Левски отдава почит на Гунди с лимитирана колекция по случай годишнината от рождението му

В навечерието на 83-ата годишнина от рождението на легендарния Георги Аспарухов – Гунди, футболен клуб Левски изненада своите привърженици с ексклузивна серия фен артикули. Тази специална колекция, пусната в продажба само дни преди паметната дата, е създадена като символичен поклон пред вечния №9, чиято слава не избледнява с годините.

Новите продукти са предназначени за всички, които искат да изразят уважението си към един от най-обичаните футболисти в историята на Левски и българския футбол. Колекцията включва разнообразни артикули, вдъхновени от живота и кариерата на Аспарухов – от стилни тениски и шалове до уникални сувенири, които ще се превърнат в истински съкровища за всеки запален фен.

Ето какво съобщиха от клуба:

"4 май е специална дата за всеки левскар. На този ден през 1943 година се ражда Георги Аспарухов - Гунди. Човекът, който със своя талант, характер и достойнство остава един от най-светлите символи в историята на Левски.

В навечерието на годишнината от рождението му представяме специална серия артикули, създадена с отговорност към неговата памет и към следата, която остави в сърцата на поколения левскари. Новата серия артикули, посветена на Георги Аспарухов - Гунди, вече е налична в официалния магазин на клуба в Сектор А, както и онлайн".

С този жест клубът не само поддържа жив спомена за Гунди, но и обединява поколенията около идеята за вярност, чест и спортен дух. Всички желаещи могат да открият лимитираните продукти в официалния магазин на Левски, както и онлайн, където интересът вече е огромен. Не пропускайте възможността да се сдобиете с част от историята и да почетете паметта на незабравимия Гунди – символ на синята идея и вдъхновение за бъдещите поколения.