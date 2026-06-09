Александър Василев с победа над колумбиец на старта в Католика

Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд от 97 640 евро.

19-годишният българин победи с 6:4, 6:2 колумбиеца Мигел Тобон за 74 минути игра.

Василев реализира пробив още в първия гейм на двубоя, но веднага след това допусна рибрейк за 1:1. Българинът стигна до нов пробив в деветия гейм за 5:4, след което затвори първия сет на свой сервис. Във втората част Василев доминираше изцяло на корта. След като изостана с 0:1, той спечели пет поредни гейма и не остави шансове на съперника си, за да стигне до крайното 6:1.

Във втория кръг Александър Василев ще се изправи срещу представителя на домакините Андреа Гуериери.

По-късно днес другият български национал за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров ще изиграе мача си от първия кръг срещу №5 в схемата Марко Чекинато (Италия), който е полуфиналист на „Ролан Гарос" през 2018 година.

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще стартират участието си срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Цукерман (Израел).