Левски отдава почит на Гунди с лимитирана колекция по случай годишнината от рождението му

Левски отдава почит на Гунди с лимитирана колекция по случай годишнината от рождението му

1 Май, 2026 23:17 653 1

Артикулите бяха представени от Светослав Вуцов

Снимка: ПФК Левски
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на 83-ата годишнина от рождението на легендарния Георги Аспарухов – Гунди, футболен клуб Левски изненада своите привърженици с ексклузивна серия фен артикули. Тази специална колекция, пусната в продажба само дни преди паметната дата, е създадена като символичен поклон пред вечния №9, чиято слава не избледнява с годините.

Новите продукти са предназначени за всички, които искат да изразят уважението си към един от най-обичаните футболисти в историята на Левски и българския футбол. Колекцията включва разнообразни артикули, вдъхновени от живота и кариерата на Аспарухов – от стилни тениски и шалове до уникални сувенири, които ще се превърнат в истински съкровища за всеки запален фен.

Ето какво съобщиха от клуба:

"4 май е специална дата за всеки левскар. На този ден през 1943 година се ражда Георги Аспарухов - Гунди. Човекът, който със своя талант, характер и достойнство остава един от най-светлите символи в историята на Левски.

В навечерието на годишнината от рождението му представяме специална серия артикули, създадена с отговорност към неговата памет и към следата, която остави в сърцата на поколения левскари. Новата серия артикули, посветена на Георги Аспарухов - Гунди, вече е налична в официалния магазин на клуба в Сектор А, както и онлайн".

С този жест клубът не само поддържа жив спомена за Гунди, но и обединява поколенията около идеята за вярност, чест и спортен дух. Всички желаещи могат да открият лимитираните продукти в официалния магазин на Левски, както и онлайн, където интересът вече е огромен. Не пропускайте възможността да се сдобиете с част от историята и да почетете паметта на незабравимия Гунди – символ на синята идея и вдъхновение за бъдещите поколения. **Ключови думи:** Левски, Гунди, Георги Аспарухов, фен артикули, специална колекция, годишнина, футбол, български спорт, памет, клубна история


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Трябна да лимитират шофьорска книжка на гъзара с подарената Лалча майор Аспарухов от ДС .Барем по една свещ да бяха запалили за жертвите

    00:00 02.05.2026

