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Времето днес, прогноза за четвъртък, 11 юни: Слънчево преди обяд, после обичайните превалявания с гръмотевици

Времето днес, прогноза за четвъртък, 11 юни: Слънчево преди обяд, после обичайните превалявания с гръмотевици

11 Юни, 2026 03:00 512 3

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Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 28°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 11 юни: Слънчево преди обяд, после обичайните превалявания с гръмотевици - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Преди обяд ще бъде слънчево. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 28°.

След обяд и през нощта срещу петък главно в Западна и Централна България ще има валежи и гръмотевици, по-значителни в планинските райони. Ще има и градушки.

И в планините до обяд ще бъде слънчево, но около и след обяд на много места ще има временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици, по-значителни в района на Централна Стара планина и в Рило-Родопския масив.

По Черноморието ще бъде слънчево. Повече облаци ще има в следобедните часове, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°–23°.

В петък със силен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат съществено. Повишава се вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата в източната половина на Северна България и на места в Южна България да са значителни.

През нощта срещу събота до рано сутринта по-интензивни валежи ще има все още главно в Източна България, но до края на деня ще отслабнат.

В неделя ще преобладава слънчево време с изолирани следобедни превалявания. Температурите слабо ще се повишат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    4 0 Отговор
    Хубав ден на всички! А на укрофилите, американофилите, центаджиите, лгб-та, британофилите и брюкселците Путин да ви шляпа с 200!

    03:05 11.06.2026

  • 2 майкя ви даЕБАфГЪЗЪнассран

    0 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #3

    03:11 11.06.2026

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "майкя ви даЕБАфГЪЗЪнассран":

    много си точен приятелю

    само там в аспуха да ги дъниш тия продажници

    03:12 11.06.2026

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