Антон Кутев: Изчерпани са резервите от оръжие на българската армия

България няма физическа възможност да предоставя допълнително оръжие за Украйна от собствените си държавни запаси, тъй като те вече са напълно изчерпани. Това обяви народният представител от парламентарната група „Прогресивна България“ и председател на Комисията по културата и медиите Антон Кутев в предаването „Денят започва“ по БНТ.
По думите му позицията на правителството и на президента Румен Радев за търсене на изход чрез дипломация остава последователна.
Според коментара на Антон Кутев усилията за трайно решаване на сблъсъка не трябва да преминават през непрекъснато въоръжаване, а изискват активни преговори. Той посочи, че през изминалите години държавният глава е останал изолиран в защитата на тази теза, докато останалите политически фактори са предвещавали бърз военен разгром.
„Ясно е, че тази война няма да приключи по начина, по който се очакваше от Европейския съюз в началото“, заяви депутатът. Той допълни, че ако международната дипломация е свършила работата си ефективно преди години, до ескалация е нямало да се стигне. Антон Кутев изрично подчерта, че с анализите си не оправдава действията на руския президент Владимир Путин, но настоява за отчитане на дефицитите в европейската външна политика.
Народният представител обърна внимание и на моралния казус, свързан с функционирането на отбранителната индустрия. Според него военният сектор в глобален мащаб е сред най-мощните фактори, определящи международната политика, което косвено поддържа съществуването на конфликти по света.
По отношение на българския военно-промишлен комплекс Антон Кутев отчете, че той осигурява сериозна заетост и генерира голям икономически продукт. Държавните органи обаче имали само частичен контрол върху последващото движение на стоките. Дори при официално решение за спиране на преките доставки, българско оръжие може да премине през трети страни и посредници, за да достигне до крайни дестинации, което вече се е случвало.
Въпреки категоричната позиция срещу изпращането на нови боеприпаси от резерва, депутатът увери, че страната ни не се отказва от ангажиментите си към украинската държава.
България остава интегрална част от общата европейска политика и подкрепя провеждането на хуманитарни мисии, уточни председателят на медийната комисия. Основният въпрос в момента е дали помощта за Украйна като кандидат за членство в Европейския съюз трябва да бъде насочена към продължаване на бойните действия, или към спешно намиране на дипломатически механизми за тяхното прекратяване.
Българското правителство взе решение да сложи край на безплатното предоставяне на въоръжение и боеприпаси от резервите на Българската армия за Украйна.
По думите на премиера Румен Радев, страната ни вече е предоставила достатъчно ресурси и търпи сериозни социално-икономически щети от конфликта, поради което приоритет трябва да бъде укрепването на собствените отбранителни способности.
До момента България е изпратила общо 13 пакета с военна помощ. Те включваха предимно излишно или неизправно оборудване с отпаднала необходимост като БТР-и, компоненти за ПВО системи и стари боеприпаси.
Министерство на външните работи на Украйна, чрез своя говорител Георгий Тихий, официално уточни, че Киев всъщност не получава безплатна помощ, а сътрудничеството в областта на отбраната се извършва изцяло на взаимноизгодна търговска основа.
Украинската страна подчертава, че покупките от българските военно-промишлени предприятия осигуряват сериозни възможности за развитие и приходи за българската икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #11, #58
11:10 11.06.2026
2 Анонимен
11:11 11.06.2026
3 българин
11:14 11.06.2026
4 Изчерпани са резервите от оръжие и пари
да не се изчерпат и да си карат рахата статуквото както по тиквено време
11:15 11.06.2026
5 Сложете по един дървен кол
11:15 11.06.2026
6 иван костов
11:16 11.06.2026
7 И СТРИНА АНТОНИЯ КУТЕВА
11:16 11.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 сме дали 150 млрд лв
До коментар #1 от "Последния Софиянец":смятай по добре
по скоро сме дали 150 милиона лв за урк както смешкофците им хариза няколко самолета АН дадени за ремонт барабар с 10 милиона
а бая още в чекмеджета за сорт тиквени
11:18 11.06.2026
11 Да ти кажа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато Украйна не прогони руските фашисти от земята си, ще даваме колкото е необходимо. Как даваме на Турция по 500 хил. евра дневно?
Коментиран от #20
11:18 11.06.2026
12 то не е вярно това . армията беше 100
11:19 11.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Развитие
11:19 11.06.2026
15 Най сетне
Коментиран от #21
11:19 11.06.2026
16 Пламен
11:20 11.06.2026
17 Така де
До коментар #8 от "Чорапа срина авторитета на България!":Защо обиждаш циганите? Те обичат България повече от копейките.
Коментиран от #27
11:20 11.06.2026
18 Владо Войлеболиста
11:20 11.06.2026
19 ДДДДД
11:21 11.06.2026
20 Ами ще даваш
До коментар #11 от "Да ти кажа":Докато се радваш, че крадците ПП, ДБ и ГЕРБ те обират, ще даваш!
11:21 11.06.2026
21 По точно
До коментар #15 от "Най сетне":Това си е чисто руско правителство. Няма нищо общо с България!
Коментиран от #23, #24, #67
11:21 11.06.2026
22 редник
11:23 11.06.2026
23 Хихихии
До коментар #21 от "По точно":А дано!
11:23 11.06.2026
24 Лъжата те прави
До коментар #21 от "По точно":да изглеждаш глупаво. Няма нищо руско в това да казваш истината и да стоиш зад България. Но в ре=теб има безродие като на националните ни предатели ПП, ДБ и ГЕРБ.
Коментиран от #29, #36
11:24 11.06.2026
25 Корнелия
11:24 11.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Много точно
До коментар #17 от "Така де":Ако питаш един циганин България ли обича повече или Русия, твърдо ще ти отговори - България. При българите отговорите са 50 на 50.
Коментиран от #33
11:25 11.06.2026
28 Софиянец
Коментиран от #30
11:26 11.06.2026
29 По точно
До коментар #24 от "Лъжата те прави":Русия ни обяви за вражеска държава. Враг!!! Кой тук е безродникът?
Коментиран от #31
11:27 11.06.2026
30 Да ти кажа
До коментар #28 от "Софиянец":За да прогонят от земята си руските фашисти.
11:29 11.06.2026
31 И пак лъжеш
До коментар #29 от "По точно":Както казах, лъжата те прави да изглеждаш жалко. Русия не те е обявявала за вражеска, а за неприятелска. И то с право след действията на националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ!
Коментиран от #42, #46
11:30 11.06.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
11:30 11.06.2026
33 Всъщност
До коментар #27 от "Много точно":А евроатлантиците ще отговорят , че не искат да са българи , а "негърки в щата Алабама ".
11:31 11.06.2026
34 Много закъсняло решение
Да не забравим и фразата на Курне е ли я: Нито патрон не даваме на Украйна.
Лъжкиня! Но и другите са същите майкопродавци. Само келепир да има. Нали Бай Алеко.
Коментиран от #41, #47
11:32 11.06.2026
35 Още преди два дни писах,
11:32 11.06.2026
36 Анонимен
До коментар #24 от "Лъжата те прави":Истината коя е тя Путин да убива хора а вие да му се кланяте ЧЕ вие сте срещу държавата ни срещу демокрацията ни срещу свободата ни Как така ще се криете ще лъжете 24 Освен регреси тук живеят и още много други българи Как така с насилие еднолично някакви ще ми се налагат
Коментиран от #39, #40
11:33 11.06.2026
37 Мдаа
11:34 11.06.2026
38 Маринов
Един казва складовете са празни. Вярно? Няма ли необходимия минимален резерв?
За да се напълнят до необходимо ниво, МО трябва да купи с бюджетни пари и от български заводи.
Друг тълкува, че казаното от Радев касае потокът от оръжие към Киев. Може и така да е. Но нали в договорите има клауза "краен получател"? Как се контролира това? Има ли неустойки, които държавата да прибира при неспазване клаузите?
И се казва, че са дадени ненужни и негодни пратки. Както ракетите за С300, нали? С колко още ракети имаме? А нови не можем да доставяме, те са руски. Пълна бъркотия, която всеки тълкува по свой начин.
11:34 11.06.2026
39 Укрите
До коментар #36 от "Анонимен":не са хора, споко!
11:34 11.06.2026
40 Ами истината е
До коментар #36 от "Анонимен":че зелеснки продаде държавата си и убива хора докато унищожават Европа, но на теб това не ти дреме и се занимаваш с евтини лъжи. А това е жалко!
Коментиран от #45
11:34 11.06.2026
41 Анонимен
До коментар #34 от "Много закъсняло решение":34 Кой те е спрял върви преговаряй Радев и сие защо не отиват лично да преговарят а лъжат тук държат се като еднолични господари в европейска държава България е на българите
11:35 11.06.2026
42 По точно
До коментар #31 от "И пак лъжеш":Тук си прав. Русия е най-големият неприятел на България в цялата българска история.
Коментиран от #48
11:35 11.06.2026
43 И тоа безказармен ИК
България в момента произвежда само за седмица толкова боеприпаси колкото Украйна не може да изгърми за...месец! А бойният резерв посмъртно няма как да е изчерпан!
Ама от КОМ престъпник Човек очаква всичко
11:36 11.06.2026
44 Кво ви пука
11:36 11.06.2026
45 Анонимен
До коментар #40 от "Ами истината е":Истината хахаа А Путин какво прави Навлезе в Украйнаи се започна Зеленски защитава държавата си
Коментиран от #49, #50, #51, #59
11:37 11.06.2026
46 Абе какво се правите, че не помните
До коментар #31 от "И пак лъжеш":Кой първи обяви Русия за неприятелска държава? Кой пръв затвори БГ небе и пристанища за Руснаците. Много ви е плитко легенчето.
И какво очаквате при такова отношение? Руснаците да си замълчат?
Що за..Аиде да не казвам.
Коментиран от #52, #72
11:37 11.06.2026
47 Тъй ли
До коментар #34 от "Много закъсняло решение":Какви преговори. Путин не ще и да чуе за преговори. Иска си война човека.
Коментиран от #53, #69
11:38 11.06.2026
48 Ами
До коментар #42 от "По точно":както казах, лъжата прави човек да изглежда жалко. На мен неприятел ми е САЩ, който унищожава Европа, който прави войни и т.н. Но всеки според интелекта си. Безродника няма такъв.
11:38 11.06.2026
49 Зеля
До коментар #45 от "Анонимен":няма държава! Той е роден клоун, живее в цирк! 😂😂😂😂
11:39 11.06.2026
50 Ами то това не е
До коментар #45 от "Анонимен":игра на компа. Има си причини. В пропагандата за глупаци ги няма!
11:39 11.06.2026
51 София
До коментар #45 от "Анонимен":Кой те излъга, че укрия е държава? Даже мънкедония е по-държава от тая бивша съветска нива!
11:40 11.06.2026
52 Да ти кажа
До коментар #46 от "Абе какво се правите, че не помните":Въведеното у нас след 9.9.44 г. руско крепостно право се оказа далеч по-тежко и унизително от т.н. турско робство. Започна с масовото избиване на българския интелектуален елит, ликвидиране на промишлеността и селското стопанство. Наложи закрепостяване на хората към града, в който са родени и към местоработата, без право на преместване. Дефицити във всичко. За кола се чакаше 12 години, за бойлер и др. битова техника по минимум 6 месеца. Забрана за пътуване в чужбина. Дори за пограничните градове в България се пътуваше с виза – т.н. открит лист. Това бяха 45 години мизерия, която завърши с тотален фалит на държавата.
Руското робство се оказа далеч по-брутално и по-унизително от турското!
Коментиран от #57, #66
11:41 11.06.2026
53 Ами когато
До коментар #47 от "Тъй ли":Путин предлагаше, а оня на острова ги провали, ти де беше? Украйна щеше да е цяла тогава и нямаше да са загинали хиляди! Европа нямаше да е в колапс и усрсулите да я източват към САЩ!
Коментиран от #62
11:41 11.06.2026
54 По ми е жал за бездомните кучета
11:41 11.06.2026
55 хахаах
11:42 11.06.2026
56 Българин
Или са продали старшно много, нещо което никой не е потвържавал с цифри или в предишни времена е опоскано или ПБджиите здраво лъжат.
11:42 11.06.2026
57 ппдб-илни
До коментар #52 от "Да ти кажа":глуписти! това академик сапун денко ли ти го каза хахахаха
11:42 11.06.2026
58 Лъжец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дай го тоя списък!
11:43 11.06.2026
59 Много си зле
До коментар #45 от "Анонимен":Що така бе Ленче? Що отваряте страницата на историята на определена дата сякаш преди това нищо не се случило и една сутрин Путин се събудил и нападнал Украйна?
Ами че те и приказките започват с предистория. "Имало едно време.." и т.н
Щото ви е удобно така, нали. Хайде да видим предисторията. Стиска ли ви да върнете лентата на историята назад и да видим кои са причините?
11:43 11.06.2026
60 Нали о крайна печели 😂
11:44 11.06.2026
61 хаха
Пробвай пак бе чугун заблатен.
11:45 11.06.2026
62 така ли бе
До коментар #53 от "Ами когато":лай но?
Коментиран от #64
11:45 11.06.2026
63 Свършиха подаръците
11:45 11.06.2026
64 Така
До коментар #62 от "така ли бе":Когато Путин предлагаше, а оня на острова ги провали, ти де беше? Украйна щеше да е цяла тогава и нямаше да са загинали хиляди! Европа нямаше да е в колапс и усрсулите да я източват към САЩ!
11:46 11.06.2026
65 Достойнство нямат ли тия
11:47 11.06.2026
66 Руско робство
До коментар #52 от "Да ти кажа":Което си е право за руското робство, никоя лъжа не може да го скрие. Мизерията от руската окупация се чувства и 36 години по-късно със страшна сила.
Коментиран от #70
11:48 11.06.2026
67 Хасковски каунь
До коментар #21 от "По точно":Така искат повече от половината българи. Който не му отърва....билета и терминала
11:48 11.06.2026
68 Ай стига вече
Коментиран от #84
11:48 11.06.2026
69 А Вие какво очаквате
До коментар #47 от "Тъй ли":Често казано Путин действа много меко. Попаднаха да умерен в постъпките си човек.
Ами като не ви харесва има една опция. Казва се Медведев. Ще ги попилеее за дни.
Коментиран от #77, #78
11:48 11.06.2026
70 В онова "робство"
До коментар #66 от "Руско робство":В България се градеше, а в днешното се руши!
Коментиран от #83, #85
11:49 11.06.2026
71 Макак?
11:50 11.06.2026
72 Ами ето
До коментар #46 от "Абе какво се правите, че не помните":„Ако някой ми каже, че Русия ни мисли доброто, то аз ще го напсувам с най-мръсните думи“, Г.С Раковски, в-к „Дунавски лебед“, 1861 г.
Коментиран от #73
11:50 11.06.2026
73 Ами темата
До коментар #72 от "Ами ето":да спрем да даваме оръжия на терористичният режим в Украйна.
11:52 11.06.2026
74 Кутевчетата
- дата, какво е дадено, количество, пазарна стойност
подарено ли е или е платено!
До тук от ПБ само лицемерие и лъжи. Корупция щели да борят - везмат заеми да си увеличават заплатите.
11:52 11.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 И аз
До коментар #69 от "А Вие какво очаквате":Голям фен съм на дядя Вова! Никой досега в световната история не е успял така мощно и необратимо да съсипе руската държава като него.
Коментиран от #81
11:53 11.06.2026
78 Фори
До коментар #69 от "А Вие какво очаквате":Ще ги попилее ако може.И путин каза на Зеленский : Аз ще те унищожа , и не можа.
Коментиран от #82
11:54 11.06.2026
79 По отношение
Що се отнася до " изчерпаните възможности "- вместо да използва момента да финансират превъоръжаването на армията и флота с модерно западно оръжие по програмите на ЕС и да дават остарялата съветска техника на Украйна, Радев за пореден оът играе за Путин.
Виж какво правят съседите от Източна Европа , Радев!
11:54 11.06.2026
80 Бай Гуцан 2
11:54 11.06.2026
81 Щом опряха
До коментар #77 от "И аз":до евтините глупаци да реват по форумите, значи фашизма яко се отчая. Русия пак го нарита!
11:55 11.06.2026
82 Така пише
До коментар #78 от "Фори":в пропагандата за глупаци! Забавна е, но не за всеки!
11:56 11.06.2026
83 Тъй ама
До коментар #70 от "В онова "робство"":През социализма всичко в България работеше на загуба. Живеехме от заеми от западните банки. А когато и те спряха да дават заеми на България, социализЪмът рухна. И това го каза не някой друг, а Петър Младенов на 10 ноември 1989 г., когато изхвърлиха Тодор Живков от властта и след това го разкарваха като някой углавен престъпник по милиционерските участъци.
Коментиран от #86
11:56 11.06.2026
84 Даже и по възушна поща
До коментар #68 от "Ай стига вече":С малки пратки но редовно. Като тотото. Само дето не слагали адреси на пратките а с големи букви: "От Русия с любов"
11:58 11.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ами
До коментар #83 от "Тъй ама":В България се градеше. А днес България се руши и затъва в кредити! Глупава ти е опорката и кажи да ти спуснат друга. Не, че с тая не показваш до ктде сте стигнали!
11:59 11.06.2026
87 Така е
До коментар #85 от "зле":Вече 37 години се руши и още не сте разрушили всичко!
11:59 11.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Жмръц
12:06 11.06.2026
91 шкп
12:39 11.06.2026