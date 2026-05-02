Лиа Каратанчева е на финал на двойки в САЩ

Лиа Каратанчева е на финал на двойки в САЩ

2 Май, 2026 09:17 580 2

Българката има осем титли на двойки от турнирите на ITF

Лиа Каратанчева е на финал на двойки в САЩ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов

Лиа Каратанчева достигна до финала на двойки на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс с награден фонд от 100 хиляди долара, предава БТА. Българската тенисистка и нейната партньорка Анна Роджърс, поставени под №2 в схемата, се наложиха на полуфиналите над третите поставени Ингрид Нийл и Абигейл Ренчели с 6:4, 6:1. Срещата продължи 73 минути.

Каратанчева и Роджърс стигнаха до ключов пробив в третия гейм на първия сет, който им осигури предимството в частта. Във втория сет те показаха пълно превъзходство и без затруднения приключиха двубоя.

В спора за трофея двете ще срещнат победителките от другия полуфинал между тандема на Мел Елизабет Гонсалес и Дария Видманова срещу Мария Лурдес Карле и Елизабет Мандлик.

До момента Лиа Каратанчева има осем титли на двойки в турнирите на ITF, като една от тях спечели по-рано през сезона в Орландо.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Браво и успех!
    Нека имаме още такива поводи за национална гордост.

    09:20 02.05.2026

  • 2 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Двойки... в смисъл "нестандартни"... лгбтв ли?

    10:33 02.05.2026

