Янаки Милев се класира за финала на двойки в Санта Маргерита ди Пула

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Милев и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №1 в схемата, победиха на полуфиналите италианците Пиетро Ромео Скомпарин и Габриеле Волпи с 3:6, 6:1, 10-5. Срещата продължи 65 минути.

Двамата загубиха първия сет, но в следващите две части доминираха изцяло и без проблеми затвориха мача.



В спор за титлата утре Милев и Попович ще срещнат победителите от двубоя между №4 Себастиано Кокола (Италия)/Касра Рахмани (Иран) и №2 Марко Фурлането (Италия)/Николас Париция (Швейцария).



В началото на април Янаки Милев стана вицешампион на двойки на друг турнир от ITF в Италия.

Междувременно Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнирa на клей в Бонита Спрингс (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и Анна Роджърс (САЩ), поставени под №2 в схемата, победиха Габриела Ли (Румъния) и Барбора Палицова (Чехия) с 1:6, 6:2, 10-6. Срещата продължи 80 минути.

След като си размениха по един сет, в решителната трета част Каратанчева и Роджърс поведоха с 8:3 и затвориха двубоя с третия си мачбол.



В спор за място на финала двете ще играят срещу третите поставени Ингрид Нийл (Естония) и Абигейл Ренчели (САЩ).