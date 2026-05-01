Битката за оцеляване между Септември София и Монтана дава старт на кръга в Първа лига

Битката за оцеляване между Септември София и Монтана дава старт на кръга в Първа лига

1 Май, 2026 12:41 515 0

Мачът е от 17:30 часа днес

Битката за оцеляване между Септември София и Монтана дава старт на кръга в Първа лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София приема Монтана в откриващия мач от 32-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Драгалевци" започва в 17:30 часа, а главен съдия ще е Мартин Великов. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Септември влиза в мача като 12-ти с 27 точки и успех ще запази позицията на тима точно над чертата. Софиянци започнаха плейофите с равенство 1:1 при визитата на градския съперник Локомотив. Септемврийци са с негативен баланс, що се отнася до домакинските си срещи през сезона дотук - 4 победи, 3 ремита и 8 загуби с обща голова разлика 14:25.

Монтана пристига в столицата като последен в подреждането с 20 точки. Теоретичните шансове за оцеляване на тима от Северозапада още са в ръцете му и бяха подпомогнати от успеха над Добруджа с 1:0 в предходния кръг. Монтанчани обаче са един от най-слабите гости в елита с постигнати дотук през сезона 1 победа, 3 равенства и цели 11 загуби в срещите извън "Огоста".

Последният мач между двата тима се игра през месец февруари тази година, когато отново в София Септември надделя над Монтана с 1:0. Автор на единствения гол бе Кубрат Йонашчъ.

Пропуски ще се продават на касите на стадион "'Драгалевци" непосредствено преди началото на срещата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

