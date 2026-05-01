Барселона залага на стабилност: Ханзи Флик остава начело до 2029 година

Германският специалист Ханзи Флик ще продължи да води отбора на Барселона и през следващите години, след като двете страни постигнаха принципна договорка за нов дългосрочен контракт. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, договорът ще бъде с продължителност до лятото на 2028 година, като в него е заложена и опция за удължаване с още един сезон – до 2029 г.

Очаква се агентът на Флик, известният Пини Захави, да пристигне в каталунската столица в близките дни, за да финализира последните детайли по споразумението.

Решението идва на фона на преизбирането на Жоан Лапорта за президент на клуба, което гарантира стабилност и последователност в управлението на "блаугранас".

Откакто пое кормилото на Барселона през лятото на 2024 г., Ханзи Флик се превърна в символ на новата ера на успехи за каталунския гранд. След като наследи легендата Шави Ернандес, германецът внесе свежест и динамика в играта на отбора, като умело съчета опита на звездите с младостта и таланта, излезли от прочутата академия "Ла Масия".

Под ръководството на Флик Барселона не само върна шампионската титла в Ла Лига още в първия му сезон, но и триумфира в Купата на краля и Суперкупата на Испания. Особено сладка бе победата над вечния съперник Реал Мадрид във финала за Суперкупата през януари, която затвърди доминацията на каталунците на домашната сцена.

В момента "лос кулес" се радват на комфортна преднина от 11 точки на върха в класирането и изглеждат почти недостижими по пътя към втора поредна титла.