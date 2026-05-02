Лиа Каратанчева е на финал на двойки в САЩ

Лиа Каратанчева достигна до финала на двойки на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс с награден фонд от 100 хиляди долара, предава БТА. Българската тенисистка и нейната партньорка Анна Роджърс, поставени под №2 в схемата, се наложиха на полуфиналите над третите поставени Ингрид Нийл и Абигейл Ренчели с 6:4, 6:1. Срещата продължи 73 минути.

Каратанчева и Роджърс стигнаха до ключов пробив в третия гейм на първия сет, който им осигури предимството в частта. Във втория сет те показаха пълно превъзходство и без затруднения приключиха двубоя.

В спора за трофея двете ще срещнат победителките от другия полуфинал между тандема на Мел Елизабет Гонсалес и Дария Видманова срещу Мария Лурдес Карле и Елизабет Мандлик.

До момента Лиа Каратанчева има осем титли на двойки в турнирите на ITF, като една от тях спечели по-рано през сезона в Орландо.