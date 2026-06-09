Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Василев с победа над колумбиец на старта в Католика

Александър Василев с победа над колумбиец на старта в Католика

9 Юни, 2026 15:47 519 1

  • александър василев-
  • тенис -
  • турнира-
  • чалънджър-
  • католика-
  • италия

19-годишният българин отстрани Мигел Тобон

Александър Василев с победа над колумбиец на старта в Католика - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд от 97 640 евро.

19-годишният българин победи с 6:4, 6:2 колумбиеца Мигел Тобон за 74 минути игра.

Василев реализира пробив още в първия гейм на двубоя, но веднага след това допусна рибрейк за 1:1. Българинът стигна до нов пробив в деветия гейм за 5:4, след което затвори първия сет на свой сервис. Във втората част Василев доминираше изцяло на корта. След като изостана с 0:1, той спечели пет поредни гейма и не остави шансове на съперника си, за да стигне до крайното 6:1.

Във втория кръг Александър Василев ще се изправи срещу представителя на домакините Андреа Гуериери.

По-късно днес другият български национал за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров ще изиграе мача си от първия кръг срещу №5 в схемата Марко Чекинато (Италия), който е полуфиналист на „Ролан Гарос" през 2018 година.

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще стартират участието си срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Цукерман (Израел).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    Браво, Алекс!

    17:00 09.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове