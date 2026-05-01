Новини
Спорт »
Тенис »
Янаки Милев се класира за финала на двойки в Санта Маргерита ди Пула

1 Май, 2026 19:57 375 0

Лиа Каратанчева е на полуфинал в Бонита Спрингс

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Милев и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №1 в схемата, победиха на полуфиналите италианците Пиетро Ромео Скомпарин и Габриеле Волпи с 3:6, 6:1, 10-5. Срещата продължи 65 минути.

Двамата загубиха първия сет, но в следващите две части доминираха изцяло и без проблеми затвориха мача.


В спор за титлата утре Милев и Попович ще срещнат победителите от двубоя между №4 Себастиано Кокола (Италия)/Касра Рахмани (Иран) и №2 Марко Фурлането (Италия)/Николас Париция (Швейцария).


В началото на април Янаки Милев стана вицешампион на двойки на друг турнир от ITF в Италия.

Междувременно Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнирa на клей в Бонита Спрингс (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и Анна Роджърс (САЩ), поставени под №2 в схемата, победиха Габриела Ли (Румъния) и Барбора Палицова (Чехия) с 1:6, 6:2, 10-6. Срещата продължи 80 минути.

След като си размениха по един сет, в решителната трета част Каратанчева и Роджърс поведоха с 8:3 и затвориха двубоя с третия си мачбол.


В спор за място на финала двете ще играят срещу третите поставени Ингрид Нийл (Естония) и Абигейл Ренчели (САЩ).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове