":

    Това си е чисто руско правителство. Няма нищо общо с България!

    Коментиран от #23, #24, #67

    11:21 11.06.2026

  • 22 редник

    10 3 Отговор
    С други думи погребите са изметени.То пък липсват и войници.Може би се разчита на полицията и ловджиите.Но пък и кой е луд да ни превзема?За да ни храни ли?Превзема се територия от която ще има келепир.А тук дори работна ръка няма.Но пък имаме 8 самолета стоящи като музейна сбирка.Нито пилоти,нито въоръжение.А и за какво им са.Съседите имат от същия вид стотици.

    11:23 11.06.2026

  • 23 Хихихии

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "По точно":

    А дано!

    11:23 11.06.2026

  • 24 Лъжата те прави

    10 5 Отговор

    До коментар #21 от "По точно":

    да изглеждаш глупаво. Няма нищо руско в това да казваш истината и да стоиш зад България. Но в ре=теб има безродие като на националните ни предатели ПП, ДБ и ГЕРБ.

    Коментиран от #29, #36

    11:24 11.06.2026

  • 25 Корнелия

    9 3 Отговор
    Очакваме да се изкажат редовните "експертки" по въоръжаването , Татяна и Мая .

    11:24 11.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Много точно

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Така де":

    Ако питаш един циганин България ли обича повече или Русия, твърдо ще ти отговори - България. При българите отговорите са 50 на 50.

    Коментиран от #33

    11:25 11.06.2026

  • 28 Софиянец

    10 3 Отговор
    И що трябва да даваме въобще оръжие на фашизоидните укри?

    Коментиран от #30

    11:26 11.06.2026

  • 29 По точно

    6 8 Отговор

    До коментар #24 от "Лъжата те прави":

    Русия ни обяви за вражеска държава. Враг!!! Кой тук е безродникът?

    Коментиран от #31

    11:27 11.06.2026

  • 30 Да ти кажа

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Софиянец":

    За да прогонят от земята си руските фашисти.

    11:29 11.06.2026

  • 31 И пак лъжеш

    8 8 Отговор

    До коментар #29 от "По точно":

    Както казах, лъжата те прави да изглеждаш жалко. Русия не те е обявявала за вражеска, а за неприятелска. И то с право след действията на националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ!

    Коментиран от #42, #46

    11:30 11.06.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ....................

    11:30 11.06.2026

  • 33 Всъщност

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Много точно":

    А евроатлантиците ще отговорят , че не искат да са българи , а "негърки в щата Алабама ".

    11:31 11.06.2026

  • 34 Много закъсняло решение

    7 3 Отговор
    Даже съм абсолютно против да им се дава и продава на фашагите оръжие. Ама евро гей овете нали това желаят. Конфликт с Русия не е изобщо решение на проблема. Трябва да се върнат на масата на преговорите.
    Да не забравим и фразата на Курне е ли я: Нито патрон не даваме на Украйна.
    Лъжкиня! Но и другите са същите майкопродавци. Само келепир да има. Нали Бай Алеко.

    Коментиран от #41, #47

    11:32 11.06.2026

  • 35 Още преди два дни писах,

    5 1 Отговор
    че подаръците от армейските складове "спират" защото вече не остана нищо за подаряване. Продължават само с прясната продукция джепане срещу нашите пари, които им даваме безвъзмездно, което пак си е вид подарък.

    11:32 11.06.2026

  • 36 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Лъжата те прави":

    Истината коя е тя Путин да убива хора а вие да му се кланяте ЧЕ вие сте срещу държавата ни срещу демокрацията ни срещу свободата ни Как така ще се криете ще лъжете 24 Освен регреси тук живеят и още много други българи Как така с насилие еднолично някакви ще ми се налагат

    Коментиран от #39, #40

    11:33 11.06.2026

  • 37 Мдаа

    4 2 Отговор
    само черни чували за бандеристан! Поляците вече не ги траят, особено след като потника кръсти наци отряди на някъв укро фашист от всв! Даже отказаха да им пратят 40 бракувани рейса, понеже пък кръстили улица на бандера! Хахахаххах

    11:34 11.06.2026

  • 38 Маринов

    2 0 Отговор
    Всички говорят за различни неща, на различни езици.
    Един казва складовете са празни. Вярно? Няма ли необходимия минимален резерв?
    За да се напълнят до необходимо ниво, МО трябва да купи с бюджетни пари и от български заводи.
    Друг тълкува, че казаното от Радев касае потокът от оръжие към Киев. Може и така да е. Но нали в договорите има клауза "краен получател"? Как се контролира това? Има ли неустойки, които държавата да прибира при неспазване клаузите?
    И се казва, че са дадени ненужни и негодни пратки. Както ракетите за С300, нали? С колко още ракети имаме? А нови не можем да доставяме, те са руски. Пълна бъркотия, която всеки тълкува по свой начин.

    11:34 11.06.2026

  • 39 Укрите

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    не са хора, споко!

    11:34 11.06.2026

  • 40 Ами истината е

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    че зелеснки продаде държавата си и убива хора докато унищожават Европа, но на теб това не ти дреме и се занимаваш с евтини лъжи. А това е жалко!

    Коментиран от #45

    11:34 11.06.2026

  • 41 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Много закъсняло решение":

    34 Кой те е спрял върви преговаряй Радев и сие защо не отиват лично да преговарят а лъжат тук държат се като еднолични господари в европейска държава България е на българите

    11:35 11.06.2026

  • 42 По точно

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "И пак лъжеш":

    Тук си прав. Русия е най-големият неприятел на България в цялата българска история.

    Коментиран от #48

    11:35 11.06.2026

  • 43 И тоа безказармен ИК

    4 0 Отговор
    Ги говори като пиян с оная си работа.
    България в момента произвежда само за седмица толкова боеприпаси колкото Украйна не може да изгърми за...месец! А бойният резерв посмъртно няма как да е изчерпан!
    Ама от КОМ престъпник Човек очаква всичко

    11:36 11.06.2026

  • 44 Кво ви пука

    1 3 Отговор
    въобще за тая укро нива? Кви са ни на нас тия бандеровци?

    11:36 11.06.2026

  • 45 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ами истината е":

    Истината хахаа А Путин какво прави Навлезе в Украйнаи се започна Зеленски защитава държавата си

    Коментиран от #49, #50, #51, #59

    11:37 11.06.2026

  • 46 Абе какво се правите, че не помните

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "И пак лъжеш":

    Кой първи обяви Русия за неприятелска държава? Кой пръв затвори БГ небе и пристанища за Руснаците. Много ви е плитко легенчето.
    И какво очаквате при такова отношение? Руснаците да си замълчат?
    Що за..Аиде да не казвам.

    Коментиран от #52, #72

    11:37 11.06.2026

  • 47 Тъй ли

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Много закъсняло решение":

    Какви преговори. Путин не ще и да чуе за преговори. Иска си война човека.

    Коментиран от #53, #69

    11:38 11.06.2026

  • 48 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "По точно":

    както казах, лъжата прави човек да изглежда жалко. На мен неприятел ми е САЩ, който унищожава Европа, който прави войни и т.н. Но всеки според интелекта си. Безродника няма такъв.

    11:38 11.06.2026

  • 49 Зеля

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    няма държава! Той е роден клоун, живее в цирк! 😂😂😂😂

    11:39 11.06.2026

  • 50 Ами то това не е

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    игра на компа. Има си причини. В пропагандата за глупаци ги няма!

    11:39 11.06.2026

  • 51 София

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Кой те излъга, че укрия е държава? Даже мънкедония е по-държава от тая бивша съветска нива!

    11:40 11.06.2026

  • 52 Да ти кажа

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Абе какво се правите, че не помните":

    Въведеното у нас след 9.9.44 г. руско крепостно право се оказа далеч по-тежко и унизително от т.н. турско робство. Започна с масовото избиване на българския интелектуален елит, ликвидиране на промишлеността и селското стопанство. Наложи закрепостяване на хората към града, в който са родени и към местоработата, без право на преместване. Дефицити във всичко. За кола се чакаше 12 години, за бойлер и др. битова техника по минимум 6 месеца. Забрана за пътуване в чужбина. Дори за пограничните градове в България се пътуваше с виза – т.н. открит лист. Това бяха 45 години мизерия, която завърши с тотален фалит на държавата.
    Руското робство се оказа далеч по-брутално и по-унизително от турското!

    Коментиран от #57, #66

    11:41 11.06.2026

  • 53 Ами когато

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Тъй ли":

    Путин предлагаше, а оня на острова ги провали, ти де беше? Украйна щеше да е цяла тогава и нямаше да са загинали хиляди! Европа нямаше да е в колапс и усрсулите да я източват към САЩ!

    Коментиран от #62

    11:41 11.06.2026

  • 54 По ми е жал за бездомните кучета

    2 3 Отговор
    отколкото за наглите укри!

    11:41 11.06.2026

  • 55 хахаах

    3 1 Отговор
    бкп клоуна пак се е изцепил, идеално че сме ги разкарали тези руски таралястници, където на реалния фронт един дрон за няколко хиляди ги праща за скрап

    11:42 11.06.2026

  • 56 Българин

    3 1 Отговор
    Как нагло лъжат. България нищо не е подарявала на Украйна. Това може да се провери. Онова което е изнесено е продадено за пари.

    Или са продали старшно много, нещо което никой не е потвържавал с цифри или в предишни времена е опоскано или ПБджиите здраво лъжат.

    11:42 11.06.2026

  • 57 ппдб-илни

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Да ти кажа":

    глуписти! това академик сапун денко ли ти го каза хахахаха

    11:42 11.06.2026

  • 58 Лъжец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дай го тоя списък!

    11:43 11.06.2026

  • 59 Много си зле

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Анонимен":

    Що така бе Ленче? Що отваряте страницата на историята на определена дата сякаш преди това нищо не се случило и една сутрин Путин се събудил и нападнал Украйна?
    Ами че те и приказките започват с предистория. "Имало едно време.." и т.н
    Щото ви е удобно така, нали. Хайде да видим предисторията. Стиска ли ви да върнете лентата на историята назад и да видим кои са причините?

    11:43 11.06.2026

  • 60 Нали о крайна печели 😂

    1 4 Отговор
    кво просят още от България

    11:44 11.06.2026

  • 61 хаха

    1 1 Отговор
    „Към момента Украйна не получава безплатна военна помощ от България. Украинско-българското сътрудничество в областта на отбраната продължава на търговска основа и е взаимноизгодно за Украйна и България„

    Пробвай пак бе чугун заблатен.

    11:45 11.06.2026

  • 62 така ли бе

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ами когато":

    лай но?

    Коментиран от #64

    11:45 11.06.2026

  • 63 Свършиха подаръците

    1 1 Отговор
    укри долни! скоро и наглите укро летовници ще метат улиците, ако искат да ядат! безплатното свърши

    11:45 11.06.2026

  • 64 Така

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "така ли бе":

    Когато Путин предлагаше, а оня на острова ги провали, ти де беше? Украйна щеше да е цяла тогава и нямаше да са загинали хиляди! Европа нямаше да е в колапс и усрсулите да я източват към САЩ!

    11:46 11.06.2026

  • 65 Достойнство нямат ли тия

    2 1 Отговор
    укри, бе? Цял живот просяци! Отврат!

    11:47 11.06.2026

  • 66 Руско робство

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Да ти кажа":

    Което си е право за руското робство, никоя лъжа не може да го скрие. Мизерията от руската окупация се чувства и 36 години по-късно със страшна сила.

    Коментиран от #70

    11:48 11.06.2026

  • 67 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "По точно":

    Така искат повече от половината българи. Който не му отърва....билета и терминала

    11:48 11.06.2026

  • 68 Ай стига вече

    2 0 Отговор
    Русия малко оръжия ли им праща 😂😂😂😂

    Коментиран от #84

    11:48 11.06.2026

  • 69 А Вие какво очаквате

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Тъй ли":

    Често казано Путин действа много меко. Попаднаха да умерен в постъпките си човек.
    Ами като не ви харесва има една опция. Казва се Медведев. Ще ги попилеее за дни.

    Коментиран от #77, #78

    11:48 11.06.2026

  • 70 В онова "робство"

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Руско робство":

    В България се градеше, а в днешното се руши!

    Коментиран от #83, #85

    11:49 11.06.2026

  • 71 Макак?

    0 0 Отговор
    "настоява за отчитане на дефицитите в европейската външна политика." Каята и урсулицата са безгрешни. Какви дефицити, кви грешки, кви 2.50 евро в юропската външна политика. Нали се готви поредният 20 и кой пакет санкции? Всеки момент руската икономика ще рухне, а баламурниците на запад просто трябва да почакат още малко и да дават пари

    11:50 11.06.2026

  • 72 Ами ето

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Абе какво се правите, че не помните":

    „Ако някой ми каже, че Русия ни мисли доброто, то аз ще го напсувам с най-мръсните думи“, Г.С Раковски, в-к „Дунавски лебед“, 1861 г.

    Коментиран от #73

    11:50 11.06.2026

  • 73 Ами темата

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Ами ето":

    да спрем да даваме оръжия на терористичният режим в Украйна.

    11:52 11.06.2026

  • 74 Кутевчетата

    2 0 Отговор
    Кога някой ще изнесе конкретни цифри:

    - дата, какво е дадено, количество, пазарна стойност


    подарено ли е или е платено!

    До тук от ПБ само лицемерие и лъжи. Корупция щели да борят - везмат заеми да си увеличават заплатите.

    11:52 11.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 И аз

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "А Вие какво очаквате":

    Голям фен съм на дядя Вова! Никой досега в световната история не е успял така мощно и необратимо да съсипе руската държава като него.

    Коментиран от #81

    11:53 11.06.2026

  • 78 Фори

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "А Вие какво очаквате":

    Ще ги попилее ако може.И путин каза на Зеленский : Аз ще те унищожа , и не можа.

    Коментиран от #82

    11:54 11.06.2026

  • 79 По отношение

    1 2 Отговор
    необходимостта от военна подкрепа за Украйна Радев просто повтаря кремълскта пропаганда!

    Що се отнася до " изчерпаните възможности "- вместо да използва момента да финансират превъоръжаването на армията и флота с модерно западно оръжие по програмите на ЕС и да дават остарялата съветска техника на Украйна, Радев за пореден оът играе за Путин.

    Виж какво правят съседите от Източна Европа , Радев!

    11:54 11.06.2026

  • 80 Бай Гуцан 2

    1 0 Отговор
    Покажете коментара ми под № 75

    11:54 11.06.2026

  • 81 Щом опряха

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "И аз":

    до евтините глупаци да реват по форумите, значи фашизма яко се отчая. Русия пак го нарита!

    11:55 11.06.2026

  • 82 Така пише

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Фори":

    в пропагандата за глупаци! Забавна е, но не за всеки!

    11:56 11.06.2026

  • 83 Тъй ама

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "В онова "робство"":

    През социализма всичко в България работеше на загуба. Живеехме от заеми от западните банки. А когато и те спряха да дават заеми на България, социализЪмът рухна. И това го каза не някой друг, а Петър Младенов на 10 ноември 1989 г., когато изхвърлиха Тодор Живков от властта и след това го разкарваха като някой углавен престъпник по милиционерските участъци.

    Коментиран от #86

    11:56 11.06.2026

  • 84 Даже и по възушна поща

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ай стига вече":

    С малки пратки но редовно. Като тотото. Само дето не слагали адреси на пратките а с големи букви: "От Русия с любов"

    11:58 11.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Тъй ама":

    В България се градеше. А днес България се руши и затъва в кредити! Глупава ти е опорката и кажи да ти спуснат друга. Не, че с тая не показваш до ктде сте стигнали!

    11:59 11.06.2026

  • 87 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "зле":

    Вече 37 години се руши и още не сте разрушили всичко!

    11:59 11.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Жмръц

    1 0 Отговор
    А?Ам ся ко прайм?Отдавна съм ви го казал де-Спасението е в радуилския боб - 7 к.с. и Анточно,кат пръднеш ти остава само ластика на анцуга.Ей такива оръжия имаме в Бг,ама ти отде да знаеш...

    12:06 11.06.2026

  • 91 шкп

    1 0 Отговор
    Има ли още някой да не знае , че парите за Боташ отиват директно през Турция за Путин? Докога всички ще мълчат и ще се правят на ощипани? Плащаме лихви за "големия" шлем на Първака. Петербургския хулиган си прави каквото си иска в тази територия. Няма данс, манс. сега и президента и мин.предс. ги е обяздил и пей сърце. Траедия не държава.

    12:39 11.06.2026

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